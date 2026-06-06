El gol tiene una valía que muchas veces sale de cualquier evaluación y en esa medición, Jairo Vélez hoy es el mejor jugador que tiene la selección peruana -y acaso la Liga 1-. Por eso, ante tanto cambio, fue el único atacante al que Mano Menezes mantuvo en el campo para intentar la remontada ante Haití.

Y así se dio. Con gol del nacionalizado peruano, la Bicolor venció 2-1 a Haití en el amistoso disputado anoche en Miami. Empezó perdiendo apenas al minuto 16, con un tanto haitiano que se inició con una mala salida de Carrillo. Lo remontó en solo tres minutos sobre el cierre del encuentro, con tantos de Garcés (81’) y Vélez (84’), ambos en jugadas generadas en un córner.

Fue un partido más de reacción en el que el seleccionado empezó a jugar mejor en la segunda parte con el ingreso de Yotún, con la participación de Ugarriza y con la claridad de Vélez.

La oncena inicial no ofreció mucho, con Concha que fue perdiendo atrevimiento, con Carrillo muy pasivo y Vidales casi sin contacto con el balón. El replanteo le permitió a Perú mirar más de cerca el arco contrario. Ugarriza es un ‘9’ que le gusta salir del área e intercaló posiciones con Vélez. Yotún es un jugador clave para ser más verticales y ahí conectó mejor la zona de ataque.

Y la clave estuvo en la pelota parada. Córner de la izquierda, pivoteo de Gruber y gol de Garcés. Tiro de esquina de la derecha al primer palo, la pelea Sonne y el rebote le quedó a Vélez para fusilar la portería. Con esta victoria, Perú rompió una mala racha de diez partidos sin ganar. Desde el 1-0 ante Venezuela en marzo del 2025 que la Bicolor no ganaba.

—Gran ‘refuerzo’—

Es un proceso de evaluación y pocos están pasando la prueba hasta el momento. Atrás, Gallese es salvador, Garcés es el líder, Gruber en la segunda parte mostró cualidades, pero tuvo un par de errores que pudieron costar caro. Noriega es el eje del mediocampo y arriba Vélez es la carta, sea para controlar el juego y más cerca al área, para estar cerca al gol.

Renzo Garcés volvió a anotar, como lo hace en Alianza. (Foto: Itea Sports / FPF)

Momento dulce de Jairo. Figura en Alianza ganador del Apertura, hoy también es el rostro visible de la Bicolor. Nació en el distrito de El Carmen, de la provincia de Manabí en Ecuador, a más de 500 kilómetros de la frontera del vecino país norteño con Tumbes. Llego al fútbol peruano en el 2020 para jugar por la Universidad César Vallejo. Se nacionalizó en el 2024 y el año pasado envió la carta a la FIFA para el cambio de federación (nació en Ecuador). Así, quedó listo para ser convocado.

Y Menezes encontró en él la conexión juego-ataque-gol. El aliancista suma tres tantos en los tres partidos que ha disputado con la Bicolor. Debutó ante Senegal (derrota de 2-0) y luego marcó los dos tantos en el 2-2 ante Honduras.

Sofascore

En siete remates al arco -según Sofascore-, Vélez ha marcado tres goles en los tres partidos que ha jugado desde su llamado. Su eficacia le permite es el diferente de este equipo. Su manejo de ambos perfiles le garantiza llegar bien plantado a cualquier ocasión de gol. Incluso, ante Honduras marcó de cabeza.

Su buen pie y manejo del frente de ataque le permite acomodarse en el puesto que Mano Menezes lo requiera. Ayer empezó como una especia de extremo izquierdo, aunque no tan tirado a la línea para buscar que juntarse con Jairo Concha. Para la segunda parte, pasó a ser un segundo punto con Ugarriza (Vidales pasó a ser interior por derecha), y en los minutos finales, antes de ser cambiado, se tiró hacia la derecha para que Maxloren Castro ocupe la banda izquierda.

Ayer, cuando Perú parecía condenado al toque intrascendente, fue el primero que se atrevió a romper líneas. Solo se generó una jugada y su remate pegó en el palo. A partir de ahí, Perú se creció.

Es el tercer partido de Menezes con la Bicolor. (Foto: Itea Sports / FPF)

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