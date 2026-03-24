La expectativa por el debut de Mano Menezes como técnico de la selección peruana es grande y Jean Ferrari así lo confirma. El director general de fútbol de la FPF resaltó el inicio de un nuevo proceso y se refirió a los objetivos planteados de cara a las próximas Eliminatorias.

“Hemos traído un entrenador de primer nivel. [...] Hemos trazado objetivos como federación: ampliar el universo de futbolistas, bajar el promedio de edad. Hay objetivos que tenemos que ir trazando, sabiendo que las Eliminatorias todavía empiezan el próximo año", expresó previo al viaje de la Bicolor a París.

🎙️Jean Ferrari: "HEMOS TRAÍDO UN ENTRENADOR DE PRIMER NIVEL".



"Estamos ampliando la lista de futbolista y bajar el promedio de edad".#L1Radio #LaBicolor



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Ferrari es consciente de que la prioridad la tiene la selección y que los partidos contra Senegal y Honduras son clave para evaluar en qué nivel se encuentra el equipo. Sin embargo, no es ajeno al tema Paolo Guerrero y la posibilidad de hacerle un partido de despedida.

“No, no lo hemos hablado. Pero, seguramente, en su momento conversaremos cuando él lo crea conveniente. Paolo siempre es importante en la selección”, expresó el directivo de la FPF.

Quien sí se mostró entusiasmado con el partido de despedida de Guerrero fue Agustín Lozano, presidente de la FPF: “Creo que se merece una despedida a la altura, un gran jugador y un gran líder, es un emblema para la selección. Ya hemos tenido algunas conversaciones, pero habrá momentos especiales”.

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