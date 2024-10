Jorge Fossati todavía no registra un triunfo con Perú en partidos oficiales. (Foto: GEC)

Los mensajes de Fossati:

El entrenador uruguayo fue consultado sobre qué tan determinante considera que es el partido ante Uruguay a propósito de las recientes declaraciones de Carlos Zambrano, quien afirmó que se nos “están acabando las balas y, de no ganar, estamos hundidos”. Por su parte, el estratega indicó que, si bien el contexto es apremiante, se debe poner paños fríos y asumir el encuentro sin verlo desde ese lugar.

“Encaramos cada partido como el más importante del año. Nada nos precisa avisar que, a medida que pasan los partidos y no consigues puntos, el margen de error de achica. Pero no me parece que el camino sea la ansiedad. A veces la situación que estamos atravesando nos lleva a no pensar lo suficiente, a no tener la cabeza fría. El corazón debe seguir hirviendo, pero la cabeza tiene que estar fría”, indicó Fossati.

Por otro lado, en tanto a las sorpresivas ausencias de Gianluca Lapadula y Renato Tapia por recientes lesiones, Fossati afirmó que, si bien son nombres importantes, confía en los nombres con los que cuenta ahora: “Obviamente lo lamentamos, yo quisiera tenerlos a todos. Pero es un punto y aparte, y no podemos quedarnos lamentándonos por los que no están, sino que hay que valorar a los que están aquí porque tienen todas las cualidades para hacerlo. Estamos enfocados en seguir adelante”.

Más allá de ser un partido determinante por las urgencias con las que cuenta la selección peruana, Uruguay en sí mismo es un rival especial para Jorge Fossati, ya que no solo es su país de origen, sino el equipo que alguna vez le tocó dirigir y al que estuvo muy cerca de clasificar al Mundial 2006. Sobre qué le genera enfrentarse a la ‘celeste’, el entrenador indicó: “Trato de no entreverar. Los veo como lo que son: rivales. Yo estoy en la selección de Perú y haremos lo posible para derrotar a Uruguay sin mezclar en conceptos de ciudadanía, espíritu patriótico y no sé cuánta cosa. Es un partido de fútbol, claro que la selección representa al país, pero esto no es una pelea entre países. Como ya lo he dicho antes, no hay ningún peruano que quiera ganar más que yo. Más, no. Igual, seguramente sí, la enorme mayoría”.

En tanto a Luis Ramos, una de las principales novedades al recibir su primera convocatoria, Fossati afirmó que es un nombre al que ya venía siguiendo y, en tanto a estadística y métricas, cumple con los requisitos para estar en la selección peruana: “Siempre dije que teníamos bastante más jugadores en el radar y Luis Ramos era uno de ellos. Lo venimos siguiendo tanto a él como a otros y tenemos toda la información. Nuestro departamento físico está comunicado con los distintos clubes y pensamos que era el momento de que viniera porque estaba mostrando esa capacidad. La decisión de convocar a un jugador no la tomamos 24 horas antes”.

Luis Ramos. (Foto: FPF)

El desacuerdo por el caso Núñez

Al ser consultado por el levantamiento de castigo a Darwin Núñez que implica que pueda jugar ante la selección peruana, Jorge Fossati indicó: “No quisiera meterme en el tema legal o reglamentario porque para eso hay otras personas. Fue una noticia sorpresiva. Uruguay tenía cuatro suspendidos y, casualmente, el que tenía más fechas fue al que se le habilitó. Raro, es raro. No entiendo estas cosas, no me gustan. Algo de esto conozco porque hace años que estoy en el fútbol, pero no soy yo el indicado para hablar”.

Ligado a esto, el estratega uruguayo envió un mensaje a la prensa refiriéndose a posibles injusticias frente a las que la ‘bicolor’ podría verse perjudicada: “Entiendo que ustedes nos critiquen, pero también podrían dedicarse a ver si Perú está siendo respetado o no y, a partir de eso, defenderlo. Acá estamos todos juntos y los que quieran ponerse la camiseta deben entender que tienen un micrófono o una cámara y, si realmente queremos defender a Perú, deberían profundizar también en eso”.

José Rivera (Universitario) usará la 24. (Foto: AFP).

La nueva posición del ‘Tunche’

En la última parte de la conferencia de prensa, Jorge Fossati señaló que viene evaluando a diversos nombres en más de una posición y es lo que se ha podido ver en los últimos días de entrenamiento. De hecho, era ya sabido que Edison Flores, Maxloren Castro y el mismo Jean Pierre Archimbaud han jugado en la posición de carrilero izquierdo; sin embargo, esta tarde Fossati confesó que también ha utilizado a José ‘Tunche’ Rivera. Un nombre que no estaba rastreado por la prensa en esa posición.

Asimismo, el estratega uruguayo afirmó que, si bien en la volante presentan dos bajas bastante significativas para el duelo ante Uruguay (Cartagena por suspensión y Renato Tapia por lesión), ya se tiene el nombre que tomaría ese lugar. “Jesús Castillo es la opción más lógica”, sostuvo Fossati. Sin embargo, indicó que todavía está por definir si la volante estará conformada por un ancla y dos interiores, tal como ha venido jugando, o si buscará colocar a dos volantes centrales y uno de corte ofensivo. “En los próximos días resolveremos eso, pero contemplamos ambas opciones”, sentenció.

En tanto a los convocados, este domingo no entrenarán en Videna y tendrán que acercarse al hotel Hyatt de San Isidro en horas de la tarde para unirse a la concentración. Asimismo, también desde este domingo empezarán a arribar futbolistas que militan en el extranjero y se tiene estimado que el lunes ya pueda entrenar el grupo completo en Videna.