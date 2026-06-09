Hay derrotas que se explican por detalles, que funcionan como una radiografía completa de una realidad. El 3-1 que sufrió la selección peruana ante España, en Puebla, México fue un baño de realidad. Un recordatorio brutal de la distancia que hoy existe entre una selección que se prepara para competir por ganar el Mundial 2026 y otra que intenta reconstruirse tras quedarse fuera de la cita más importante del fútbol.

El resultado incluso pudo ser más amplio. Perú llegaba al encuentro con una dosis de optimismo tras remontar 2-1 a Haití apenas unos días antes. Sin embargo, el contexto era completamente distinto. Haití clasificó al Mundial. España llega a Norteamérica con la etiqueta de candidata al título. La diferencia se hizo evidente desde el primer minuto. Literalmente.

Apenas transcurrían 96 segundos cuando Mikel Oyarzabal recibió fuera del área y sacó un remate imposible para Pedro Gallese. El 1-0 no solo abrió el marcador; también marcó el tono de todo el partido. España jugó a una velocidad distinta. Corrió más rápido, pensó más rápido y ejecutó mejor cada acción.

Perú vs España por partido amistoso en Puebla, México, rumbo al Mundial 2026. / CARL DE SOUZA

Perú nunca logró equiparar esa intensidad. Renzo Garcés y Erick Noriega, dos futbolistas llamados a liderar el recambio generacional de la selección, sufrieron enormemente durante los primeros minutos. Dubitativos para salir jugando, imprecisos en los pases y lentos para corregir posiciones, quedaron expuestos ante la presión permanente del conjunto español.

La sensación era preocupante. Cada recuperación de España terminaba en una ocasión de peligro. Ni siquiera algunas decisiones de Mano Menezes lograron modificar el panorama. Fabio Gruber apareció como titular en una apuesta que buscaba refrescar el equipo. Yoshimar Yotún recibió la cinta de capitán para aportar experiencia y liderazgo. Ninguno de los dos logró cambiar el rumbo de una selección que pasó buena parte del partido persiguiendo sombras.

La distancia que nos separa

La diferencia de jerarquías también fue evidente al observar dónde compiten habitualmente los futbolistas de cada selección.

Por el lado peruano, Oliver Sonne juega en República Checa, Fabio Gruber milita en la segunda división alemana, Marcos López actúa en Dinamarca y Adrián Ugarriza desarrolla su carrera en Israel. Más adelante ingresaron Alfonso Barco desde Croacia y André Carrillo desde Brasil.

Del otro lado aparecían nombres acostumbrados a disputar finales de Champions League y pelear títulos en las mejores ligas del mundo. Marc Cucurella y Rodri en Inglaterra, Fabián Ruiz en un PSG multicampeón y futbolistas como Pedri, Pau Cubarsí o Ferran Torres en el Barcelona campeón de España.

Los números reflejan la distancia. Según Transfermarkt, la plantilla española supera los mil millones de euros en valor de mercado. Perú apenas bordea los 30 millones. La diferencia económica no siempre determina un resultado. Pero en Puebla ayudó a explicar muchas cosas.

España encontró además una debilidad específica y la explotó durante toda la noche: la espalda de Marcos López. Cada cambio de orientación terminaba generando problemas por ese sector. El lateral peruano volvió a mostrar dificultades para sostener duelos individuales y para resolver situaciones defensivas en velocidad. Por esa zona nació el segundo gol español, cuando Pedri apareció para definir una jugada que encontró nuevamente mal posicionada a la defensa peruana. Con el 2-0, el partido parecía liquidado. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar.

Perú vs España por partido amistoso en Puebla, México, rumbo al Mundial 2026. / CARL DE SOUZA

Pedro Gallese, uno de los pocos futbolistas que todavía conserva estatus de titular indiscutible por trayectoria y liderazgo, protagonizó una acción inesperada. Intentó despejar un balón sencillo, pero el rechazo terminó ingresando en su propia portería para decretar el 3-0. Era el reflejo perfecto de una noche para el olvido.

El solitario Vélez

Los referentes históricos tampoco ofrecieron respuestas. Ni Gallese, ni Yotún, ni Carrillo lograron transmitir esa jerarquía que alguna vez convirtió a Perú en una selección competitiva a nivel continental. Tampoco los jugadores más jóvenes mostraron la rebeldía necesaria para discutir el desarrollo del partido. Todos, excepto uno.

Porque si hubo un futbolista que salió fortalecido de esta derrota fue Jairo Vélez.

El nacionalizado ecuatoriano volvió a demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera con la camiseta peruana. En una de las pocas acciones elaboradas de la Bicolor, controló con el pie derecho y definió de zurda para marcar el descuento. Fue un gol que, más allá de la derrota, confirmó una tendencia.

Con ese tanto, Vélez alcanzó cuatro goles en apenas cuatro partidos bajo el mando de Mano Menezes. Había anotado dos veces ante El Salvador, una frente a Haití y ahora volvió a aparecer contra España.

Su promedio goleador en el inicio del ciclo es extraordinario. Incluso supera los registros iniciales de delanteros históricos de la selección peruana como Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz o Alex Valera.

Perú vs. España por amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

Más allá de la estadística, Vélez transmite algo que hoy escasea en Perú: confianza. Cada vez que recibe el balón intenta algo distinto. No juega condicionado por el contexto ni por el peso de la camiseta. Busca el arco, encara y asume responsabilidades.

Por eso, si Mano Menezes debe sacar una conclusión positiva de esta fecha FIFA, probablemente tenga nombre y apellido. Jairo Vélez. El resto de convocados quedó en deuda.

Perú cerró su cuarto partido bajo la dirección técnica del entrenador brasileño dejando más preguntas que respuestas. La derrota no duele únicamente por el marcador. Duele porque mostró que la reconstrucción será mucho más larga de lo que muchos imaginaban.

España no necesitó a Lamine Yamal para evidenciar la distancia. Y Perú descubrió, quizá de la forma más dolorosa posible, cuánto camino le falta recorrer para volver a competir contra las grandes selecciones del mundo.

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