“Sería un sueño cumplido”: Tiene 17 años, firmó contrato profesional con el Genoa de la Serie A y eligió Perú por encima del campeón del mundo Marruecos e Italia

➡️Soufian Rahim (2008)🇵🇪🇮🇹🇲🇦

➡️Nació en Italia (Brescia)

➡️De madre peruana y padre marroquí.

➡️Juega en Genoa FC U18.

➡️Posición: Extremo/delantero

➡️Está en el club desde Agosto de este año.

➡️Anterior Club:San Bartolomeo. pic.twitter.com/bKQ37tRkv0 — Peruanos En El Mundo (@peruanos_mundo) October 19, 2025

Una ficha técnica fue suficiente para que los hinchas peruanos pidan a la Federación Peruana de Fútbol que le hagan un seguimiento especial. La publicación, con más de 30 mil visualizaciones en X (antes Twitter), detalla que Soufian juega en la Sub 18 del Genoa de Italia desde agosto de este año. Y que juega de extremo o delantero.

En medio de la euforia, El Comercio conversó con el habilidoso atacante que no dudó en mostrar su deseo por ser llamado a la selección peruana en algún momento.

-Tu nombre ha generado mucha expectativa entre los hinchas peruanos en redes sociales. ¿Te enteraste de algo?

No pude ver nada, sinceramente. Pero realmente lo aprecio. Me gustaría mucho jugar por la selección peruana, sería un sueño cumplido.

-¿Alguna vez te contactó la Federación Peruana de Fútbol?

No, aún no, pero me gustaría que sucediera. Es mi sueño jugar por Perú.

-Naciste en Italia, pero tu madre es peruana. ¿Has visitado nuestro país en algún momento?

Solo fui cuando estaba pequeño, pero me gustó mucho la playa, además de estar con mi familia.

-¿Tiene el documento de identidad peruano?

Sí. Y también tengo pasaporte peruano.

-¿En qué posición juegas?

Suelo jugar como extremo por ambas bandas, aunque soy zurdo. También soy delantero.

-¿En qué club empezaste a jugar?

Jugaba en San Bartolomeo, un equipo de la ciudad donde nací que es Brescia, Italia.

-¿Cuándo llegaste al Genoa?

Estoy en el club desde agosto. Quiero ayudar a mi equipo utilizando mis habilidades y mejorar cada día más.

-¿Cómo llegaste al Genoa?

Llegué gracias a un campamento en verano y los scouts del club me vieron y llevaron. Juego el campeonato Nazionale Serie A-B U18. Tengo un contrato profesional y firmé hasta agosto del próximo año.

-¿Por qué has elegido jugar por Perú y no por Marruecos o Italia?

Porque creo que hay mucha pasión y la selección necesita nuevos jugadores jóvenes para el futuro.

-¿La pasión de los peruanos es lo que te llama la atención?

Sí, la afición, el ambiente que se crea en las gradas durante los partidos de la selección es increíble y da escalofríos.

-¿A qué jugador de la selección peruana admiras?

Admiro a Paolo Guerrero y Edison Flores porque me gusta mucho como juegan.

