La selección peruana está pronto a volver a jugar por las Eliminatorias 2026. Uruguay y Brasil serán los próximos enfrentamientos que podrían marcar la clasificación o no al próximo Mundial. El domingo 29 de septiembre se publicó la lista de convocados y Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa hoy lunes.

“En el fútbol sudamericano no existe más lo que existía, los equipos difíciles y los equipos accesibles. Están los más fuertes y los menos fuertes, entre los más fuertes está Uruguay, juegue quien juegue, no digo que sea el más fuerte pero que está entre los más fuertes no hay ninguna duda y que Perú está entre los menos fuertes tampoco queda duda, lo dicen las tablas”, indicó.

“Estamos entre los menos fuertes pero no somos accesibles para nadie y eso va a quedar demostrado en los próximos partidos, como ya quedó demostrado en los anteriores”, añadió.

“En el Apertura no tuvo gran continuidad, generalmente entraba en los segundos tiempos, cosa que cambió en el Clausura y demostró estar en plena vigencia. Los que me conocen saben lo que yo pienso de Horacio como jugador y como profesional”, expresó.