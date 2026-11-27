Perú llegó a Rusia 2018 después de 36 años de ausencia mundialista y creyó que había dejado atrás una historia de frustraciones. José Carlos Yrigoyen fue uno de los que advirtió sobre ese optimismo. En una entrevista con la BBC, el escritor resumió el temor que todavía lo acompañaba: “El miedo es que Perú regrese a ser el de siempre”. Ocho años después, la selección vuelve a mirar desde lejos el Mundial y la pregunta ya no es solo qué salió mal, sino cuánto ha cambiado realmente el fútbol peruano desde aquella clasificación. Para Yrigoyen, el diagnóstico es severo: el país atraviesa uno de sus peores momentos en décadas por la escasez de jugadores capaces de sostener una selección competitiva.

Después de Rusia 2018, parecía que el fútbol peruano había dejado atrás esa “etapa oscura” de la que habla en su libro. ¿En qué momento empezó a sospechar que esa recuperación podía ser pasajera?

Creo que el ciclo de Gareca no fue un milagro, como mucha gente dice, ni algo que ocurrió de pronto. Tenemos una imagen mágica y mesiánica de nuestro fútbol, como si las cosas sucedieran porque sí. El gran mérito de Gareca fue retomar el trabajo de los microciclos de Markarián, tan condenados en su momento, de los que comenzaron a salir varios jugadores que después utilizó en el momento indicado para darle vuelta a la eliminatoria rumbo a Rusia.

Recordemos que Gareca también había insistido con jugadores de etapas anteriores, entre ellos Pizarro, hasta que llegó el partido contra Venezuela y se produjo un cambio. Hubo un convencimiento del entrenador de que tenía que modificar las estructuras anteriores. El resultado también avaló esa decisión. Era el momento de dejar atrás una determinada manera de entender la selección y apostar por otros futbolistas.

Gareca aprovechó el trabajo de esos microciclos y construyó una base alternativa a la de los llamados cuatro fantásticos y sus remanentes. Encontró jugadores con una mentalidad distinta y utilizó métodos parecidos a los de Oblitas en la eliminatoria para Francia 1998: un grupo unido, una idea de juego clara y una propuesta a la que los futbolistas podían amoldarse, que además correspondía a cierta esencia del fútbol peruano.

Pero aquello no era una fórmula mágica ni transferible a cualquier contexto. Lo demostró el propio Gareca en Chile, donde no logró hacer una eliminatoria siquiera digna. Su método funcionó en Perú bajo determinadas circunstancias y aprovechando una coyuntura que no encontró en el fútbol chileno.

Un libro de José Carlos Yrigoyen que reúne y cuenta información, datos, anécdotas e historias de la Selección Peruana desde 1968 hasta el 2018. El resultado de esta gran investigación es la historia más completa de la Blanquirroja, la cual permite analizar con detalle y contexto la realidad del fútbol nacional y de la gran influencia de Ricardo Gareca en la Selección que culmina con la clasificación histórica al Mundial de Rusia.

¿Por qué no pudimos construir una continuidad después de ese proceso?

Hay que reconocer que, en su momento, Reynoso era el heredero natural de Gareca. A la gente no le gusta recordarlo, pero nadie cuestionó demasiado su llegada porque parecía una elección lógica. Después cometió errores, y fui de los primeros en señalar su terquedad para mantenerse en un puesto en el que no conseguía adaptarse. Eso tuvo consecuencias en la eliminación.

Sin embargo, también hay que reconocer que ninguno de los entrenadores que llegaron después consiguió mejorar de manera significativa la generación de futbolistas disponible. Perú tiene un problema de recambio gravísimo. Esto ya no se explica solamente por quién dirige a la selección, sino por el material humano con el que contamos, que resulta insuficiente para competir internacionalmente.

Si tuviera que hacer una comparación histórica, diría que estamos en el peor momento de la época oscura, aproximadamente entre 1989 y 1993 o 1995. Incluso encuentro algunas ventajas en aquella generación respecto de la actual. En 1993, durante la eliminatoria con Popovic, Perú hizo una campaña desastrosa, pero tenía al Chorri Palacios, que con 21 años le marcó un golazo a Argentina en el Monumental de River. Después apareció Solano, que también aportó nivel. Hoy no tenemos un futbolista joven de esas características.

Estamos ante un descenso importante. Perú tuvo una generación bastante buena, con Cueva, Flores, Guerrero, Gallese, Yotún, Carrillo y Tapia, que consiguió disputar dos repechajes consecutivos. Considerando lo que habían sido las tres décadas anteriores, fue un logro inmenso. La selección de Oblitas fue la que más se acercó a ese nivel de competitividad, pero aquella tenía nombres más consolidados, como Chemo del Solar, Solano, el Chorri y Reynoso.

Lo que ocurre ahora es que esa generación debe renovarse. El problema es que el mando técnico intenta hacerlo a regañadientes y continúa dependiendo de jugadores que están en el último tramo de sus carreras. No hay convicción en ese recambio, y ese es un defecto histórico del fútbol peruano.

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¿Por qué nos cuesta tanto asumir que una generación llegó al final de su ciclo y preparar la siguiente?

Porque nunca hemos sabido administrar las transiciones. Cuando terminó la generación de los años ochenta, con la salida de Cueto, Velásquez y otros mundialistas, no supimos cómo hacer la renovación. Tampoco supimos administrar los recursos que teníamos. Si sabes que un ciclo está terminando y que los jugadores que vienen no tienen la misma calidad, debes administrar tus armas, ser más táctico y estratégico al elegir un entrenador y construir un equipo.

En cambio, pasamos de Pepe a Popovic, de Popovic a Company, y así sucesivamente, con técnicos de perfiles muy diferentes y sin una dirección reconocible. Hoy sucede algo parecido. No veo una relación entre los proyectos de Reynoso, Fossati, Ibáñez y los que vinieron después. Seguimos creyendo que contratar a un entrenador de categoría internacional, dentro de nuestras posibilidades económicas, resuelve el problema.

Oblitas, con todos los defectos que se le puedan señalar, hizo un trabajo serio al elegir a Gareca. No lo contrató simplemente porque le pareciera un buen entrenador. Había una idea de cómo debía jugar Perú y entendía que Gareca podía adaptarse a ciertas características de nuestros futbolistas. Sabía administrar recursos limitados para hacer funcionar un equipo. La apuesta salió bien, pero detrás hubo una concepción futbolística.

¿La elección de Gareca respondió a una idea de juego, aunque no fuera necesariamente la primera opción de la Federación?

Más allá de si era la primera opción, existía una idea determinada de cómo debía jugar la selección. Y hay algo que debemos considerar cuando comparamos aquella época con la actual. Antes, incluso en momentos difíciles, teníamos jugadores que actuaban en equipos importantes de Europa. Pizarro jugó en el Bayern, Farfán en Alemania, Vargas en Italia y Guerrero pasó por el Hamburgo, entre otros clubes.

¿Qué tenemos parecido hoy? ¿A qué futbolista podemos señalar como alguien que compite en ese nivel? El material humano disponible es una parte fundamental del problema. No se trata solamente de qué tan bien o mal juega un equipo, sino de con qué jugadores cuenta para hacerlo.

Recuerdo una anécdota que incluí en mi libro. Cuando la Federación buscaba entrenador para la eliminatoria de Estados Unidos 1994, el dirigente Lombardi fue a conversar con Bielsa. El argentino no empezó preguntando cuánto iba a ganar, sino que le pidió que le mencionara diez jugadores con los que pudiera enfrentar a la Argentina de Batistuta o a la Colombia de Valderrama.

Lombardi comenzó a darle nombres, entre ellos Chemo del Solar y José Pereda, pero la lista no convenció a Bielsa. La anécdota ilustra una pregunta que cualquier entrenador debería hacerse antes de aceptar el cargo: ¿con qué futbolistas voy a trabajar?

No creo que Mano Menezes sea un técnico acostumbrado a trabajar con recursos tan limitados. En sus declaraciones recientes se percibe cierta desazón frente a la realidad de la selección. Más allá de los malos resultados, Perú no logra encadenar jugadas en ataque ni construir juego. Es un equipo sin imaginación, pobre en la circulación, en la proyección y en la generación de oportunidades. Los resultados terminan reflejando esas carencias.

Ricardo Gareca festejando clasificación histórica con Perú a Rusia 2018 (Foto: GEC)

¿A qué selección peruana del pasado le recuerda el equipo actual?

Me recuerda a la que jugaba antes de la eliminatoria para Italia 1990. Encuentro un ciclo parecido por lo limitado del juego, la falta de figuras y los resultados que, aunque en ocasiones puedan ser previsibles, muestran una contundencia del rival que nosotros no tenemos. Sobre todo, por la falta de generación de juego.

Me recuerda a la selección que tuvo Franco Navarro durante un periodo breve, un equipo que experimentaba continuamente sin saber muy bien a qué jugaba. Sin embargo, hay que considerar que el ciclo natural de nuestros futbolistas también está en descenso. Si no tomamos en cuenta ese factor, estamos viendo solamente una parte del problema.

No todo depende del entrenador. La pregunta de Bielsa es pertinente porque un técnico puede saber perfectamente lo que hace, pero si no tiene una base de jugadores adecuada, la va a pasar mal. En el caso de Menezes, tengo el convencimiento de que se ha equivocado de selección. Quizá todavía sea pronto para juzgarlo de manera definitiva, pero no veo señales claras de que el equipo vaya a mejorar.

Hay que administrar lo poco que tenemos de la mejor manera posible. No veo que Perú esté en condiciones de competir con garantías por uno de los cupos al Mundial. Otras selecciones están mejor preparadas, incluso algunas que atraviesan dificultades. Chile, por ejemplo, no vive un buen momento, pero tiene recursos que nosotros no tenemos. El futuro no pinta bien.

¿Ya estamos viviendo una nueva “época oscura”?

Todavía es muy pronto para afirmarlo. El último Mundial al que fuimos fue hace ocho años. Es prematuro hablar de un ciclo oscuro de larga duración como el que vivimos durante 36 años.

Pero si la Federación Peruana de Fútbol continúa siendo conducida de manera folclórica y no adopta una política de selecciones más seria, organizada y con una perspectiva que vaya más allá del corto plazo, podemos terminar hundiéndonos en una nueva etapa de frustración.

Tampoco creo que la solución sea traer de vuelta a Gareca. Su regreso no es una condición indispensable ni una fórmula milagrosa para volver a clasificarnos. Hay quienes, después de perder el repechaje contra Australia, empezaron a decir que sus eliminatorias no habían sido buenas o que Perú no fue al Mundial de Rusia por el partido contra Bolivia en el que se anularon goles.

Está bien, pero ¿qué hacemos con los otros 23 puntos? ¿Qué otro entrenador consiguió esa cantidad en una eliminatoria? Ni Autuori, ni Ternero, ni Uribe, ni Chemo, ni Markarián alcanzaron esa cifra. Fueron campañas de 12, 13 o 16 puntos. Tenemos muy mala memoria y somos muy ingratos.

Gareca planteó mal el partido contra Australia. Fue un error y se puede criticar. Pero no podemos condenar de un plumazo un ciclo en el que Perú disputó dos repechajes, clasificó a un Mundial y fue subcampeón de la Copa América. No podemos hacer eso.

También hubo un maltrato cuando la Federación quiso reducirle el sueldo. No puedes actuar como si quisieras contratar a alguien cuando en realidad no quieres hacerlo. Después llegó el desastre, producto de decisiones de la Federación y de errores que compartimos todos. Cuando Reynoso apareció como alternativa, tampoco recuerdo una oposición significativa. Fue un error compartido, al que se sumaron decisiones cortoplacistas que buscaban resolver el problema de manera temporal.

José Carlos Yrigoyen, autor del libro "Contra todo, contra todos". (Foto: HUGO PÉREZ) / Hugo Perez

¿Qué responsabilidad tienen los clubes en esta falta de renovación?

Apostar por los jóvenes se ha convertido en un lugar común, pero eso no significa que deje de ser una necesidad. La situación del campeonato y de la selección lo demuestra. No estamos formando ni promoviendo suficientes futbolistas para competir internacionalmente.

Creo que seguimos aferrados a una idea que alguna vez expresó el presidente Manuel Prado: en el Perú hay dos tipos de problemas, los que no se solucionan nunca y los que se solucionan solos. Esa mentalidad también existe en el fútbol. Esperamos que dentro de unos años aparezca otra generación como la de Farfán y Guerrero, como si el talento surgiera espontáneamente.

Esos futbolistas aparecieron y fueron fundamentales para llegar al Mundial, pero no podemos esperar que las cosas sucedan por sí solas. Tenemos una tendencia a anteponer el talento a todo lo demás y a perdonarle demasiado al jugador talentoso. Cueva es el mejor ejemplo.

Nadie que sepa de fútbol puede negar que Cueva tiene un talento natural extraordinario, por momentos prodigioso. Pero ese talento necesita formación, trabajo y preparación psicológica. Recordemos cuando se hizo expulsar contra Chile en Lima durante la primera parte de una eliminatoria. Tenía un don excepcional, pero todavía no había alcanzado la madurez necesaria para competir al máximo nivel internacional.

Esa clase de situaciones ralentiza los procesos porque no se trabaja sobre ellas. Esperamos que aparezca un jugador capaz de resolverlo todo, como si fuera una intervención providencial. El talento necesita ser formado y acompañado para alcanzar su mejor versión.

Nuestros dirigentes, tanto en la Federación como en los clubes, creyeron que la clasificación al Mundial con Gareca había solucionado problemas estructurales que siguen intactos. Por eso considero que hubo dos grandes golpes futbolísticos en los últimos 40 años: la eliminatoria de 1998, especialmente el partido contra Chile en Santiago, y el repechaje contra Australia.

Todavía no hemos superado del todo esa última derrota. Nos cuesta aceptar que una selección que había hecho una buena segunda parte de la eliminatoria terminara eliminada por un equipo al que mirábamos por encima del hombro. Fue una cachetada muy fuerte y las eliminatorias posteriores demostraron que no habíamos logrado levantarnos anímicamente.

¿Qué debería hacer Perú para evitar que esta crisis se prolongue?

El cambio generacional debe ser honesto, directo, bien administrado y planificado. Hay futbolistas que cumplieron largamente con la selección: fueron mundialistas, subcampeones de América y protagonistas de un ciclo importante. Pero deben empezar a dejar sus camisetas cuando ya no están en condiciones de sostener el nivel.

Eso es algo que debemos aprender de Chile. Su selección insistió con integrantes de la generación dorada cuando ya no rendían como antes, y la última eliminatoria fue desastrosa para ellos. Perder contra Bolivia en Santiago era algo impensable durante sus mejores años.

Menezes todavía no ha logrado entender cómo debe hacerse esa transición, y esa indecisión también se refleja en los partidos. Para mí, el encuentro que mejor mostró el estado de la selección no fue uno de los que perdimos, sino el que ganamos contra Haití. Estuvimos a punto de perder ante una selección que después clasificó al Mundial. No hay mejor termómetro para medir nuestras limitaciones.

El partido que más me gustó fue el segundo tiempo contra España. Perú consiguió competir por momentos ante una selección de primer nivel. Pero, fuera de eso, hemos mostrado una mediocridad preocupante. Ni siquiera rescataría el partido contra México, porque el rival tampoco atraviesa un momento especialmente destacado.

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¿Qué patrones del pasado seguimos repitiendo y nos impiden construir un proyecto duradero?

Hay entrenadores que no tienen la humildad, el valor o la inteligencia para rectificar cuando las evidencias demuestran que sus ideas no funcionan. Fossati es un ejemplo: su manera de parar a Perú en el campo era equivocada, y los resultados lo demostraron. Reynoso murió en su ley, pero eso no siempre es positivo ni encomiable. Mantuvo sus planteamientos pese a que resultaban contraproducentes para la eliminatoria.

Gareca también cometió errores, pero tuvo la capacidad de reconocer cuándo se equivocaba y modificar sus esquemas cuando entendía que debía hacerlo. Lo hizo un par de veces durante su proceso. No quiero que se presente a Gareca como un salvador infalible y a los demás como una sucesión de ineptos. Eso sería simplificar demasiado la historia. Pero sí creo que tuvo una virtud importante: supo rectificar.

El problema es que dirigentes, jugadores, hinchas y periodistas solemos actuar más desde la emoción que desde una evaluación concreta de la realidad. Somos capaces de condenar un proceso de siete años que había dejado algunas bases por un resultado adverso. Eso ocurre desde hace mucho tiempo en la selección.

Podemos recordar la salida de Oblitas en 1999, cuando una derrota contra México contribuyó a debilitar su continuidad, o decisiones anteriores que respondieron a la impaciencia por los resultados. Hay muchos ejemplos. La emocionalidad y el cortoplacismo son un veneno para cualquier proyecto.

En menores seguimos estando por detrás de países como Bolivia. Chemo del Solar señaló que los chicos paraguayos y colombianos tenían ventajas físicas y tácticas porque habían sido incorporados antes a procesos de formación más serios. En Perú, el talento suele aparecer tarde y seguimos llamando muchacho a un jugador de 22 o 23 años.

¿Esa manera de tratar al futbolista peruano también termina perjudicándolo?

Seguimos infantilizando al jugador peruano, y eso nos cuesta. Nuestros dos mejores ciclos recientes estuvieron amparados en el paternalismo de Oblitas y Gareca. Ese trato puede ayudar a que el futbolista funcione dentro de un grupo, pero también puede resultar pernicioso si le impide desarrollar autonomía.

El jugador necesita asumir responsabilidades, aprender a resolver problemas y entender lo que exige competir al máximo nivel. No basta con que un entrenador lo proteja o encuentre la manera de sacar lo mejor de él. Tiene que haber un proceso de formación que le permita sostener ese rendimiento sin depender permanentemente de una figura paternal.

La falta de autonomía también forma parte de un problema más amplio. Nos cuesta construir estructuras que sobrevivan a una generación, a un entrenador o a una clasificación mundialista. Mientras sigamos esperando que el talento aparezca por sí solo y que una buena campaña resuelva los problemas del sistema, estaremos expuestos a repetir la misma historia.

Después de Rusia 2018, ¿qué es lo que más le preocupa de cara al futuro?

Una de mis mayores preocupaciones es que regrese la mochila de los años sin Mundial. Todavía no ha pasado una década desde Rusia y seguimos viviendo de aquel recuerdo. No hemos recuperado la distancia emocional que teníamos antes de clasificarnos, cuando el Mundial parecía un objetivo inalcanzable.

Durante años, los peruanos nos acostumbramos a ver perder a la selección, a veces de manera deshonrosa. Se juntaron muchos factores, desde la caída del Fokker hasta los malos presidentes de la Federación y la incapacidad de formar equipos con regularidad en todas sus líneas.

Para quienes crecimos sin ver a Perú en un Mundial, Rusia 2018 significó sacarnos una espina. En los años noventa y dos mil decíamos que no importaba si íbamos al Mundial y no ganábamos ningún partido; lo importante era estar ahí, dejar atrás la frustración de tantas eliminatorias. Eso se consiguió y no se lo podemos quitar a Gareca ni a los jugadores.

Pero una cosa es reconocer lo que hicieron y otra vivir permanentemente de ellos. Nos cuesta pasar la página. Recuerdo a un periodista argentino que visitó el Perú durante la época de Markarián y se sorprendió al ver que volvían a pasar el partido de 1969 entre Perú y Argentina en La Bombonera. Bromeó con que, si seguíamos repitiéndolo, algún día el arquero Cejas terminaría atajándole el gol a Cachito.

La anécdota resume nuestra relación con el pasado. Está bien recordar, homenajear y sentir nostalgia, pero no podemos depender de partidos de hace tres décadas para compensar la falta de triunfos actuales. Me preocupa que dentro de diez años sigamos haciendo especiales sobre la eliminatoria de 2016 como ahora recordamos la de 1970.

Perú jugó su quinta Copa del Mundo en Rusia 2018.

¿Cree que jugar el Mundial de Rusia aceleró el declive de aquella generación?

No estoy tan seguro. Si hubiera sido así, no habríamos llegado a otro repechaje. Perú mantuvo una idea de juego y tuvo futbolistas competentes durante la siguiente eliminatoria. Flores y Cueva conservaron un buen nivel, y Cueva fue esencial. Basta recordar el partido contra Colombia en Barranquilla, cuando protagonizó una gran jugada individual y habilitó con precisión a Flores para el gol peruano.

Es posible que el Mundial haya dejado heridas que se reprodujeron después. El penal fallado por Cueva contra Dinamarca fue uno de esos momentos. En situaciones complejas, él había mostrado vacilaciones, y algo parecido ocurrió contra Australia, cuando no estuvo a la altura de lo que necesitaba el equipo. Quizá Rusia permitió ver problemas que terminaríamos sufriendo más adelante.

Pero, como hincha y como autor que ha escrito sobre la selección, ir a un Mundial fue uno de los momentos más gratificantes. Independientemente de los resultados, ver a tu país competir en ese escenario es algo inapreciable.

¿Qué tendría que ocurrir para que el Perú no vuelva a una etapa de 36 años sin Mundial?

La Federación necesita una dirección de selecciones seria, organizada y con una visión de largo plazo. No puede depender de decisiones tomadas para apagar incendios ni de la búsqueda de un entrenador que resuelva todo. Los clubes también tienen que participar en esa transformación, con más oportunidades para los jóvenes y mejores procesos de formación.

El error consiste en creer que lo que ocurrió con la generación de Farfán y Guerrero puede repetirse sin construir las condiciones para que suceda. El talento no aparece de manera aislada: necesita ser identificado, formado y acompañado. Lo mismo vale para un entrenador. Contratar a alguien de prestigio no garantiza resultados si no existe una idea coherente sobre cómo debe jugar la selección y qué recursos tiene disponibles.

El fútbol peruano necesita dejar de actuar por impulsos. Si no aprende a planificar, a renovar sus equipos y a sostener sus decisiones más allá de los resultados inmediatos, el recuerdo de Rusia 2018 terminará siendo otra etapa gloriosa que no supimos convertir en un punto de partida.

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