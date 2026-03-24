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Jairo Vélez y su promesa previo a los amistosos ante Senegal y Honduras: “Voy a darlo todo por el Perú”. (Foto: FPF)
Jairo Vélez y su promesa previo a los amistosos ante Senegal y Honduras: “Voy a darlo todo por el Perú”. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Jairo Vélez, futbolista de la selección peruana, recibió el llamado de Mano Menezes para afrontar los amistosos contra Senegal y Honduras y disfruta su primera convocatoria a la Bicolor. El jugador nacionalizado peruano respondió a quienes lo critican por ser ecuatoriano y lanzó una promesa al hincha.

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