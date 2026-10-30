La selección peruana tiene fecha, hora y sede confirmada para enfrentar a Bolivia en la próxima fecha FIFA. La Bicolor buscará cerrar el año con un nuevo partido amistoso que le permita al técnico Mano Menezes mejorar el rendimiento el equipo y devolver la confianza de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó que Perú recibirá a Bolivia el viernes 13 de noviembre, desde las 8:00 p.m., en el estadio Alejandro Villanueva. Este partido corresponde a la fecha FIFA de noviembre.

“Será una linda oportunidad para reencontrarnos con nuestra gente, con nuestra afición, después de un año. Es una linda oportunidad de abrazarnos y demostrar nuestro juego ante una selección a la que vamos a volver a enfrentar, seguramente”, expresó en Bicolor+.

Asimismo, Ferrari destacó la elección de Bolivia como rival de la Bicolor para esta fecha FIFA. “Nos va a brindar la oportunidad de plasmar nuestra idea de juego, plasmar la característica de las individualidades, el poder ver a jugadores que pasan por un buen momento en sus diferentes clubes y siempre viendo las alternativas que el profesor Menezes pueda considerar”, agregó.

La Bicolor afrontará este partido luego de una complicada fira por Norteamérica, donde disputó cuatro amistosos sin conseguir victorias. Perú empató 1-1 con México y perdió ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0).

En tanto, Bolivia también necesita ganar tras perder sus dos últimos compromisos de preparación frente a Paraguay (2-0) y Argentina (4-0).

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