Diez partidos, tres presidentes de la República, 376 días y la selección peruana no gana. Y seguimos contando... Muy temprano para ilusionarse con un golazo de Vélez a los 6′; muy tarde para lamentar la inocentada de TODA la Bicolor en el empate final a los 90+4′. El último suspiro fue lamento.

No se puede calcular cuánto mereció ganar Perú, la foto final del amistoso en el Madrid es que Honduras no quería perder. Y entre la indecisión, tibieza e inexperiencia se impuso las simples ganar de tirar para adelante. Perú 2-2 Honduras. No ganamos hace más de un año, y la próxima vez que juegue en junio lo único nuevo que habrá es el nombre del nuevo presidente (a) en Palacio de Gobierno.

El Perú de Mano Menezes es una montaña rusa de emociones. Un vaivén entre alegrías y angustias. Si en París se aceleraron los latidos por el patadón de Quiroz que pegó en el travesaño de Senegal; en Madrid los amagues de Grimaldo invitaron a ponerse de pie cada vez que tomaba el balón. Lo malo es que Joao estuvo cerca de driblear hasta a los carteles publicitarios.

Perú vs. Honduras se enfrentaron en un amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

Aprendida la lección de cómo iniciaron los últimos procesos en el banco de Perú, y citando a Mano, no hablemos de los que extrañamos -un Tapia lejano en EAU- y centremos la atención en lo que tenemos, que es la base del plantel de la selección peruana que afrontará un largo camino por los próximos 4 años.

Entonces, hay que comenzar a cuestionar y no dar por sentado que Gallese jugará hasta el 2030. Yotún, por su lado, hoy debe tener más el papel de acompañante que de líder en el medio, y Carrillo tiene una apatía que antes tapaba con chispazos de buen fútbol y hoy evidencia sus 34 años (en junio serán 35). Si así es la lectura de los mundialistas, los que vienen detrás tienen más piedras en la mochila para cargar.

Jairo Vélez fue el destacado de la fecha FIFA, Barco es el “tapadito” que Menezes no rotó, Noriega lleva la cinta pegada al brazo y Quiroz carga la esperanza para que la puerta de la Bicolor se le abra a más jugadores de la Liga 1. Los demás seleccionados caminan por la delgada línea de no estar a la altura del choque internacional.

Sonne es rústico, Castillo es lento y Valera muy frágil. Así, las distancias son incalculables. Hoy más tarde, Bolivia pelea por el Repechaje; Venezuela hace rato hizo méritos para pelear por un cupo al Mundial, solo Chile tampoco encuentra la brújula. Un año y medio nos separan del inicio de las Eliminatorias, mismo tiempo que estará lleno de incertidumbre por los dos botones mostrados en esta fecha FIFA.

Perú vs. Honduras se enfrentaron en un amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

Caídos en las Honduras

Perú es 54 en el Ránking FIFA; Honduras se ubica en el puesto 65. Pero las tablas mienten, lo que antes hubiese sido un partido para sumar en la estadística y aumentar en el aspecto moral, hoy genera dudas. Mano movió algunas fichas en Madrid, pero empoderó a Vélez como el organizador delante de Yotún.

El 1-0 llegó tras una trepada de Grimaldo por izquierda que terminó en centro al corazón del área. Yotún habilitó a Vélez, quien le pegó un derechazo. El ecuatoriano-peruano mostró sus dotes de ambidiestro que marcan la diferencia en la Liga 1.

Sin mucho por resaltar, el primer tiempo pudo terminar con Perú ganando; sin embargo, un córner a favor de la Bicolor acabó en contragolpe rival. Un Marcos López desubicado y un Gallese a destiempo vieron el empate 1-1 de Luis Palma (44′).

El segundo tiempo, Noriega ingresó junto a Huamán, Gruber y Carrillo. Perú tomó cierto protagonismo que solo dio frutos cuando Concha cobró un córner que Vélez conectó de cabeza a los 58′.

Luego, fue el turno de Quiroz, Cabrera, Inga y Pretell. Excepto los arqueros, Mano probó a todos los jugadores de cancha que llevó a Europa. Ya cuando Perú parecía cortar una racha de más de un año sin triunfos, Darlin Mencía conectó un cabezazo tras una terrible confusión en el área nacional a los 90+4′.

Parecía mucho mérito para Perú ganar sin saber cómo. El guantazo del final noqueó cualquier amagó de sonrisa en el vestuario de un Perú en “reconstrucción”.

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