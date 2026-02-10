Jean Ferrari: “Me encantaría jugar en la altura” | Jugamos Como Nunca #SinFiltro 2026, Ep. 2

Seis meses después de asumir como director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari ofreció a El Comercio una de las entrevistas más claras y ambiciosas sobre el proyecto que intenta devolver a la selección peruana al sitial que alguna vez ocupó en Sudamérica y, en el horizonte, a un Mundial de fútbol. Mira aquí el estreno del segundo episodio de Jugamos Como Nunca #SinFiltro 2026 con el Director General de Fútbol de la FPF.

En palabras de Ferrari, las Eliminatorias son como ir a la guerra, una batalla donde no se puede ir a medias; cada recurso, cada decisión, debe ser evaluado como si de una estrategia táctica se tratase, con la precisión de un general que prepara a su tropa para un combate decisivo.

Ferrari explicó que la llegada del técnico brasileño Mano Menezes no fue una improvisación ni una reacción a la urgencia, sino la culminación de un largo proceso de evaluación. Menezes, dijo, encaja “absolutamente en todo” lo que la FPF buscaba: un entrenador con capacidad de adaptación, experiencia y la habilidad de comunicarse con los futbolistas peruanos. El proyecto, agregó el dirigente, incluye no solo a la selección mayor, sino también una visión de trabajo con las divisiones menores, con la intención de crear un ADN futbolístico propio para el país.

Una de las zonas de debate fue la posibilidad de que Perú juegue partidos de Eliminatorias en ciudades de altura, como Cusco o Arequipa. Ferrari aceptó que le “encantaría” explorar esa opción, y aunque dejó la decisión final en manos del comando técnico, su metáfora bélica refleja el principio rector de su gestión: utilizar todas las armas disponibles para competir en un contexto sudamericano donde cada rival representa un desafío de jerarquía.

Más allá de nombres y calendarios, la entrevista de Ferrari dibuja un proyecto que aspira a refundar la Blanquirroja: una selección que recupere su historia, que retome su competitividad en eliminatorias y que, sobre todo, vuelva a ilusionar a una hinchada que sigue reclamando un lugar entre los grandes.

