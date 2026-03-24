Jairo Vélez, futbolista de la selección peruana, recibió el llamado de Mano Menezes para afrontar los amistosos contra Senegal y Honduras y disfruta su primera convocatoria a la Bicolor. El jugador nacionalizado peruano respondió a quienes lo critican por ser ecuatoriano y lanzó una promesa al hincha.

“No tengo palabras, estoy muy contento y disfrutando, son situaciones que uno tiene que disfrutar, obviamente con responsabilidad”, expresó el también volante de Alianza Lima.

Aunque no está seguro de ser titular, Vélez considera que los partidos contra Senegal y Honduras servirán para conocer en qué nivel está la selección. “Son partidos muy improtantes, rivales que compiten en alto nivel, así que a darlo todo”, sostuvo.

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Asimismo, el futbolista de la Bicolor no quiso entrar en polémicas con quienes lo cuestionan por ser ecuatoriano y haber sido llamado a la selección. Para él, es clave enfocarse en los partidos y dejarlo todo por el Perú.

“Siempre la gente saca muchas cosas, yo personalmente trato de no ver. Yo estoy seguro de lo que hago, de donde estoy, estoy muy contento y voy a darlo todo por el Perú”.

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