Por Jasson Curi Chang

Diez partidos, tres presidentes de la República, 376 días y la selección peruana no gana. Y seguimos contando... Muy temprano para ilusionarse con un golazo de Vélez a los 6′; muy tarde para lamentar la inocentada de TODA la Bicolor en el empate final a los 90+4′. El último suspiro fue lamento.

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