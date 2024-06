El día de mañana, la selección peruana enfrentará a Paraguay y, una semana después, a El Salvador, como preparación para la próxima Copa América 2024. Con motivo de estas dos pruebas, ‘La Bicolor’ se prepara en la Videna con todos los convocados presentes.

En los últimos días llamó la atención el trabajo diferenciado que realizaban Christian Cueva y Gianluca Lapadula. ‘Aladino’, actualmente sin club, viene recuperándose de una lesión, pero ello no fue impedimento para ser convocado por Jorge Fossati.

El exjugador de Alianza Lima presentó molestias musculares en las últimas horas y quedó en duda para jugar unos minutos en el duelo ante ‘La Albirroja’.

“Es un tema normal de un jugador que viene en recuperación, que ha pasado ya por varias etapas y en algún momento hay que bajar un cambio y no seguir acelerando... al igual que pueden acelerar sus compañeros. Pero no hay nada que sea un motivo más que suficiente para que no pueda hacer lo que les dije hace 20 días. No hay ningún motivo para que eso cambie”, indicó el entrenador de la selección.

Por su lado, el ‘Bambino’ no realizó trabajos en el campo, pero Fossati indicó que sí lo hizo en el gimnasio.

“Está como todos los jugadores que por alguna razón no pueden participar diariamente de los entrenamientos. Un entrenamiento que no pueden estar, se sienten mal. Y eso buenísimo, habla de la actitud y del espíritu que tienen. Fue una decisión médica. No entrenó en cancha, pero entrenó y les digo más, lo hizo en doble horario”, concluyó el ‘Nono’.