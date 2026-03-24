Resumen

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Jean Ferrari habló sobre el inicio de la ‘era Menezes’ y el posible partido de despedida a Guerrero. (FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC)
Jean Ferrari habló sobre el inicio de la ‘era Menezes’ y el posible partido de despedida a Guerrero. (FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

La expectativa por el debut de Mano Menezes como técnico de la selección peruana es grande y Jean Ferrari así lo confirma. El director general de fútbol de la FPF resaltó el inicio de un nuevo proceso y se refirió a los objetivos planteados de cara a las próximas Eliminatorias.

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