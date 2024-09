Son horas claves para ambas selecciones se juegan su clasificación al Mundial 2026 este martes en el Estadio Rodrigo Paz Delgado ubicado en Quito con una capacidad para casi 41 mil espectadores. Los antecedentes generan ilusión en el fanático peruano, que anhela ver nuevamente a la bicolor en una cita mundialista y tras el juego ante Colombia -más allá del resultado- hay una ligera esperanza que pueda exponer un buen partido hoy de visita.

No obstante, para el recordado arquero ecuatoriano, exAlianza Lima, Jacinto Espinoza, Ecuador es superior y lo recalca en esta conversación con El Comercio.

¿Ecuador es favorito para este duelo del martes ante Perú?

Es un partido difícil para ambos, yo he sido crítico de la convocatoria que hizo Sebastián Beccacece esta última fecha FIFA y no sé como nos vamos a encontrar el día martes (hoy). Perú está en un periodo de transición, donde tiene un excelente entrenador como es Fossati, pero ese cambio futbolístico les ha costado mucho, porque en el caso nuestro, el día martes en el papel podemos ganar, pero la veo difícil. Nos vamos a enfrentar dos selecciones en crisis de resultados, a mi criterio y análisis.

¿Pero el ecuatoriano tiene confianza que le puede dar vuelta a esta situación?

No, no, yo creo que desde el momento que convocan a un arquero que no viene jugando y no convocan al mejor arquero de la Liga Pro, que es Pedro Ortiz, desde ahí, estamos mal. En todo caso, yo aspiro a que Ecuador gane por la camada de jugadores extraordinarios, pero está mal dirigida. Es como tener un Ferrari y ser manejado por un señor que vende frijoles. Lo veo un poco complicado, espero equivocarme.

¿Perú de la mano de Jorge Fossati le puede dar vuelta a esta situación?

Cuando a mí me preguntan, quienes han sido los mejores entrenadores que te han dirigido, el profesor Fossati está en el puesto uno y de ahí sigue Manuel Pellegrini, que son los entrenadores que tuve la bendición de tener. Como persona y entrenador sin ninguna duda. Pero el problema no es el entrenador, sino el cambio generacional que ha tenido Perú. Por ejemplo, aún están pensando en Paolo Guerrero, Christian Cueva, yo creo que un poco más piensan en ‘Chemo’ Del Solar, cuando debieron haber hecho un cambio de generación que le permitiera en este momento al entrenador tener mayor opción y posibilidad de obtener mejor resultado. En todo caso, repito, en este momento a mí me preocupa Ecuador no me preocupa Perú, y Ecuador viene con un cambio de generación extraordinaria y que tiene una experiencia enorme y le dieron un Ferrari para que lo maneje, perdimos tiempo en Copa América y las primeras fechas de las Eliminatorias, con la presencia del profesor Félix Sánchez, que su designación fue rara, ya que de las 32 selecciones que se jugó el último Mundial, él dirigió la selección que quedó último siendo anfitrión. Ahí hubo un error y ahora se trae un entrenador con poca experiencia como Sebastián Beccacece, un entrenador que desde el inicio me deja muchas dudas, porque no convoca al arquero titular que los últimos años ha venido siendo el mejor arquero de la Liga Pro, que es Pedro Ortiz y convocan al suplente Gilmar Napa, que es buen arquero, pero no ataja hace años. A mí me hace mucha bulla de quién es quien hace la convocatoria, el entrenador o los dirigentes.

Los dos últimos juegos en Quito, Perú obtuvo triunfos, ¿cree que este martes se podría volver a dar un triunfo peruano?

El Perú de la última Eliminatoria es muy diferente al de ahora, porque el de la Eliminatoria estaba vigente Paolo Guerrero, ahora no lo tienen ustedes, y Lapadula venía con un estado anímico enorme. Ahora, Lapadula no anda bien. En todo caso, me parece que ambas selecciones han igualado hacia abajo y no hacia arriba y va a ver un partido que no están en su máximo rendimiento. En el caso de Ecuador por su entrenador, mientras que Perú tiene un excelente entrenador como es Fossati y una generación que le ha costado mucho por el recambio.

¿Ecuador se equivocó en no mantener a Gustavo Alfaro en el puesto?

Yo siempre mencioné que debimos mantener en el puesto al profesor Gustavo Alfaro y me parece que ahí fue un gran error que tuvimos, ya que no llegamos a ningún acuerdo económico con él y sabíamos a que jugábamos, hoy no sabemos a qué jugamos.

¿Si a Perú le va mal Fossati debe seguir como seleccionador?

Lo respeto mucho, yo tuve la bendición de jugar una temporada, tuve muchos amigos allá, si dependiera de mí, que Fossati siga de largo, no solo por la parte futbolística sino por la parte humana. Fossati va a dejar huellas para el fútbol peruano, pero es una decisión de las autoridades de la FPF.

¿Si Perú gana revive su chance de ir al Mundial?

Por el fútbol peruano y el profesor Fossati, ustedes que siempre se han portado elegante conmigo, yo dijera que sí. Está muy difícil la situación de Perú. La Conmebol elevó el número de selecciones que van a ir al próximo Mundial, siendo seis cupos y medio de 10 selecciones. Es imposible pensar que nos podemos quedar afuera. Ahí es cuando decimos, somos muy malos que no podemos ir al Mundial, de 10 selecciones clasifican 7, tendríamos que ser muy malos para quedar fuera. Las Eliminatorias Sudamericanas son muy peleadas y hace rato se cortaron la distancia, pero en este caso, en Perú, el recambio es urgente. Sé que Chemo Del Solar está haciendo un trabajo importante en menores y esperemos que pronto saque futbolistas que le permitan ser competitivo a nivel sudamericano.

Con 40 años, Paolo Guerrero fichó por Alianza Lima, ¿cree que a pesar de su edad es una buena decisión que tenga vigencia?

Eso es una muestra de toda la dificultad para el fútbol peruano de tener el recambio a nivel selección y clubes. Cuando vino a Ecuador, la prensa peruano me hizo un reportaje sobre su fichaje a LDU y yo dije que independientemente de la edad lo íbamos a disfrutar mucho. Yo nunca lo conocí, pero su trayectoria le da un respaldo de que iba a aportar. Así lo hizo, lamentablemente no renovó con LDU, pero se trata de un excelente deportista, porque con 40 años sigue dando mucho por el fútbol mundial. Mediáticamente, le va a ayudar al fútbol peruano, pero en el caso actual, la Liga Ecuatoriana está por encima de la Liga Peruana para mi criterio. La Copa Libertadores y ecuatoriana ha sido muy notoria la diferencia. Con la llegada de Paolo, la Liga Peruana, necesita un recambio urgente para que puedan tener jugadores como Paolo Guerrero, ‘Chemo’ Del Solar, Waldir Saénz, jugadores que hicieron bien en el fútbol peruano.

