Jean Ferrari: “En la FPF estamos en una reestructuración distinta, pero el objetivo es clasificar al Mundial 2030”

Tras su exitoso paso por Universitario de Deportes, donde lideró un proceso que culminó en un histórico tricampeonato, Jean Ferrari asumió uno de los retos más complejos del fútbol peruano: encabezar la reestructuración deportiva de la Federación Peruana de Fútbol.

Hoy, ya inmerso en el trabajo federativo y a puertas de la instalación de la nueva junta directiva, Ferrari analiza las diferencias entre ambos proyectos, el perfil del próximo entrenador de la selección, la urgencia de recuperar gol en la Bicolor y el ambicioso plan de desarrollo de menores que busca sentar las bases del camino hacia el Mundial 2030.

En las instalaciones de la puerta 12 de la Videna, Ferrari hace un alto a sus actividades y conversa con El Comercio en exclusiva.

Has sentido presión en estos meses de trabajo con la FPF tras su paso exitoso en la U, ¿hubo alguna diferencia?

Bueno, son cosas totalmente distintas. La U fue un caso de éxito que lo tomé desde cero y lo pude llevar al tricampeonato y hoy en Federación hay un caso de reestructuración netamente distinto, pero acá lo importante es que estamos avanzando y el objetivo es claro: clasificar al Mundial 2030.

La nueva junta de la FPF que salió elegida en agosto entrará al cargo en estos días y tengo entendido que ellos eligirán al nuevo entrenador tras revisar los informes sobre el nuevo seleccionador de Perú, ¿hay una fecha para la designación?

Recién vamos a tener la instalación de la nueva junta directiva y a partir de ahí es que vamos a tener más reuniones para comenzar a mostrar todo lo que es el proyecto de selecciones, menores, el área de desarrollo y todas las áreas correspondientes para que esta junta directiva se empapé y vaya haciendo las evaluaciones correspondientes.

Sin entrar en nombres para la elección del entrenador, ¿cuál es el perfil que se busca?

Todavía no quiero entrar en esos detalles.

Pero, ¿ya hay nombres decididos?

Sí, así es.

Es importante que los ‘9′, sin entrar en detalles, tengan ritmo futbolístico, ya que la eliminatoria anterior carecimos de gol.

Si, es importante que jueguen, hagan goles, que estén operativos y tengan el ritmo correspondiente porque eso es lo que necesita hoy la selección. Es bueno volver a ver a Luis Ramos, porque va a poder ser una buena competencia junto a Valera y seguro van a tener buen nivel de cara al próximo año.

Trabajas junto a Barreto, con quien coincidiste en la U, para este proyecto que mencionas en menores y lo que necesita hoy la FPF

Hay toda una planificación con respecto al tema de menores, así que estamos trabajando como se dice como ‘hormigas’.

Por qué uno ve en menores materia prima en la U, Alianza, delanteros de 1.90, que en un futuro podrían llegar a la selección mayor

Estamos justamente en todo este proceso de ver perfiles diferentes. Estamos creando el ADN en cuanto a metodología y estamos desarrollando una serie de planteamientos que nos debe llevar a lograr alcanzar el objetivo.