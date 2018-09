Selección peruana: Jean Pierre Rhyner decidió no jugar por la Blanquirroja

Jean Pierre Rhyner, defensor suizo de raíces peruanas, ha confirmado que no desea jugar por la selección peruana, aduciendo que la culpa de su determinación es netamente de la Federación Peruana de Fútbol.



A través de su cuenta de Twitter, Jean Pierre Rhyner explicó que desea darle importancia a su futuro como deportista profesional; por ello determinó cerrarle las puertas a la selección peruana para siempre.



"Mi sueño siempre fue vestir los colores de Perú, pero es hora de ver mi futuro como jugador y profesional, así que con mucha pena quiero decirles que esa opción ya no es factible en mi presente. Igual muchas gracias a todos los que me escriben día a día. Los quiero", apuntó Jean Pierre Rhyner.



"Quiero agradecer a todos los hinchas peruanos que me envían mensajes de aliento siempre y me dan sus buenos deseos. Explicaré un poco lo que pasó con el trámite FIFA. He decidido no jugar por Perú y mantenerme en Suiza por el poco diálogo con la FPF", remarcó.



Jean Pierre Rhyner se encontraba en la órbita de la selección peruana con miras a los amistosos ante Holanda y Alemania. Sin embargo, no fue llamado porque tenía que resolver una serie de papeleos respecto a su nacionalidad ante la FIFA.



El comando técnico de la Blanquirroja aseguró que ha estado siguiendo al joven defensor suizo-peruano, quien finalmente decidió no vestir las sedas incaicas.