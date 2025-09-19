Seis goles, tres técnicos y solo el 22% de puntos obtenidos: Perú, su peor Eliminatoria y el puesto más bajo en el ranking FIFA desde 2015

Escucha la noticia
Una decisión nos condenó al abismo. En julio de 2022, la Federación Peruana de Fútbol anunció de manera oficial la salida de Ricardo Gareca, el técnico que nos llevó a un Mundial después de 36 años y a una final de Copa América luego 44. Fue el fin de la era más exitosa de la selección peruana desde las décadas del 70 y 80, pero también el inicio de un camino oscuro y penumbroso del que no salimos.