En medio de un contexto muy complicado para un combinado patrio que se juega la vida en esta fecha doble, el técnico uruguayo decidió no contar, en primera instancia, con los tres referentes en los que se apoyó en el inicio de su proceso. Con apenas tres puntos en ocho fechas jugadas, ubicados en el fondo de la tabla, la Bicolor no tiene otra opción que lograr su primer triunfo en las Eliminatorias para seguir soñando con el Mundial 2026.

Fossati siempre fue claro con su mensaje en las convocatorias: va a estar el que mejor presente tiene. Aunque tambaleó algunas veces como en los llamados a Paolo y Cueva para la Copa América, sabiendo que el ‘9′ llevaba casi dos meses lesionado y el ‘10′ no jugaba un partido oficial desde octubre de 2023. Pero esta vez nuevamente se apoyó en su filosofía. Por eso, se entiende, sí convocó a Calcaterra, un jugador que conoce muy bien, ya que lo tuvo en el Universitario campeón 2023, pero que tiene poca experiencia a nivel de selección: ha jugado 195 minutos en diez partidos, y su última convocatoria fue para el amistoso ante Nueva Zelanda, previo al repechaje para el Mundial 2022, en junio de dicho año.

“Él no me tiene que convencer de nada. Lo conozco muchísimo, sé de la clase de jugador que es”, empezó su defensa el seleccionador para luego analizar el presente de Calcaterra: “En el Apertura no tuvo gran continuidad, algo que sí cambió en el Clausura. Eso era lo que me faltaba para convocarlo”. En el Apertura, el volante jugó 579 minutos en 17 partidos, pero en el Clausura 714′ en 12 encuentros. En esta segunda parte del año, por las lesiones o suspensiones que afectaron al equipo crema, Horacio ha tenido más chances de mostrar su jerarquía.

Horacio Calcaterra tiene 35 años y está valorizado en 350 mil euros, según el portal Transfermarkt (Foto: Getty Images) / Pressinphoto

Horacio se ha convertido en el jugador polifuncional más útil para Fabián Bustos. Pasó de ingresar en los segundos tiempos en el Apertura a aprovechar la oportunidad de ser titular ante las ausencias. Cuando Rodrigo Ureña se lesionó y Jorge Murrugarra cumplía su suspensión tras el bochornoso incidente en el partido con Melgar, ‘Calca’ ocupó el puesto de volante de ancla durante cuatro partidos y lo hizo muy bien. Y el último fin de semana jugó de volante interior por izquierda en Cajabamba ante Comerciantes Unidos y marcó un gol.

Esa capacidad para adaptarse a distintas posiciones del mediocampo (ha jugado de ancla y de volante por izquierda y derecha) en un 3-5-2 que es similar en la ‘U’ de Bustos con en el Perú de Fossati ha hecho que el seleccionador lo elija. Ante la suspensión de Wilder Cartagena por acumulación de tarjetas amarillas, el ‘Nonno’ optó por Calcaterra y dejó fuera de la lista a Pedro Aquino. El volante del Santos Laguna está reservado en caso de alguna emergencia, pero su falta de ritmo (ha disputado 33 minutos en septiembre luego de volver de una lesión en la rodilla que lo alejó cinco meses) ha hecho que no esté en la nómina final.

Jorge Fossati convocó a siete volantes (Renato Tapia, Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Sergio Peña, Piero Quispe y Horacio Calcaterra), pero solo el jugador de la ‘U’ cumple actualmente con esa capacidad de reemplazar a cualquiera de ellos en el mediocampo. Es una rueda de auxlio que puede usar dependiendo de las circunstancias.

Por qué no llamó a Paolo, Carrillo y Cueva

En un principio, Jorge Fossati optó por iniciar su proceso apoyándose en los referentes. El primer mensaje que mandó como técnico de la selección peruana fue directo al WhatsApp de Paolo Guerrero. Eran inicios de este año y el delantero de 40 años aún no tenía equipo, por lo que el técnico le mostraba su preocupación. También habló con Christian Cueva y le abrió las puertas de la Videna para que termine de recuperarse de su lesión en la rodilla derecha. Con André Carrillo no hubo la misma relación, pero sí un respeto. Los tres fueron fundamentales para Perú en esos siete años al mando de Ricard Gareca en los que la Bicolor consiguió grandes éxitos. Los tres fueron a la Copa América 2024, pero ese fue su último llamado.

Después del torneo continental en Estados Unidos en los que el seleccionador estuvo con el plantel casi un mes y en el que Perú terminó eliminado en fase de grupos, Fossati habría decidido volver a las bases, a no mover su pensamiento: estará convocado el que tenga mejor presente. Y he ahí el motivo por el que no está contando con ellos en una fecha doble que no solo podría definir el futuro de la Bicolor en las Eliminatorias, sino también el suyo al mando del seleccionado.

Christian Cueva, Paolo Guerrero, Yoshimar Yotun y André Carrillo celebran la victoria peruana sobre la Selección de Australia. (Foto Difusión FPF) / [FOTO PRENSA FEDERACIÓN PERUANA

“Hay jugadores como él, y otros, que tienen un pasado muy importante en la selección. He demostrado que son jugadores que los tenemos en cuenta. Y así como él, si ponemos a Paolo Guerrero y Christian Cueva, ellos están reservados. Creo que André está mejorando respecto a lo que mostraba la pasada temporada, en cuanto a su estado físico y dinámica. Si no estamos seguros que ese tipo de jugadores van a tener minutos, no está bien traerlo”, comentó el técnico en conferencia de prensa.

Para él, ninguno está para ser titular, pese a que Paolo Guerrero empezó a sumar minutos con Alianza Lima (sumar 155′ en cuatro partidos en los que fue titular dos veces, anotó un gol y dio una asistencia), André Carrillo dejó de lado su comodidad en la liga árabe y ya tiene una asistencia con el Corinthians de Brasil en cinco partidos (175 minutos disputados) y Christian Cueva busca recuperar su físico en Cienciano del Cusco.

Los resultados dirán si Jorge Fossati acertó o no con sus decisiones, pero quedó claro que el entrenador peleará el sueño de un país con los jugadores que mejor estén física y futbolísticamente.