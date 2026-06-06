Por Christian Cruz Valdivia

El gol tiene una valía que muchas veces sale de cualquier evaluación y en esa medición, Jairo Vélez hoy es el mejor jugador que tiene la selección peruana -y acaso la Liga 1-. Por eso, ante tanto cambio, fue el único atacante al que Mano Menezes mantuvo en el campo para intentar la remontada ante Haití.

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