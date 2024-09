Colombia no pierde un partido de las Eliminatorias a un Mundial en Lima desde hace 43 años. Este viernes la selección cafetera se enfrenta a Perú a las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional. El presente de ambas selecciones hace pensar que la racha podría alargarse, pero cualquier cosa puede pasar.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan como subcampeones de América y buscan mantener su buena racha en la capital peruana. Por eso, contactamos a tres periodistas colombianos para que nos hablen de la actualidad cafetera.

¿Colombia es favorito de ganar en Lima? ¿Por qué?

¿Cómo miran a Perú?

¿De quién se preocupan allá?

Jorge Eduardo Hurtado - RCN radio Colombia

1. Algo leí que consideran a Colombia para ganar, y bueno, los últimos resultados lo podría avalar.

2. La verdad hoy vemos a Perú como una selección normal, que está haciendo una transición y un relevo generacional.

3. Hoy no hay un jugador en particular que nos parezca el referente a marcar. Por supuesto pensamos bien de Gallese , Advíncula , Zambrano, Lapadula. En realidad es una selección más laboriosa, más de colectivo que de individualidades. También me parece que Fossati no es el gran seleccionador, cuando tenían a Gareca imponían respeto de entrada.

Juan Carlos Jiménez Herrera - Periodista colombiano

1. Sí, actualmente, los rendimientos individuales de sus jugadores están por encima, así lo han demostrado en sus clubes y recientemente en la Copa América y lo han sabido poner al servicio de la selección para ser equipo.

2. Definitivamente el cambio generacional le está costando demasiado a Perú. Algunos jugadores no aportan actualmente lo que antes hacían. Vienen jugadores jóvenes pero que aún les falta consolidarse y por último y no menos importante, considero que sufre mucho en materia ofensiva para convertir en el arco rival.

3. Tiene jugadores como Advíncula que se proyecta mucho al ataque, Quispe es un talento, el mismo Grimaldo creo que viene haciendo las cosas muy bien. El tema es que les cuesta ser equipo.

Sebastián Bejarano - La Prórroga del Encuentro

1. Sí, creo que Colombia es favorito por su presente, no solo en la Eliminatorias, sino por lo que pasó en la Copa América. Considero que hay que hacer hincapié en el presente de Perú, que es último en la posición de la tabla de las Eliminatorias y no tuvo una buena Copa América. Perú no ha tenido el recambio esperado después de una buena generación que los llevó a Rusia 2018 y eso afectó un poco los últimos resultados de la selección peruana. Por otro lado, Colombia su supo hacer ese recambio y las supo integrar en el equipo principal con Jhon Arias, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Carlos Cuesta, quienes son muy importantes y ya vienen trabajando del proceso anterior.

2. Históricamente, Colombia siempre mira con respeto a los rivales, pero no deja de ser una selección difícil. Para muestra, un botón: lo que pasó las Eliminatorias pasadas. Técnicamente ese partido que caímos en Barranquilla nos quita la posibilidad de pelear cualquier opción para ir al Mundial de Qatar. Es una selección que tiene buen pie y puede ser un partido atractivo a la vista. Creemos que hay una pequeña ventaja ya que Perú se encuentra en un recambio generacional, en cambio, Colombia tiene jugadores muy importantes. En ese aspecto, la selección de Colombia es superior y puede ir a Lima por una victoria. Sobre todo el rival que viene es durísimo como Argentina y hay que tratar de sacar los tres puntos en Lima y ante Argentina, por lo menos no perder en casa.

3. Nos preocupamos de los jugadores de mayor experiencia, por ejemplo, de Gallese, es un arquero muy rápido y en cuanto a la zona central está Renato Tapia, un jugador con sacrificio enorme y peligroso. En el ataque está Gianluca Lapadula, un jugador que ha demostrado hacer una buena cantidad de goles en la selección peruana y es alguien de cuidado. Fossati es un técnico que conoce a Colombia.

--

VIDEO RECOMENDADO Selección de Perú y su duro camino en las eliminatorias