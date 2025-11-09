Otra mala noticia golpea a la selección peruana. Se trata de Joao Grimaldo, quien quedó desconvocado para los partidos de preparación que el combinado nacional disputará ante Rusia y Chile, en el marco de la fecha FIFA correspondiente a noviembre.

Mediante un comunicado, la Bicolor informó la situación del jugador del Riga FC, quien se sometió a exámenes médicos para conocer el estado de su lesión y sus probabilidades de formar parte de la convocatoria de Manuel Barreto.

“Luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo, del club Riga FC, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de La Bicolor para la presente fecha FIFA, en el marco de los encuestros amistosos frente a las selecciones de Rusia y Chile”, informó la selección.

Con ello, el técnico Manuel Barreto deberá modificar sus planes y encontrar al reemplazante de Grimaldo, quien era una de las principales cartas de ataque para la Bicolor por lo visto en los últimos amistosos.

Pese a que los duelos ante Rusia y Chile son de preparación, para nadie es un secreto la regularidad que ha mostrado Grimaldo. El peruano cierra la temporada con 37 partidos jugados, donde registró 5 goles y 9 asistencias a nivel de clubes.

