El entrenador de la selección peruana de fútbol, Jorge Fossati, adelantó que la Bicolor disputará dos partidos amistosos contra rivales procedentes de Centroamérica, en la fecha FIFA del mes de marzo, con miras a su participación en la Copa América 2024 y al reinicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

En conversación con RPP Noticias, el técnico uruguayo también confirmó que ambos compromisos se disputarán en Lima, probablemente en el Monumental y en Matute.

“Está en un 99% avanzado (los amistosos de marzo). Son dos selecciones centroamericanas, que últimamente han jugado contra Argentina, Uruguay y Brasil. Creo que son rivales importantes, que nos van a permitir enfrentar a futbolistas con características parecidas a los que vamos a enfrentar en la Copa América y las Eliminatorias”, declaró Fossati.

El extécnico campeón con Universitario de Deportes señaló que el Estadio Nacional estará ocupado para esas fechas, por lo que no descartó que los amistosos FIFA de marzo se jueguen en el Monumental y en Matute.

“Se avanzó con lo de los amistosos, en las próximas horas van a tener todo oficializado. La idea de jugar es en Perú, lo que se cayó sucedió por tema de contratos en Estados Unidos, no me desagradaba porque te adaptabas a canchas para la Copa América. Desde acá es un viaje corto. Hay algunos futbolistas en la MLS o México, los que viajarían más son los de Europa. Priorizando que hay que optimizar los tiempos, también nos fijamos en que los traslados no sean largos. Tuvimos un ofrecimiento de ir a China. Yo prefiero enfrentar a equipos que sean parecidos a los que veremos en la Copa América”, explicó el técnico de 71 años.

Jorge Fossati fue presentado oficialmente como técnico de la selección peruana el pasado 10 de enero en una conferencia de prensa desarrollada en la Videna.