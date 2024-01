¿Cuáles serán sus primeros pasos en Videna y qué se sabe sobre el plan pautado hasta el miércoles, día de conferencia formal? Lo primero es que Fossati se reunirá con el Directorio de la FPF el martes por la mañana y posiblemente, sostendrá una charla privada con Agustín Lozano, presidente de la federación. No hay agenda pública pero DT ha podido conocer que la idea es ultimar detalles sobre los rivales de la fecha doble de amistosos en Europa. Para Fossati es importante medirse “con las mejores selecciones posibles”, según cuenta una fuente al interior de Videna. En ese sentido, lo único que se sabe es que los rivales serían dos países con presencia mundialista en las últimas ediciones.

1 ¿Cuáles serían los rivales para los amistosos de Perú en marzo de este año? De acuerdo al medio italiano "La Gazzetta", Perú estaría cerca de cerrar un amistoso con Italia en Estados Unidos. "Lo de marzo lo tenemos bastante avanzado. Tenemos un par de opciones que debemos definir pronto", señaló Franco Navarro Jr., gerente de selecciones, en diciembre pasado.

El nuevo técnico de la selección tiene, además, un compromiso integral con el fútbol nacional: parte de la agenda de esta semana incluirá una reunión con Chemo del Solar y su cuerpo técnico, encargados de dirigir a la Sub 23, que ya tiene rivales en el Preolímpico de Venezuela (debuta con Chile el 21 próximo a las 3 p.m. en Carabobo) y a los que se sumaría un miembro del staff Fossati, posiblemente Leonardo Martins, su primer asistente.

¿Cómo puede entenderse el pensamiento Fossati hoy? Quizá esta declaración en el programa de radio “Voces del fútbol” sea clave para descifrar con qué idea viene: recuperar el ánimo y rescatar a TODOS los jugadores posibles. “Podría ser casi imposible a esta altura, con ya varios partidos jugados y vas último. Evidentemente sería poco menos que una utopía, pero en estas condiciones tampoco es fácil. Yo creo que se puede, que hay chances, y vamos a tener la Copa América para trabajar y eso me da mucha ilusión porque será el tiempo que no tuvimos hasta ahora”, dijo. Y este mensaje más allá del DNI: “A mí no me importa si tiene 14 o 42, lo que me importa es que demuestre en una cancha de primera división que está para jugar en la selección” .

Jorge Fossati fue elegido como el mejor técnico de la Liga 1 2023.

La semana cerrará para Fossati así: asistir a La Tarde Celeste el próximo domingo 14, 4 p.m., cuando Cristal enfrente a Católica de Chile en el estadio Nacional y luego, el lunes 15, ser testigo de La Noche Blanquiazul en la que Alianza Lima presenta a su nuevo plantel ante Once Caldas en el mismo coloso.