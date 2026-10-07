Miami fue el punto final de una gira que dejó pocas respuestas para la selección peruana. Colombia fue superior y terminó imponiéndose por 2-0 en el NU Stadium, en un partido en el que la ‘bicolor’ volvió a evidenciar uno de los principales problemas que la acompañaron desde el inicio de este nuevo proceso: la falta de una idea de juego sostenida.

La Bicolor cerrará su gira por Norteamérica ante Colombia en un partido que servirá como preparación para el próximo ciclo internacional. (Fuente: FPF)

Perú volvió a ser un equipo escaso de ideas en ataque. Le costó progresar, generar situaciones y sostener la pelota cuando Colombia asumió el control del encuentro. Terminó cerrando la gira con una derrota que se suma al 4-1 ante Estados Unidos, el empate 1-1 frente a México y el 2-0 sufrido contra Canadá.

El pitazo final encontró a varios de los principales referentes con las manos en la cintura y el rostro serio, bastante desanimados. No había mucho que celebrar. Los líderes del grupo, sobre todo aquellos que vienen de procesos anteriores -Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena y hasta Gianluca Lapadula- quedaron golpeados por el resultado y por el cierre de una gira en la que Perú no consiguió una victoria.

La selección peruana cayó 2-0 ante Colombia en el cuarto amistoso de la gira por Norteamérica. (Foto: AFP)

Pero el desánimo no se concentró solamente en quienes llevan más tiempo en la selección. También alcanzó a aquellos futbolistas que recibieron oportunidades durante estos partidos y que buscaban dejar una buena impresión en el inicio de este nuevo proceso.

Bassco Soyer, Piero Magallanes y Oslimg Mora son parte de ese grupo de jugadores que llegaron a esta convocatoria con la expectativa de ganarse un espacio, pero sus silencios alargados de camino al camerino también se debían a que la coyuntura no los favorece.

Magallanes, incluso, tuvo ante Colombia una de las primeras ocasiones de Perú: apareció dentro del área tras un centro rasante de Adrián Ugarriza y su remate pasó muy cerca del arco colombiano. Pero esas oportunidades aisladas no alcanzaron para cambiar la historia del partido ni la sensación con la que el plantel terminó la noche.

Dupla Ugarriza - Vélez tampoco fue solución en la selección peruana.(EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH) / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

A la frustración por la derrota se sumó otro episodio que golpeó especialmente al vestuario: la expulsión de Miguel Araujo. El defensor ingresó en el segundo tiempo y apenas dos minutos después recibió la tarjeta roja tras perder una pelota y cometer una falta como último hombre. Los abrazos a Araujo por parte de sus compañeros también resaltaron en la escena.

Dentro del vestuario, el mensaje de Mano Menezes no fue extenso, como quizá sí lo ha sido otras veces. El técnico brasileño habló con seriedad y apuntó directamente a lo que viene: hay mucho por mejorar y el trabajo debe continuar. No hubo un discurso para maquillar la derrota ni para convertir el resultado en algo menor. El mensaje fue más bien frío y directo: seguir trabajando, corregir y confiar en el grupo.

Esa fue la última imagen de Perú en esta gira por Norteamérica. Un grupo que termina golpeado, con jugadores jóvenes que se van con la frustración de no haber podido aprovechar sus oportunidades, un referente como Araujo afectado por una expulsión y un entrenador consciente de que todavía tiene mucho por construir.

Al término del encuentro, Erick Noriega, uno de los futbolistas que ya se asentó en el once de la ‘bicolor’ en la labor de back central, brindó declaraciones indicando que sí ha habido progreso, pero que todavía el camino es muy largo y que, de momento, la reputación de la ‘bicolor’ está en juego.

“Creo que en general hicimos un buen partido. Lamentablemente en este microciclo los resultados no nos han acompañado, pero yo creo que los que en verdad fútbol saben muy bien el trabajo que se está haciendo y lo que nosotros nos esforzamos. La dedicación que podemos es indiscutible. Los resultados no nos acompañan por pequeños detalles“, indicó el futbolista de Gremio.

Asimismo, agregó: “Tal vez no llegamos a concretar, que estoy seguro de que si concretamos una, el partido sería otra historia. Esto nos va a servir bastante, creo que, sacando las cosas positivas, hemos mejorado, pero tenemos que seguir. Cada uno tiene que esforzarse en su club para llegar bien acá, jode que nos vean como selección pequeña, que cualquiera quiera jugar contra nosotros porque supuestamente somos fáciles, eso jode. Pero nosotros estamos enfocados en lo principal que es llegar al Mundial”, sentenció el defensor peruano.

SOBRE EL AUTOR

Fernanda Huapaya Licenciada de Comunicación por la Universidad de Lima. Trabaja en El Comercio desde el 2023, cubre Alianza Lima y la selección peruana desde el 2020 con pasado en RPP Noticias, ESPN y Diario Depor. Coautora del libro "Apoderándose del área". Ver más fernandahuapaya@gmail.com @ FernandaHuapaya https://www.instagram.com/fernandahuapaya/

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