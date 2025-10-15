Concha, Grimaldo y Noriega: por qué son los tres apellidos para empezar la ruta de consolidación en la selección

La selección peruana ha iniciado, innegablemente, un nuevo proceso desde casi todos sus ejes: con un nuevo Director Deportivo, un nuevo entrenador interino y la convocatoria de nombres que, poco a poco, irán ganando más espacio en el mediano y largo plazo. El último viernes, la ‘bicolor’ cayó por 2-1 ante Chile el pasado viernes con un gol al último minuto y, más allá del resultado, el encuentro sirvió para que ciertos nombres se afiancen más a los puestos que, por naturaleza, les va a tocar heredar. Tales son los casos de Jairo Concha, Joao Grimaldo y Erick Noriega en el mediocampo peruano. ¿Cuántos minutos vienen sumando cada uno?

El primer once de la selección peruana con Manuel Barreto como técnico interino. (Foto: FPF)

De menos a más

Si bien estos tres jugadores son recientemente convocados con habitualidad a la selección peruana; es decir, desde hace un año o un año medio, son ahora aquellos a los que les tocará asumir la responsabilidad de conformar la selección de cara a las Eliminatorias del Mundial 2030.

Uno de los que tiene más tiempo siendo convocado es Jairo Concha, futbolista de 26 años, quien recibió su primer llamado en el 2022 para los partidos amistosos ante Panamá y Jamaica bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. Luego, en tanto a partidos oficiales, su primer llamado fue para la fecha doble ante Colombia y Ecuador en Lima ese mismo año.

En total, Concha ha jugado 235 minutos con la ‘bicolor’ en cinco partidos. Este último viernes, ante Chile, sumó 78 minutos y llevó la ‘10′ en la espalda, una posición que, a día de hoy, le caería por correspondencia peleando el puesto con Sergio Peña. Asimismo, fue uno de los mejores en el campo sobre todo en el primer tiempo.

Jairo Concha. (Foto: FPF)

Otro de los primeros en ser llamados fue Joao Grimaldo. En aquel entonces, el futbolista militaba en Sporting Cristal y era bien visto por Juan Reynoso. Su debut se dio el 12 de setiembre del 2023 en el encuentro entre Perú y Brasil en Lima. Asimismo, también fue citado por Jorge Fossati para disputar la Copa América 2024, aunque solo sumó minutos en un partido. A partir de entonces, también fue llamado para otras fechas dobles de Eliminatorias.

Por su destreza física, Grimaldo es colocado de extremo y eso de los que apunta a quedarse con el puesto en competencia con otros nombres contemporáneos como Kenji Cabrera, Bryan Reyna o Kevin Quevedo. En total, Grimaldo ha sumado 439 minutos en 11 partidos con la ‘bicolor’.

Joao Grimaldo.

Entre los más recientes llamados se encuentra Erick Noriega, un futbolista que dio el salto a consolidarse en la selección a partir de su buena participación internacional con Alianza Lima en la presente temporada y que actualmente milita en Gremio.

Sin embargo, el ‘Samurái’ ya había sido llamado por Jorge Fossati en el 2024, cuando era todavía utilizado como opción de defensor central, y su debut lo hizo en 22 de marzo de ese año en el amistoso ante Nicaragua. A día de hoy, es más bien una opción de volante central que es la posición en la que mejor se desempeña.

Erick Noriega. (Foto: ITEA Sports)

En total, Noriega ha sumado 237 minutos en cinco partidos con la ‘bicolor’ y en este último partido amistoso ante Chile fue titular y completó todo el partido. En su posición, y en tanto a la relación con la edad, sería quien herede el puesto de ‘candado’ en el mediocampo por detrás de Renato Tapia o el mismo Pedro Aquino.

*****

