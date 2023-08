Es que ya Joao Grimaldo está en la lista que todos los futbolistas desean. La CIES Observatory, centro de estudios estadísticos, elaboró una de 100 jugadores que militan en ligas de su país que, por estadísticas, ya pueden ser considerados para las cinco grandes ligas de Europa. Nada menos.

La CIES realizó un estudio que reúne a 100 jugadores nacidos entre el 2002 y 2005 que ya tienen un “nivel de experiencia acumulada que los coloca en la mejor posición para llevar con éxito sus carreras al siguiente nivel”. Y el ascenso es llegar a Europa.

El análisis que realiza CIES lo hace en base al llamado ‘capital de experiencia’ que va del 1 al 100, que son estadísticas del jugador en el último año. Esta data toma en cuenta los minutos de juego en los torneos que disputa, incluso en la selección nacional, el nivel deportivo de los partidos (Primera, torneo internacional) y la media de puntos obtenido por el club con participación del citado jugador.

Año Partidos Goles / Asistencias Datos 2020 1 partido en Liga 1 x - debut el Primera

- 24 minutos vs. Cantolao 2021 17 partidos Liga 1 - 888 min

4 Partido Sudamericana - 92 min

3 partidos Libertadores - 90 min

4 partido Copa Bicentenario - 179 min 1 gol (ante Ayacucho, en Bicentenario)

1 asistencia (ante Muni, en Liga 1) 2022 24 partidos en Liga 1 - 1256 min

1 partido en Libertadores - 12 min 4 goles en Liga 1

3 asistencias en Liga 1 - Juega la Libertadores Sub 20 2023 25 partidos en Liga 1 - 1794 min

9 partidos en Libertadores - 460 min

2 partidos en Sudamericana - 180 min 5 goles en Liga 1

1 gol en Libertadores (ante Fluminense)

4 asistencias en Liga 1

1 asistencia en Libertadores - Convocado por primera vez a la selección adulta

Así, Joao Grimaldo se apoya en sus buenos números, sobre todo los que ha logrado este 2023, donde a sus 20 años se ha afianzado como titular de Sporting Cristal, donde en esta mitad de año ya jugó más de lo que jugó el 2022 y el 2021, además de destacar en sus partidos de Libertadores.

El líder de la lista de 100 jugadores que pueden dar el salto a las grandes ligas es el portugués de 19 años António Silva, que juega de defensa en el Benfica, y tiene un capital de experiencia de 75 puntos. Con un valor de mercado de 102 millones de euros, su llegada a un nuevo club será pronto. Ya el Newcastle y el Inter de Milan han mostrado interés, pero el cuadro luso lo ha tasado tan alto, que ninguno se atreve a pagar tanto por el central.

Mientras, Joao Grimaldo alcanza un capital de experiencia de 47.8 y ocupa la casilla 52 de la lista de 100, en la que solo hay 23 jugadores sudamericanos, 13 de ellos por delante del peruano, entre brasileños y argentinos y un solo colombiano. Por debajo figuran más auriverdes, albicelestes, otro colombiano, un chileno y un paraguayo.

En el sentido de ser la carta de exportación, en julio pasado Cristal anunció su renovación hasta el 2025, para que su venta deje ingresos al club. Según el CIES, su valor de mercado está por debajo de los 2.9 millones de euros. Sin embargo, hasta hoy no ha habido una oferta concreta por él, salvo alguna especulación de su partida al fútbol portugués.

“Es el mejor extremo de la Liga 1 y podría ser igual o mejor que Carrillo”, decía Julinho al diario Depor, sobre lo que viene haciendo Joao Grimaldo en el torneo local. El mismo Juan Reynoso valoró el año del rimense: “El nivel que mostró en Copa Libertadores y Sudamericana fue bastante bueno”.

Grimaldo es uno de los Sub 23 que se quedará para los partidos de las Eliminatorias. (Foto: Violeta Ayasta)

“Estoy joven tengo 20 años. Dios quiera a fin de año me llega una propuesta, ojalá pueda salir y cómo dicen no volver hasta retirarme”, aseguró hace poco Joao Grimaldo sobre sus expectativas en el exterior.

Y vestir la Bicolor lo pondrá en vitrina. El mismo Reynoso adelantó que junto a Piero Quispe será uno de los Sub 23 que estén en la fecha de Eliminatorias. Muchos se preguntan si está para tener minutos. “Está en un gran momento y diría que no solo para estar en la convocatoria, sino para lanzarlo a la cancha y que te responda. Si no es ahora, ¿cuándo? Tiene la capacidad, las condiciones técnicas y la potencia para marcar la diferencia en el contexto internacional”, analiza Adrián Cabrejo, scout peruano sobre la presencia de Joao.

Así, Joao Grimaldo es una de las joyas que tiene la Liga 1 Betsson, y se espera que sea una apuesta concreta, que crezca y no se pierda en el tiempo.

