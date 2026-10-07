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Resumen

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La ‘bicolor’ cayó por 2-0 ante Colombia en Miami y cerró su gira de amistosos con tres derrotas y un empate. | Foto: FPF/ITEA
La ‘bicolor’ cayó por 2-0 ante Colombia en Miami y cerró su gira de amistosos con tres derrotas y un empate. | Foto: FPF/ITEA
Por Fernanda Huapaya

Miami fue el punto final de una gira que dejó pocas respuestas para la selección peruana. Colombia fue superior y terminó imponiéndose por 2-0 en el NU Stadium, en un partido en el que la ‘bicolor’ volvió a evidenciar uno de los principales problemas que la acompañaron desde el inicio de este nuevo proceso: la falta de una idea de juego sostenida.

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