¡Será en Matute! Jean Ferrari confirmó la sede para el amistoso de Perú vs Bolivia. (Foto: FPF)
¡Será en Matute! Jean Ferrari confirmó la sede para el amistoso de Perú vs Bolivia. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana tiene fecha, hora y sede confirmada para enfrentar a Bolivia en la próxima fecha FIFA. La Bicolor buscará cerrar el año con un nuevo partido amistoso que le permita al técnico Mano Menezes mejorar el rendimiento el equipo y devolver la confianza de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

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