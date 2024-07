La selección peruana se despidió de la Copa América con una derrota frente al vigente campeón del certamen de naciones más antiguo del planeta y de la Copa del Mundo: la selección argentina. Más allá del resultado, el 2-0 en contra en el Hard Rock Stadium de Miami, el panorama a futuro del equipo de Jorge Fossati es incierto. La Bicolor no encuentra el funcionamiento ideal para conseguir sus objetivos. La albiceleste, con un cuadro suplente, sin Lionel Messi, desnudó las falencias que estaba maquillando el combinado nacional no solo en Estados Unidos, sino también en los amistosos internacionales. Pero para analizar a fondo lo hecho por Perú conversamos con el argentino Mauro Cantoro, exjugador profesional que no solo nos brinda su postura del duelo contra los argentinos, sino de todo el campeonato.

“Mi pensamiento es en general. No me puedo detener solo en el partido de Argentina porque se sabía que era complejo. Pero, bueno, el resumen de los tres partidos es que creo que la selección peruana dejó bastantes dudas de cara a lo que se viene en las Eliminatorias por el juego y por los jugadores que han cambiado. Hay jugadores con jerarquía en Perú, pero esto pasa por un tema de juego, de lo que puede dar cada uno en esta Copa América. Pensamos que por ahí podía haber algún recambio y eso le costó al equipo. Yo sé que la magnitud de jugar una Copa América es más grande, pero hubo chicos que por ahí no han tenido el lugar que se esperaba. Es el caso de Piero Quispe, que jugó dos partidos y el tercero le costó. De hecho, no jugó”, manifiesta Cantoro.

Para el exdelantero de Universitario de Deportes, que también defendió a Vélez Sarsfield, Atlético Rafaela, entre otros clubes de Argentina, Italia Polonia, Bolivia y Perú, los cambios de posiciones de determinados jugadores, provocado por el sistema táctico 3-5-2, tiene mucho que ver en el desenvolvimiento o rendimiento de cada uno de ellos dentro del campo. No obstante, destaca que sí se han encontrado una opción más para este esquema con Oliver Sonne, quien ante Argentina fue titular debido a la lesión de Andy Polo.

“Se adelantó el juego del interior. Por momentos Bryan Reyna lo hizo y creo que son puestos que no les cae bien a este tipo de jugadores. El mismo Joao Grimaldo cuando le tocó jugar lo hizo de interior. Yo creo que ellos han llegado a la selección jugando de otra forma. A Grimaldo no lo convocaron por jugar de interior. Él es extremo. Lo mismo con Franco Zanelatto. Reyna ni hablar. Entonces van a la selección y han tenido participación en otras posiciones. Eso no es fácil. Oliver Sonne por lo menos ha jugado 90 minutos en su posición y es un jugador a tener en cuenta. No sé qué es lo que piensa el entrenador. Creo que él está capacitado y sabe bien lo que hace, pero para mí, de cara a las Eliminatorias sí creo que hay algunas dudas”, agrega.

Cantoro también intenta explicar el uso del esquema táctico 3-5-2 en la selección peruana y sostiene que para que Jorge Fossati apueste por este sistema es porque considera que tiene armas para hacerlo, que su idea puede ser entendida y desarrollada por los jugadores en busca del objetivo de ganar.

“Es difícil hablar del sistema, qué sé yo. La federación (FPF) contrató a un entrenador que tiene como estilo y forma de juego el 3-5-2. Y con el que le ha ido muy bien en la ‘U’. Entonces hay que darle la confianza al entrenador, que él puede con estos jugadores, que puede transformarlos a su sistema de la mejor manera. Volvemos a lo mismo de los jugadores. Como te digo, hay chicos que llegaron a la selección jugando de una forma y que ahora les toca jugar en otra. Es lo mismo que el entrenador. Él llega a la selección peruana porque le fue bien en la ‘U’ jugando de una forma y ahora pedirle que juegue de otra es medio complejo. Creo que el entrenador tiene que saber cambiar de sistema, como lo debe saber Fossati. Sin embargo, por el momento, él debe estar seguro de lo que está haciendo y hay que darle confianza. Hay que seguir apostando en Fossati. Es un gran entrenador, así que hay que seguir confiando y mirando lo que se viene”, asegura.

El exfutbolista, que disputó el Mundial Sub 17 con Argentina en 1993, señala que para las Eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026, al menos para la fecha doble de septiembre, es muy difícil que en la Bicolor se apueste por nuevos rostros, por jóvenes valores. “El momento de prueba era ahora, en la Copa América. Cuando uno prueba, significa que podés tener un fallo y perder. Cuando deja de ser prueba es que ya estás apostando por algo mucho más importante que es ganar para entrar en la conversación para tentar un cupo en la Copa del Mundo. Entonces yo no creo que pruebe con Colombia ni con Ecuador que son rivales muy difíciles”, agrega.

Mauro Cantoro también se refiere a los jugadores de trayectoria en la selección como son los casos de Paolo Guerrero, André Carrillo o Christian Cueva. Para el exdelantero argentino los jugadores de renombre, de experiencia, son valiosos en los recambios generacionales que tanto exigen los hinchas, pero que no es fácil de ejecutar.

“Decir que algunos jugadores ya cumplieron un ciclo es parte de un recambio, pero también es difícil en el sentido de que sino quién o quiénes están. Sino está Paolo, Cueva, quién. Ahora no es que no haya jugadores. Todo jugador que tiene un buen futuro de selección, por ejemplo caso Alex Valera u otro, necesita un proceso para ser un jugador determinante en la selección. A veces se habla con mucha ligereza de un recambio sino Fossati hubiera jugado esta Copa América con un equipo joven, pero no es fácil. Los chicos necesitan un proceso. No es lo mismo el club que la selección. La exigencia es distinta. Es normal que el hincha muchas veces no lo entienda. Se necesita que arropen a los jóvenes y eso pasa en la selección argentina, que es una gran selección. Fíjate que no sé cuántos chicos juegan en ese contexto. Alejandro Garnacho recién jugó ante Perú, pero con un entorno diferente. No quiero comparar, pero a lo que voy es que cada jugador es un proceso”, puntualiza.

Finalmente, el exjugador sostiene que la selección peruana tiene en contra el tiempo, pues las Eliminatorias están a la vuelta de la esquina y se tiene que seguir apostando por el mismo universo de jóvenes que se han visto en la Copa América, pues el convocar nuevos rostros significa empezar de cero el proceso de adaptación a nivel de selección.

“Jugar en la selección de un país no es fácil, son cosas muy diferentes. Lo bueno es que Perú tiene jugadores jóvenes importantes y hay que seguir mejorando a cada uno, ya sea en la selección o en su club. Ahora para que salgan grandes jugadores y formados para la selección es un tema que tendríamos que hablar mucho más largo, mucho más profundo. Hoy por hoy, de acá a dos meses ya hay Eliminatorias y no hay mucho por preparar para estos chicos. Creo que el tiempo no da. Por decirte un nombre, Luis Iberico. Puedes convocarlo y meterlo a jugar. Volvemos a lo mismo del proceso. Son buenos jugadores, pero necesitan un proceso. Así puede haber otros jugadores que tengan chances de ser convocados, pero se urge de un proceso”, concluye.

