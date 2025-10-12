“Imaginar que el técnico que asuma en enero prescindirá de Tapia, Carrillo e incluso Cueva es una quimera”: Ortiz Bisso y el análisis del futuro cercano de un Perú en reconstrucción

¿Qué rescatar del amistoso jugado ante Chile? Algunas actuaciones individuales y que varios jugadores consiguieron sacarse la mochila de no saber lo que es vestir la blanquirroja ante rivales del exterior.

Más no podemos exigir. En la retina del hincha, y la crítica, ha quedado grabado el desparpajo de Grimaldo para sortear rivales como postes; la seriedad de Enríquez bajo los tres palos; el gran momento de Inga (autor de un golazo construido después de dejar a su marcador con la cintura hecha trizas); la vigencia del juego de potrero encarnada en los pies de Maxloren Castro, y la calidad de Jesús Castillo para meter balonazos largos a los costados con una precisión sorprendente.

El primer once de la selección peruana en el proceso de transición con Manuel Barreto. (Foto: FPF)

Pero hay que pisar tierra: el encuentro del viernes enfrentó al último y al penúltimo de Sudamérica, que en esta versión poseliminatorias se mostraron atrevidos, aunque muy livianitos. El derroche de energías no compensó la falta de jerarquía en las líneas. Por el lado nuestro, se vio a un equipo con pocos automatismos, algo lógico por la falta de entrenamientos. El más perjudicado fue Matías Lazo, porque a Concha le costó hacer el recorrido y el defensor de Melgar quedó a merced de los atacantes locales, que hicieron de su banda un corredor libre. Sin gas tras el esfuerzo del primer tiempo, los nuestros fueron víctimas de la presión alta y no volvieron a ganar una dividida. Hasta el minuto 93 aguantaron el diluvio hasta que una torpeza derivó en el infausto autogol en la última del partido.

El otro punto alto del estreno de Manuel Barreto como técnico es que pasamos de ser una de las selecciones más veteranas del planeta, a tener un promedio de edad de apenas 24 años, incluyendo un chiquillo sin DNI como titular (Castro, 17 años). Lamentablemente, esto no será permanente. Imaginar que el técnico que asuma en enero prescindirá de Gallese (35), Tapia (30), Aquino (30), Abram (29) Carrillo (34) e incluso del treintañero Cueva (sin descartar al mismo Paolo Guerrero, que en enero cumplirá 42) es una quimera. La categoría no se compra en las farmacias y hay puestos donde sobra ímpetu, pero aún falta calidad.

Lo más importante de la semana, sin embargo, no estuvo en la cancha sino en las entrevistas que dio Jean Ferrari a diferentes medios. El director general de fútbol recalcó que está armando un plan de reestructuración con miras al 2045, algo que nuestra pelotita lleva años pidiendo a gritos. Peligrosamente, quedó en el aire la relación que establecerá con los clubes. Hablar de colaboración o que desde la federación solo se darán sugerencias sobre cómo manejarán sus licencias u organizarán sus campeonatos, es dejar el futuro en manos de los grandes gestores del desastre que vivimos.

Los cambios hay que hacerlos completos. De lo contrario, no servirán de mucho.

