“Yo quiero que esta gestión sea exitosa, que nos recuerden”, un fact-checking, una por una, a todas las promesas del reelegido Agustín Lozano

“Somos una federación sólida económicamente, no somos una federación quebrada como la que encontramos”

Según Agustín Lozano, la situación financiera de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha experimentado una transformación significativa durante su gestión desde el 2018. Lozano añade que la federación se encuentra en “números azules” y es “sólida económicamente”, lo que permite la inversión en infraestructura y contrasta con la federación “quebrada en ruinas” que recibió.

Advierte, además, que en su gestión ha mejorado la condición económica de los equipos provincianos, a través de los derechos de televisión, para que puedan competir mejor en la Liga 1. Lozano señala que todos los clubes han recibido un aporte económico de la federación para infraestructura, proveniente de los derechos de televisión y de la propia federación.

Esta solidez económica sin embargo no se ha visto reflejada en el éxito deportivo que le antecedía entre Rusia 2018 y Qatar 2022. Todo lo contrario. La peor campaña de Perú en unas Eliminatorias se afianzó con la reciente derrota 1-0 ante Paraguay en Lima. Este 2025 además la Sub 17 y Sub 20 protagonizaron la peor campaña peruana en la historia de sus respectivos sudamericanos.

En ese éxito financiero surge un problema mayor como contraste: la crisis de los derechos de televisión entre 1190 Sports y los clubes de la Liga 1. El retraso en los pagos, el reclamo de los clubes y la aceptación de la FPF que evidencia un nuevo modelo que sigue al borde del colapso y aún con un futuro lleno de incertidumbre.

Por otra parte, la aprobación de los estados financieros 2024 y presupuesto 2025 por parte de la asamblea de bases respalda a Lozano. Todos los clubes están alineados con el presidente de la FPF.

Perú quedó eliminado matemáticamente del Mundial 2026 ante Uruguay y cerró la Eliminatorias con una derrota ante Paraguay.

“Estamos haciendo infraestructura que no se ha hecho hace 40 años”

En la entrevista, Lozano apela a su gran apuesta en infraestructura. Resalta que en su gestión varios clubes de Liga 1 ya tienen en proyecto la construcción de sus villas deportivas o al menos terrenos listos para el desarrollo de sedes. El único club que inauguró una sede deportiva es Alianza Atlético de Sullana, que en julio del 2024 estrenó su Villa Deportiva ADAS.

Lozano citó también ejemplos como ADT de Tarma, que ha construido un hotel y oficinas. Huancayo, Grau y Mannucci también han iniciado o tienen proyectos de villas deportivas.

Sobre esto último, clubes como Huancayo y Mannucci vienen anunciando proyectos de villa deportiva desde hace varios años, pero no hay información sobre el inicio de obra y la obtención de un terreno donde puedan construir a futuro infraestructura propia. Actualmente, Mannucci juega en la Liga 2 tras perder la categoría el año pasado, lo que recorta sus ingresos y su apuesta en menores.

Otro detalle: Mannucci, ahora en Liga 2, sigue entrenando en un complejo deportivo a concesión. Se llama Centro de Entrenamiento Tricolor (CET) y no es una sede propia. Mientras que sus bases formativas entrenan en otra sede también a concesión: el complejo deportivo Las Palmeras que se ubica en el distrito de Víctor Larco Herrera. “Nosotros tenemos un terreno. Con la FPF se han hecho muchas coordinaciones para el proyecto, que esperamos puedan concretarse”, nos detallaron desde el club tricolor.

En cuanto a Grau, a mediados del 2025, el Gobierno Regional de Piura anunció la inversión de 200 millones de soles para la reconstrucción del estadio Miguel Grau. Aún no hay fecha de inicio de las obras y tampoco registro de que el club tenga en proyecto sede propia.

Agustín Lozano junto a Jean Ferrari. (Foto: FPF)

“La federación tiene un plan piloto para construir tres de las mejores vías deportivas del país en las fronteras de Tacna, Tumbes y Madre de Dios”

Existen otros proyectos que sí son contrastables. Uno de ellos es la Casa de la Bicolor, proyecto que implica la construcción de una nueva Videna en Lima y que tendrá las mejores condiciones para el trabajo de la selección mayor.

En esta nueva Videna también se incluyó una sede para menores denominada La Casa Hogar, una sede cuyo objetivo será atender el trabajo en las divisiones menores y permitir que los menores de provincias puedan quedarse en Lima a seguir desarrollándose y tener una mejor competencia.

Recién a inicios de agosto, a través de una nota de prensa de Conmebol, se anunció el sustento de la FPF al organismo máximo del fútbol sudamericano para la construcción de cuatro proyectos deportivos:

Nueva Videna de Lima (Obra ya iniciada)

Videnita de Chincha para las selecciones femeninas (Obra ya iniciada)

Videna de Tumbes (con canchas FIFA Quality y naturales; canchas de Futsal y Fútbol Playa).

Videna para Piura

En la entrevista, Lozano también se refiere a impulsar la implementación de campos de juego en Tumbes, Madre de Dios y Tacna, en el marco de una estrategia de competencia fronteriza. Esto a través del llamado plan “Fútbol sin límites”.

Óscar Ibáñez probó un once inédito a un día del duelo en el estadio Centenario. (Foto: ITEA / FPF)

“La meta es que para el año 2028 se tengan las mejores selecciones juveniles y un gran potencial en la selección mayor”

Hace unos días en una entrevista a este Diario, Agustín Lozano reconoció que el trabajo en menores no había sido el mejor. “No me lavo las manos, pero todos los que estamos en el sistema del fútbol no hemos trabajado en menores”, afirmó.

Sin embargo, diez meses antes, en esta extensa entrevista con Percy Olivares, el discurso fue otro. “El trabajo en menores se inició hace dos años y busca ser un proceso formativo integra”, aseguraba teniendo todavía a José Guillermo del Solar como cabeza de la Unidad Técnica de Menores (UTM) y responsable máximo del desarrollo de las categorías menores.

Dentro de esta ambiciosa apuesta se creó el Proyecto Bicolor, un plan que apuesta por la descentralización en la búsqueda de nuevos talentos a través de las visorias en las 25 regiones del Perú. Del Solar lideró este plan en sus dos primeros años.

Los resultados no se evidenciaron en el 2025: últimos en los sudamericanos Sub 17 y Sub 20. La última dirigida por el propio Chemo. Además, la Sub 15, categoría en la que se aseguraba se vería los primeros “resultados” del Proyecto Bicolor, no llegó a competir debido a que se canceló el Sudamericano. Además, con la renuncia de Chemo a inicios de año, el proyecto se detuvo a la espera de una nueva cabeza, que recién se dio con la llegada de Manuel Barreto en mayo.

Este 2025 el Proyecto Bicolor entra a su tercer año y todavía no mayores noticias de las visorias a nivel nacional ni el trabajo en el exterior a través del scouting.

“¿Hay reelección? No, yo soy presidente hasta el próximo año (2025) y ojalá que postulen muchos"

Al final de la entrevista, Agustín Lozano señala que no piensa en la reelección. Incluso desea que en la elección programada para diciembre del 2025 exista más candidatos. Lo que en realidad pasó es que las elecciones se adelantaron para julio del 2025 y Lozano fue reelegido como único candidato.

Un mes antes de su elección, Lozano también adelantó las elecciones de las ligas departamentales. Así, de los 25 presidentes departamentales, la mayoría fue postuló a la reelección como lista única y fueron reelegidos hasta el 2030.

Además, se creó la Liga de Fútbol Profesional Peruana, con la elección de su primera Junta Directiva para el periodo 2025–2030. Además, se constituyó la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, a través de la cual se eligió a la nueva Junta Directiva que trabajará hasta el año 2030 en el desarrollo de las competiciones de la Copa Perú, Liga3 y la Liga de Ascenso Femenina.

