Ídolo blanquiazul, campeón en 1975, 1977 y 1978, Cueto fue parte de la época dorada del fútbol cafetero. Llegó en 1979 a Atlético Nacional con la chapa de mundialista y campeón de América. “Es el único jugador que he visto en mi vida al que la gente lo aplaudía aunque entregaba mal la pelota” , nos cuenta el periodista colombiano Luis Arturo Henao. “Yo no sé por qué no jugó en Europa. No lo entiendo”, se lamenta antes de ponerlo, así como Sarmiento, a la altura de los grandes del fútbol. “ Era parecido a Tostao de Brasil en el 70″ , lo compara.

César Cueto, ídolo aliancista. (Foto: Andina)

En 1981, de la mano de Oswaldo Zubeldía, el ‘Verdolaga’ con los peruanos Cueto y Guillermo La Rosa, y otros grandes jugadores como Norberto Peluffo, Hernán Darío Herrera, Víctor Luna, Pedro Sarmiento, entre otros; logró alzarse con el campeonato nacional después de cinco años. César fue el conductor, goleador con 17 tantos y elegido el mejor jugador del certamen.

“Tenía esa magia para saber jugar de espaldas, perfilarse, saber qué decisión tomar antes de recibir. Nosotros hemos tenido el gusto de no solo verlo sino poder estar en una cancha con él y compartir su magia. No es descabellado decir que es de los grandes jugadores que Sudamérica entregó al mundo”, nos cuenta desde Colombia Norberto Peluffo, su excompañero.

“Le decían ‘Cucharita’ por la forma como cogía el balón y cómo lo lanzaba, como una cuchara”, recuerda Henao. César Cueto, en aquel plantel campeón, alimentaba de hermosas pelotas a los delanteros verdolagas, mientras Sarmiento, como aún lo rememora, marcaba y relevaba a placer porque sabía que en la ofensiva les sobraban soluciones.

Sergio ‘El Bocha’ Santín, excentrocampista uruguayo nacionalizado colombiano, hoy asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana, jugó al lado de César en 1983. “Para mí llegar a Atlético Nacional y estar con César, con Guillermo que era parte también del plantel, era algo muy significativo. Me marcó para el resto de mi etapa como jugador. César era un referente dentro del campo y fuera también por su humildad, su señorío, su don de gente” , nos dice desde la Videna de San Luis en estos días en los que prepara junto al ‘Tigre’ el partido frente a Colombia.

“Se puede decir que Cueto estuvo a la altura de grandes jugadores. Yo lo ubico entre los grandes referentes del fútbol mundial porque siendo también parte de la selección peruana exquisita, muy buena, también tuvo una participación importante destacándose a nivel mundial”, añade.

Su paso al América de Cali de los hermanos Rodríguez, dos capos de la droga

En 1977, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fundadores del Cartel de Cali intentaron comprar acciones del Deportivo Cali para lavar el dinero de las sólidas rutas del tráfico de cocaína que tenían hacia Estados Unidos, que para entonces ya era un secreto a voces. Pero la junta directiva lo impidió. No pasó lo mismo con el América de Cali, que a la fecha no había logrado un solo título, pero era inmensamente popular. En 1980, los narcos pasaron a ser los accionistas mayoritarios.

Cuatro años más tarde, consolidaron un ‘dream team’ en el fútbol colombiano. “Los Rodríguez se enamoraron de los buenos jugadores y compraron a todos. Entre ellos estaban los peruanos César Cueto y Guillermo La Rosa”, nos cuenta Luis Arturo Henao. A los compatriotas se les sumaron los paraguayos Juan Manuel Bataglia y Gerardo González Aquino, los argentinos Roque Raúl Alfaro, Julio César Falcioni y Ricardo Gareca, el colombiano Willington Ortiz. Parecía una selección de estrellas de Latinoamérica. El América de Cali llegó a tener en su nómina 150 jugadores, la más grande y nunca antes vista en el fútbol nacional.

César Cueto es constantenemente condecorado en Atlético Nacional.

“Conformó un equipo casi invencible que se paseó en todos los estadios de Colombia no solamente con sus grandes jugadores, sino con el dinero que había producto del narcotráfico, el cual también influyó en ciertos resultados cuando empezaron a pagarles a los árbitros dinero para que favorecieran al equipo”, contó hace años Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de el capo narco Gilberto, en su entrevista con El Universal de México.

Cueto se hizo muy amigo de Falcioni siendo incluso su compañero de habitación en las concentraciones. Una de las anécdotas más recordadas entre ambos se dio cuando el legendario portero argentino, hoy técnico de Colón de su país, le ofreció un cigarro al peruano y se entró a duchar. César dejó el elemento cargado de nicotina en la cama de su amigo, entró el técnico Gabriel Ochoa y le dijo que era de Falcioni, quien salió del baño con otro cigarro en la mano asegurando que ese era el suyo.

Con el América de Cali, el ‘Poeta de la zurda’ ganó el título en 1984, un año antes de sufrir una terrible lesión que lo alejó de las canchas por casi un año. Recuperado, y con 34 años encima, tuvo un breve paso por el Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo antes de retornar a Alianza Lima para ayudar al club de sus amores tras la tragedia de Ventanilla.

César Cueto - América de Cali. (Foto: Agencias)

César Cueto jugó siete años en el fútbol colombiano, tiempo suficiente para enamorar a todos con su zurda prodigiosa y dejar un legado imborrable hasta ahora. No fue el primero ni el último peruano en arriba a tierras cafeteras, pero muchos lo ponen como el más destacado y brillante. “Si uno compara un poema con lo que César era capaz de construir con esa zurda no es ir muy lejos” , lo recordó Víctor Luna, su excompañero. Ese era Cueto, un poema al fútbol.

Los buenos recuerdos de los peruanos en Colombia

Perú, Colombia y su fútbol siempre han estado entrelazados a lo largo de la historia. No solo como un rival permanente en torneos de selecciones, sino por los jugadores blanquirrojos que han dejado huella en tierras cafeteras.

En 1984 se inició el campeonato profesional y el Deportivo Cali tuvo en sus filas a Máximo Lobatón y Guillermo Arias. Un año después inició la era de “Eldorado” y al equipo verde llegaron cracks de la época como Guillermo Barbadillo, Valeriano López y Máximo ‘Vides’ Mosquera, un tridente que pasó a la historia como el ‘Rodillo Negro’. “López es recordado porque anotó más goles (23) que partidos (12), una hazaña histórica en nuestro fútbol. No llegaron a campeonar pero eran una sensación”, recuerda el periodista Luis Arturo Henao. A los mencionados los acompañaron Víctor Passalacqua, Eliseo Morales, Luis ‘Tigrillo’ Salazar, Manuel Drago y Manuel García.

Valeriano López y Vides Mosquera en Deportivo Cali.

En aquel tiempo el América, rival del Cali, contó también con futbolistas peruanos encabezados por Félix Castillo, considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de los ‘Diablos Rojos, Rigoberto Felandro, Eliseo Morales, Guillermo Marchena, Gerardo Arce, Alfredo Cavero Piaggio, Rafael Goyeneche, Alejandro ‘Patrullero’ González, Gilberto Torres, Carlos Gómez Sánchez, Leonidas Mendoza y José Castañeda.

El DIM (Deportivo Independiente Medellín) también apostó por la sangre incaica y armó su equipo llamado ‘Danza del Sol’ en 1950. El plantel era comandado por Roberto ‘Tito’ Drado, Segundo ‘Titina’ Castillo, dos ilustres atacantes de la época. A ellos los secundaron Reynaldo ‘Perejil’ Luna, Agapito Perales, Félix Mina, René Rosasco, Juan ‘Loco’ Castillo, Óscar ‘Chino’ Herrera, Alberto Villanueva, Enrique Perales, Constantino Perales y Luis ‘Caricho’ Guzmán. Toda una compañía de baile.

El legendario Millonarios de Alfredo di Stefano y Adolfo Pedernera contó con el aporte de Ismael Soria y Alfredo Mosquera. En aquellos maravillosos años Juan Lecca y Teobaldo Guzmán jugaron por el Once Deportivo de Manizales, uno de los clubes precursores del fútbol colombiano y que desapareció en 1951. El Huracán de Medellín tuvo a Guillermo Delgado y Walter Ormeño, abuelo de Santiago Ormeño, hoy seleccionado nacional.

Julio César Uribe y Ricardo Gareca juntos en América de Cali.

Cuando se acabó la era de “Eldorado”, en 1953, y todas las figuras extranjeras se fueron de Colombia, tuvieron que pasar dos décadas para volver a ver a un peruano en su liga. Miguel Loayza y su gambeta endemoniada llegó a Deportivo Cali en 1969 y se proclamó bicampeón en su primer y segundo año.

Entre los 70 y 80 nuevamente la sangre y magia peruana se hizo presente. Hugo Sotil, José Velásquez, César Cueto, Guillermo La Rosa, Ramón Mifflin, Eduardo Malásquez, Jorge Oleachea, Franco Navarro, el propio Roberto Moquera, hijo de Alfredo y sobrino de ‘Vides’, Julio César Uribe y Juan Carlos Cabanillas fueron los nombres. Roberto Palacios, en 2004, también es parte de la lista luego de vestir la camiseta del Deportivo Cali.

Entre los últimos están Johan Fano, quien fue goleador en Once Caldas y hoy trabaja en Águilas Doradas; Renzo Sheput, Alberto Rodríguez, Aldair Rodríguez y ahora el único representante será Raziel García en el Deportes Tolima. También estuvieron las futbolistas Fabiola Herrera (Millonarios) y Maryory Sánchez (Deportivo Cali).

Sin duda, una legión de estrellas peruanas que llegaron al fútbol colombiano para escribir sus nombres en la historia dorada. De todos ellos, muchos consideran que César Cueto fue el que más marcó a los hinchas colombianos.

