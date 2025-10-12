Jean Ferrari sobre los ‘eurocausas’ como Felipe Chávez: “Hemos detectado 70 casos y hoy el seguimiento de manera directa es con 20” | ENTREVISTA

—¿Es cierto que Renato Tapia fue uno de los que le pidió a Agustín Lozano que Óscar Ibáñez se quede?

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

No tengo conocimiento acerca de eso. Lo que sí tengo claro es que acá se especula absolutamente de todo y la especulación es lo peor que puede pasar si no tienes la información real. Entonces no te puedo decir si hubo o no una reunión porque no lo sé. Ahora, si desde adentro (Federación Peruana de Fútbol) no sabemos, imagínate por qué desde afuera tendrían que inventar alguna novela.

—¿Es cierto que hubo la intención de que Óscar Ibáñez continúe en la FPF en otro cargo?

Del caso de Ibáñez no quiero hablar para absolutamente nada. Lo respeto, le tengo cariño y para que no se tergiverse ningún tipo de opinión, prefiero no decir nada. El caso de Óscar Ibáñez ha sido cerrado, listo. No hay más que hablar acerca de él.

—Renato Tapia fue noticia por un tuit que coincidió con la designación de Manuel Barreto como técnico interino. ¿Pudiste leer la publicación?

No lo entendí muy bien. Y ante una situación que no entiendo, prefiero no opinar.

—¿Conversaste con Tapia después de su publicación?

Cuando llegue su momento, y en caso Renato esté convocado, será motivo para preguntarle directamente. Para tener alguna información, siempre prefiero ir a la fuente y no especular con teléfonos malogrados. Así es como siempre me he manejado.

—¿Cómo es tu relación con los futbolistas?

Yo trato de mantener una distancia con el futbolista y la mantendré siempre. En los clubes donde estuve siempre hubo esa distancia. Cuando se menciona acerca de si entro o no al vestuario, es mentira que lo haga, y de esa manera vengo actuando desde que empecé a ser gestor deportivo. Como futbolista no me gustaba que entraran los directivos al camerino porque era como nuestra zona privada. Yo respeto mucho eso, por eso no entro al camerino a menos que sea por un pedido particular como ofrecer premios por triunfos, felicitar a la gente o animar si tuvieron una derrota.

Jean Ferrari, Director General FPF. (Foto: Paloma del Solar / GEC) / PALOMA DEL SOLAR

—Estuviste en Uruguay con la selección, el día que fuimos derrotados.

Sí, pero no entré. Acompañé a la delegación porque es parte de la función del director general de fútbol y de los directores deportivos. El director de fútbol tiene que ver comportamientos, aptitudes, sentir cómo está el ambiente.

—¿La decisión de cambiar de técnico interino significa que empezó un nuevo proceso? ¿No era mejor hacerlo ya con el seleccionador que tendrá un contrato hasta el Mundial 2030?

Primero quiero dejar en claro que el proceso todavía no empieza. El nuevo proceso empezará con el comando técnico que venga. Lo que estamos haciendo ahora con Manuel Barreto en estos tres amistosos es buscar ampliar el universo de futbolistas y dentro de ese objetivo también se buscará bajar el promedio de edad.

—Hablando del promedio de edad: sorprende la ausencia de algunos mundialistas como Pedro Gallese o Renato Tapia, ¿ellos serán tomados en cuenta en el nuevo proceso?

Tenemos que tener en cuenta que en las Eliminatorias hemos sido la selección con el promedio de edad más alto. En ese aspecto, Chile nos ha sacado ventaja, Bolivia está en ese camino y Venezuela también lo viene haciendo hace rato. Entonces tenemos que bajar la edad porque el fútbol actual, de alta competencia, está enfocado en la dinámica y eso te lo dan los más jóvenes. Ese será nuestro objetivo en estos tres partidos. Es una tarea que estamos haciendo nosotros y que otros no se atrevieron por diferentes motivos. Cada uno tendrá su explicación, pero lo cierto es que nosotros hemos encontrado esta problemática y la tenemos que atacar de raíz.

—¿Cuándo se sabrá quién será el nuevo técnico de la selección peruana? ¿Se puede saber quiénes están en carpeta?

No te puedo poner una fecha. Y por lo otro, soy muy práctico y no diré nombres.

—En marzo del próximo año habrá fecha FIFA. ¿Ahí ya tendremos nuevo técnico?

El nuevo técnico seguramente va a estar antes, empezando el próximo año. Es lo más probable. Pero lo cierto es que nosotros estamos hoy en el proceso de la elección del técnico y no es una tarea que se resuelva en tres días. Queremos traer el perfil del entrenador acorde con la necesidad que tenemos.

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, y su mensaje al perfil que buscan en la Videna para el nuevo técnico de la selección peruana. @elcomercio_peru pic.twitter.com/N8kVb97Rcs — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) October 6, 2025

—Mencionaste en algún momento la frase “volver a las raíces”, ¿qué significa y eso tiene que ver con el perfil del técnico que se busca?

Sí, porque tenemos que buscar un perfil que calce dentro de algunos requisitos como la ética profesional, el estilo de juego afín al fútbol peruano, comportamiento personal, llegada al futbolista, comunicación con la prensa. Hay una cantidad de ítems que se hace en una tabla tabuladora para hacer la evaluación correspondiente.

—¿Dentro de los requisitos está el conocer al fútbol y al futbolista peruano? Es lo que se le atribuía a Ricardo Gareca, por ejemplo.

Pero Ricardo Gareca estuvo tan solo cinco o seis meses en el Perú. ¿Cómo pueden decir que Ricardo Gareca conocía al fútbol peruano antes de llegar a la selección? Eso es un mito.

—¿Entonces no es necesario?

Te pongo un ejemplo clarísimo: (Carlo) Ancelotti en Brasil. ¿Conoce la cultura brasileña? No. Italiano al cien por ciento. No conoce la idiosincrasia brasileña, no sabe bailar samba, tampoco toma caipirinha. Entonces, ¿por qué acá estamos pensando en que el entrenador que venga tiene que conocer la geografía peruana? ¿Vamos a jugar en Puno, acaso?

—Dentro de los requisitos sí estará el manejo de crisis y vestuario en un contexto complicado…

Ese es el reto.

—Lo repetiste muchas veces: no dará nombres. Sin embargo, ¿se puede saber a qué países viajó a entrevistarse con posibles técnicos?

Fui a Argentina, Brasil. Seguramente viajaré a un par de países más, todavía no lo tengo definido. Pero acá lo que se trata es conversar con estos comandos técnicos. En el fútbol difícilmente hablas de entrevistas, son conversaciones de fútbol y, a partir de ahí, uno puede detectar el paladar futbolístico del entrenador. Se puede hablar. De sistemas tácticos, las características individuales que necesita para sus sistemas, la versatilidad, comportamiento de futbolistas y de ellos mismos con la prensa, hinchada y dirigencia. El entrenador de una selección también tiene una parte muy política porque tiene que saber lidiar con todo: futbolistas, hinchada, directivos, prensa… son un montón de situaciones.

—Dentro de la lista de Manuel Barreto sorprendió la inclusión de Felipe Chávez, quien juega en la filial del Bayern Múnich. ¿Es, como creen los hinchas, la esperanza de Perú de cara al futuro cercano?

Esto es fútbol y nada está escrito en piedra. Hay que volver a creer y entusiasmarnos con nuestra selección. Hoy, creo que la gente está entusiasmada con este refresco, con ver caras nuevas. Después hay que verlos en la cancha y a partir de ahí comenzar a sacar conclusiones. De eso se trata. Todavía tenemos algo de tiempo, por supuesto que no el tiempo de la distancia que ya nos ha sacado Chile y Bolivia, pero estamos con el acelerador para poder recuperar ese tiempo perdido y emparejarlo.

Bayern Múnich destacó el debut de Felipe Chávez en la Selección Peruana. (Foto: Captura Instagram)

—¿Con lo último mencionado se está aceptando que hoy Perú está en el fondo de Sudamérica, por debajo de Chile y Bolivia?

¿Qué es lo que te indican las estadísticas?

—A veces las estadísticas no suelen ser verdad absoluta.

Hoy me guío por las estadísticas. Los números son fríos y me han indicado que, junto a Chile, Perú está en los últimos lugares. Esa es la realidad. A partir de esa realidad es que uno construye. Porque sino estaría pensando en que hemos quedado cuartos en las Eliminatorias y creo que todos sabemos que nos hemos ido al Mundial, ¿no?

—¿Pudiste conversar con Alex Valera en los días previos al amistoso con Chile? Ya que, según Manuel Barreto, entrenó con dolor por una lesión.

Decidió venir a pesar del dolor que siente por su lesión, eso demostró su compromiso. Y eso es lo que nosotros buscamos en los futbolistas. El compromiso no se negocia y Alex, Marcos López y Jesús Castillo llegaron con ciertos golpes, pero decidieron estar con nosotros. Eso es lo que queremos porque el compromiso no es con nosotros, sino con el país.

—¿Cómo viene trabajando la FPF en el reclutamiento de futbolistas con ascendencia peruana?

Tenemos una secretaría técnica encabezada por (José) ‘Coté’ Bellina, que todos saben quien es y es el mejor secretario técnico que hay en el fútbol peruano. Estamos entusiasmados con el trabajo de ‘Coté’ porque hemos detectado 70 casos de futbolistas con ascendencia peruana, de los cuales hoy el seguimiento de manera directa es con 20 futbolistas.

—Cuando inició el “Proyecto Bicolor” con José Guillermo del Solar, uno de los objetivos a mediano plazo era tener un scout trabajando en países con mayor índice de peruanos, como España o Argentina. ¿Hoy ese plan se sigue en la federación?

Lo que pasa es que cada persona tiene una idea de cómo hacer las cosas. Nosotros teníamos una idea en base a una metodología con Manuel (Barreto) que funcionó. ‘Coté’ se incorporó básicamente para seguir esa línea. Y a partir de ahí es que estamos haciendo la evaluación correspondiente para seguir ampliando el universo de futbolistas, que es nuestro objetivo principal. Eso queremos brindarle al nuevo comando técnico, acortarle la distancia o el trabajo. No queremos que llegue y recién se ponga a hacer esto.

Jean Ferrari, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Paloma del Solar / GEC) / PALOMA DEL SOLAR

—Seguramente no estará más con la selección y ya anunció su retiro del fútbol el próximo año, pero su legado es muy grande. ¿Se tiene planeado hacer un homenaje a Paolo Guerrero?

Me encantaría conversar con él y saber básicamente qué es lo que quisiera hacer y a partir de ahí poder llevar su deseo a la presidencia y directorio para determinar qué podríamos hacer en beneficio de todos los peruanos porque Paolo es ídolo y se le tiene mucho cariño y respeto.

—Hernán Barcos y Pablo Ceppelini, futbolistas de Alianza Lima, criticaron cómo se está llevando a cabo el fútbol peruano; también lo hizo Paulo Autuori, técnico de Cristal. ¿Hoy, como director de fútbol de la FPF, cómo ves esa situación?

El fútbol peruano tiene mucho potencial, pero tendría que haber más planificación. A partir de ese orden es que vamos a poder dar pasos mucho más grandes para llegar a una alta competencia, que es lo que siempre buscan los clubes. El que se opine en caliente evidentemente no ayuda al sector, pero suelen ocurrir y lamentablemente la prensa está más para intensificar o agrandar todo. Lo que creo es que sí nos podemos todos en una misma línea (hinchas, prensa, futbolistas, entrenadores) vamos a hacer un mejor producto. Pero mientras cada uno busque su beneficio, va a ser difícil que este sistema pueda dar un paso hacia adelante pero de una manera importante porque hoy los pasos que se dan son pequeños.

—¿El fútbol peruano está avanzando? Para muchos está en retroceso

Yo no creo que estemos yendo para atrás, sino para adelante porque hoy los clubes te han demostrado: uno (Universitario) en octavos de final de la Copa Libertadores y otro (Alianza Lima) en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Entonces sí hay cosas que se están haciendo bien.

—¿El torneo, entonces, está bien estructurado y manejado?

El sistema del campeonato ayudó a que estos equipos sean competitivos. La cantidad de extranjeros y la buena elección de estos extranjeros en los clubes ayudó a que ese nivel de competencia también haya crecido. No es que todo está mal, pero hay muchísimas cosas por mejorar. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y en lo que hacemos. Desde la federación tenemos que trabajar en fortalecer a los clubes y al sistema para que el producto al final sea ese que todos queremos. Pero hablar en caliente y cosas que no suman, no ayudan, lo único que logra es hacerle más daño a un sistema que se le golpea todos los días.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.