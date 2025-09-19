Seis goles, tres técnicos y solo el 22% de puntos obtenidos: Perú, su peor Eliminatoria y el puesto más bajo en el ranking FIFA desde 2015

El último martes 9 de septiembre, en el estadio Nacional de Lima -el mismo escenario en el que en 2017 más de 30 mil peruanos lloraron de alegría tras la clasificación al Mundial-, 15 mil hinchas pifiaron a algunos jugadores de la selección en lo que puede ser uno de los peores días en la historia de la Bicolor: la derrota 1-0 ante Paraguay no solo significó el fin de una hegemonía (nunca habíamos perdido de local ante los guaraníes por torneos oficiales), también fue el cierre de la peor Eliminatoria.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Los números reflejan la pesadilla: 12 puntos en 18 fechas, el puntaje más bajo desde que se juega en el formato actual de todos contra todos (Francia 98). Pero no queda ahí. Durante todo este proceso clasificatorio, la Bicolor no pudo anotar un solo gol en condición de visita, algo jamás visto en Sudamérica. Y solo marcó seis goles, la peor cifra goleadora desde Francia 98 a nivel de selecciones. Quedó por debajo de Venezuela que en el 98 terminó con ocho tantos.

“Yo me hago responsable de lo que me tocó que fueron seis partidos”, manifestó Juan Reynoso, quizá el mayor culpable de la debacle. A su mando, Perú solo consiguió dos puntos de 18 posibles, el más bajo de los tres técnicos que asumieron en una misma Eliminatorias, récord en la historia local y síntoma de la crisis vivida. Con Jorge Fossati y Óscar Ibáñez se cerró la historia de terror. Cada uno logró cinco unidades en seis encuentros.

El peor ranking FIFA desde 2015

El cierre de las Eliminatorias 2026 no fue el deseado, pero sí el esperado. No había otra forma de acabar el camino espantoso iniciado en 2023. La selección peruana fue goleada (3-0) en Montevideo ante Uruguay y cayó 1-0 en Lima frente a Paraguay.

Las dos derrotas harían que la Bicolor caiga hasta el puesto 48 en el ranking FIFA; es decir, seis puestos menos que la última lista sacada en julio de este año. Y es, también, la más baja de los últimos diez años. En noviembre de 2015, el equipo de todos se ubicó en el puesto 57. Fue en el cierre del primer año de Ricardo Gareca, quien agarró la selección en la casilla 64.

Ranking FIFA

Con altibajos, el ‘Tigre’ hizo que Perú se ubique, en octubre de 2017, entre las diez mejores selecciones del mundo. Un hito que se celebró de rincón a rincón. Sin embargo, desde ese entonces estuvimos en caída libre.

Juan Reynoso, por su parte, tomó el mando en el puesto 23 y se fue dejándonos en el 35. Con Fossati nada mejoró, ya que su año en la Videna se cumplió con la Blanquirroja en la casilla 40. Y con Ibáñez cerramos en el 48.

Se puede prometer una “nueva era con optimismo y futuro”, como lo hizo la FPF en su comunicado de despedida de Óscar Ibáñez, pero también se debe ser realista. Hoy, la selección peruana atraviesa una de sus crisis más profundas en las últimas décadas.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.