La selección peruana trabaja en Videna de cara a las Eliminatorias, donde no tiene margen de error y debe sumar de a tres con urgencia para no quedarse fuera de la pelea por los cupos para el Mundial. Jorge Fossati, entrenador de la Bicolor, prepara a su equipo con miras a los partidos contra Brasil y Uruguay, rivales que pondrán a prueba al cuadro nacional. Es por eso que no tolera ni un gol en contra durante los entrenamientos.

La sub-20 es sparring para la Blanquirroja en Videna y sabe hacer daño, como pudo notarse en la última práctica, que pudo ser vista por la prensa local. El cuadro juvenil supo anotar y el entrenador uruguayo no pasó por alto el atrevimiento.

“¡No puede entrar esa pelota!”, gritó Fossati tras el gol de la Sub-20 a la selección absoluta en el partido de práctica del martes.

El técnico de la Bicolor formó así: Cáceda/Romero (alternando); Corzo, Zambrano, Garcés; Polo, Wisdom (invitado), Archimbaud, Maxloren (invitado), Flores; Rivera y Varela.