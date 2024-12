Hace unos años, cuando la agilidad y potencia comulgaban en sus piernas, André Carrillo se preciaba de ser un jugador impredecible y muy físico. Propietario de un cambio de ritmo que le daba argumentos suficientes para ser el jugador revulsivo en el frente de ataque de la selección peruana, la ‘Culebra’ era uno de los grandes estandartes del fútbol según Gareca. Hoy forma parte de ese pliego de figuritas del álbum que se han depreciado con el tiempo. Sus recientes ausencias en las Eliminatorias, sin embargo, dan pie a un cuestionamiento que parecía delimitado solo a lo deportivo. ¿Qué pasó entre Carrillo y Fossati?

El caso Carrillo

El protagonismo de André Carrillo alcanzó hasta inicios del 2022. En adelante, ha sido muy poco lo del extremo derecho en la Bicolor. Pese a ello, el técnico Jorge Fossati apostó por él para la reciente Copa América disputada Estados Unidos, aunque relegado a la suplencia. Sin minutos ante Argentina, en el debut, intervino en el segundo partido del Grupo A, frente a Canadá, donde ingresó a los 79 minutos en reemplazo de Sergio Peña.

Fueron 11 minutos para olvido. Es más, hay un tramo de esa derrota que se viralizó y el protagonista es precisamente Carrillo. El peruano intenta evadir la marca de Alphonso Davies y es superado ampliamente por el canadiense, en una jugada en la que el peruano quedaría expuesto por su estado físico y su aparente displicencia. Luego, en la última fecha ante Chile, le tocaría ver el partido desde el banco de suplentes.

Su decepcionante rendimiento en el torneo continental terminó por incinerar el aprecio del hincha, que se redujo a cenizas apenas días después, luego de un video protagonizado por Carrillo y Cueva, donde se les ve felices, celebrando en una discoteca, de vacaciones, saltándose ese luto deportivo propio de un equipo que viene siendo cuestionado.

Peor aún, Carrillo fue invitado al programa Enfocados de los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Allí dejó declaraciones que ponían en duda su compromiso con la Bicolor. Como consecuencia de estos sucesivos desatinos, afianzados por su bajo rendimiento, su no convocatoria parecía un secreto a voces. Y así fue.

Carrillo en la Copa América

Partido Minutos Perú vs. Argentina 0 Perú vs. Canadá 11 Perú vs. Chile 0

La palabra de Fossati

Carrillo no ha sido convocado en las tres últimas fechas doble de las Eliminatorias sudamericanas. Precisamente en los seis partidos que Jorge Fossati lleva en este proceso al Mundial 2026.

En septiembre pasado, antes del debut frente a Colombia, Jorge Fossati explicaría la ausencia de la Culebra de la siguiente manera: “Creo que André está mejorando lo mostrado la vez pasada, en cuanto a su estado físico y su dinámica. Pero pensamos que, si no estamos seguros que va a tener minutos, como en algún momento dije, si no es opción 1 o 2, me parece que no está bien traerlos”.

La justificación era estrictamente deportiva y coincidía con su reciente acople al Corinthians brasileño. Luego, en la fecha doble de octubre, ante Uruguay y Brasil, tampoco fue llamado, pese a que ya sumaba más minutos con el Timao e incluso evidenciaba una mejoría física y de nivel. En la reciente fecha ante Chile y Argentina tampoco fue convocado, aunque sí recibió una carta de preconvocatoria.

La versión de Carrillo

Hace unos días, en una entrevista con el periodista César Vivar, André Carrillo dio luces de lo sucedido y contó sobre la relación que mantiene con el técnico Fossati. “Conversé con él en esta última convocatoria. Siempre he tenido contacto y buena relación con él. Por alguno u otro tema no he sido convocado, temas personales, así que a lo mejor las próximas convocatorias voy a estar. Entonces, me toca prepararme bien en mi club para que cuando me toque, estar al 100%”, le comentó al periodista César Vivar.

Carrillo aduce “temas personales”, aunque no especifica si se refiere a contingencias suyas o respecto al entrenador. “He estado acompañando a la Selección como siempre, me hubiese gustado estar presente apoyando, pero es parte del fútbol y de las decisiones del entrenador”, agrega.

En estos seis partidos, los malos resultados y las pocas variantes a la mano de Fossati, han obligado a pensar en opciones como Carrillo para la trascendental fecha de Eliminatorias que se disputarán en marzo del 2025. Perú es colero con 7 puntos y está a seis unidades del repechaje, que por ahora le pertenece a Venezuela.

“André está mejorando respecto a lo que mostraba la pasada temporada. Sí lo reservamos, para ir viendo los partidos que tenía. También lo hicimos con Pedro Aquino”, apuntó el seleccionador nacional.

El dato de Pedro García

El conocido comentarista deportivo Pedro García se ha referido en varias ocasiones a la ausencia de André Carrillo en las Eliminatorias. Incluso, abrió el debate sobre la urgencia de su retorno. En esta última fecha, el comunicador se adentró en las posibles razones por las que el extremo (y ahora volante) fue descartado por Fossati.

Según el comentarista, Fossati “borró” a Carrillo de la selección por razones ajenas a lo deportivo. García lo explica así: “Creo que hubo algo que no sabemos respecto a Fossati y Carrillo. Primero, Perú pierde en la Copa América... Cuando vuelven al hotel, tengo entendido que Fossati dijo ‘no me sale nadie’ y hubo 3 jugadores que salieron (...). Dos de ellos lo buscaron (a Fossati), le pidieron disculpas y quedaron perdonados. Tengo entendido que Carrillo no hizo eso. Esa es una”, manifestó en el programa de YouTube No Somos TV.

Enseguida, el panelista de Al Ángulo añade: “Luego de eso, el equipo vino a Lima y ni bien se bajaron del avión, recordarán que Carrillo salió con Cueva a una discoteca de Barranco (…). Tengo entendido que Fossati vio eso como un acto de indolencia ante la eliminación jugando mal en la Copa América”.

En todo caso, la renuncia de Carrillo a la selección queda completamente descartada. Queda pendiente saber si los méritos o la urgencia lo traen de vuelta a la lista en marzo próximo.

