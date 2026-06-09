Por Jasson Curi Chang

Pau Cubarsí tiene 19 años, vale 80 millones de euros, es titular en el FC Barcelona y jugará su primer Mundial con España. Renzo Garcés está por cumplir 30 años, supera el millón de euros en Transfermarkt, es referente en Alianza Lima, y tuvieron que retirarse el Mudo Rodríguez y la Sombra Ramos, desaparecer el León Zambrano y volver a la Liga 1 Santamaría y Araujo para que sea titular en Perú recién desde el año pasado. Si hay que explicar las distancias entre Perú y España, basta este botón. Más abusivo sería comparar los 150M que cotiza Pedri con los 5M que vale Noriega.

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