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Resumen

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Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú con una buena definición de derecha. (Foto: FPF)
Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú con una buena definición de derecha. (Foto: FPF)
Por Christian Cruz Valdivia

Si hay algo que destacar primero de la selección peruana, es el coraje que mostraron. Muchas veces no se trata de nombres y de puestos, si no de actitud y anoche la Bicolor mostró que tiene capacidad de reacción. Luego, cada partido también se evalúa por el resultado y los rendimientos. Y Perú cumplió en el balance general.

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