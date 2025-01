-¿Fue una decisión unilateral su salida?

Por supuesto que no coincido con ellos y esa decisión, pero respeto y deseo lo mejor, con la tranquilidad de que el compromiso asumido lo llevamos adelante con todas las letras, sin ningún tipo de reproches en ese sentido porque pusimos lo mejor. Para la afición y los jugadores solo tenemos palabras de agradecimiento, ya que han puesto la mejor actitud y nunca tuvimos un problema de relacionamiento en todo el 2024, ni un solo problema de convivencia y disciplina.

-¿Está fastidiado, golpeado o esta decisión la veías venir?

Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no estoy fastidiado con el directorio, no estar de acuerdo es una cosa, pero fastidiado otra. Lo que siento es frustración de no poder seguir en este proceso, que había muchas cosas que nos parecía que iban a dar sus frutos. No somos dueño de la verdad. Lamentablemente, desde que trascendió eso, dio lugar, a que algunos medios o colegas suyos fueran irrespetuosos, descalificadores. Esas cosas fastidian. Yo no puedo faltar el respeto, pero de última todos esos que calumniaron, que no son muchos, hablan de sí mismos, no hablan de uno. Acá hubo quienes mintieron, especialmente, cuando dieron los números -de la rescisión- y dieron una cifra irresponsable y mintieron escandalosamente. Eso es algo repugnante porque no piensan en nada. Demuestran que no tienen ética. Pero no tiene nada que ver con la decisión del directorio. Tal vez faltó sí la sugerencia de un Director de Fútbol que se supone que tiene que intervenir en esto. Cuando se tomó la decisión no había y hoy no hay.

-Durante su etapa con Perú, ¿hubo algún momento en el que sintió que el equipo estaba cerca de encontrar su mejor nivel?

Sinceramente en todos los partidos oficiales que jugamos, inclusive, los de la Copa América, sí. Contra Colombia en casa por las Eliminatorias fuimos recontra competitivos, pudimos haberle ganado. Contra Ecuador en su casa pudimos haberlo empatado. Contra Uruguay lo ganamos y competimos. Para mí el equipo venía rindiendo, más allá de que tuvimos un montón de líos, problemas, con jugadores muy importantes pero que no llegaron a su mejor nivel, caso Paolo Guerrero, Christian Cueva, Lapadula, Pedro Aquino, que ni siquiera pudo venir. No lo convocamos, no es que no quiso, no lo convocamos porque tuvo una temporada llena de lesiones. El caso más emblemático es el de Yotún, que tuvimos la desgracia de no tenerlo en todo el año, ni siquiera para los primeros partidos de fecha FIFA. Está claro que esas cosas juegan en contra. Aún así sin tener el mejor potencial, hay que ver contra quién jugamos y cómo fueron los partidos. De esa forma se analiza desde mi punto de vista. Ahora, hay otra cosa: nuestro directorio estaba en una situación difícil, estábamos solo, por eso digo, que fue un momento duro. En definitiva no sirve para nada, solo sirve que cada uno tome conciencia de lo que hizo bien o mal y en el 2025 dé lo mejor de si para la selección que está por encima de todo.

Jorge Fossati fue elegido técnico de la selección peruana en diciembre del 2023. (Foto: GEC)

-¿Qué autocritica de usted haría?

Sinceramente, si vamos partido por partido, uno dice, por ahí, saqué a ese y puse al otro, son las dudas que a uno le puede quedar. Seguramente cometemos errores, quien se crea perfecto está totalmente desubicado. Después son opiniones, en el fútbol no hay verdades absolutas. Hoy le decía a un colega suyo que me preguntaba por el sistema que fue criticado. Porque a veces usted pasó de tres zagueros a línea de cuatro, a veces pareciera que el único detalle que se dan cuenta.

-Mucha gente se pregunta por qué Joao Grimaldo y Bryan Reyna, las promesas del fútbol peruano, no se consolidaron en el once de la bicolor, ¿qué sucedió?

Tuvieron la oportunidad. Después juegan once, eso es lo único que te puedo decir. No hablemos de ellos dos, porque son jóvenes, tienen todo un camino por delante, pero hablemos en general. Decime quién la rompió en su equipo y yo no le di oportunidades. ¿La rompieron en su equipo? ¿Qué pasó con Joao en su equipo? Y bueno, claro, yo entiendo, ojo, primero dos cosas te voy a comentar. Nosotros tenemos un banco de datos, que a ustedes les sorprendería cuánto conocemos y seguramente no seríamos la excepción, puesto que todos los técnicos de selección lo tienen. Te puedo asegurar que conocemos lo que comió cada día, cuánto entrenó en el día. Ustedes solo lo ven cuando juegan, entonces, hace dos pases bien o un gol y mira que en Lima hubo varios ejemplos. Yo no puedo convocar a 50 jugadores y decir por eso “hay renovación”.

-Sin Oblitas, sin Chemo, sin Paolo, sin Fossati. ¿El fútbol peruano está en el subsuelo hoy?

No, en esto no existen insustituibles, lógicamente un tipo como Juan Carlos es muy difícil de sustituir. Ojalá encuentre el adecuado. Paolo Guerrero para mí con una buena pretemporada que está haciendo sigue vigente. Ojalá, nada, yo no puedo hablar del futuro porque no me corresponde, pero si yo tuviera la selección, corroborar esto que estoy diciendo trataría de hacerte cambiar de opinión.

-¿La gran frustración de su ciclo fue no poder recuperar a Cueva?

Nosotros lo recuperamos. Hicimos nuestra parte. Lo llevamos a la Copa América y ahí demostró los pocos minutos que jugó que sigue siendo el diferente. Lamentablemente hay cosas que se nos escapan de las manos y esto de cuidarlo a Cueva, tuvo mucho que ver el directorio, especialmente el presidente, lo apoyó mucho. Yo no lo llevé a España. La Federación lo respaldó. Él estaba recuperado después de la Copa América. Después hay líos personales, cosas que lo llevaron dos meses parado y recién fichar por Cienciano y ahí se deterioró de nuevo. Yo sigo pensando que es un jugador diferente, siempre lo fue. Tiene 33 años, totalmente recuperable, pero bueno dependerá de él y del nuevo técnico. Yo no me arrepiento para nada de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance para poderlo recuperar para la selección y el fútbol peruano.

Fossati apostó por Christian Cueva para la Copa América 2024, que terminó siendo un fracaso. | Foto: AFP / CRIS BOURONCLE

-¿Considera que el entorno de Christian Cueva le hace daño?

No hablo de eso. Christian sabrá de quien se rodea. -Diría que le costó armar un grupo sólido, que eso fue lo que más te costó, a diferencia de lo que construiste en la U. El grupo se hizo muy sólido. Es lo mejor que dejamos tal vez, le puedes preguntar a los jugadores. El grupo está muy fuerte, no digo que no esté de antes. -¿Su relación con Tapia, uno de los líderes de grupo, se rompió y no volvió a ser la misma? Te diría que con ninguno no rompí relaciones. En el caso de Renato, lo que tuve que decirle personalmente de cómo yo pensaba se lo dije personalmente. Al presidente también le dije lo que yo pensaba, porque esto es así, tengo que respetar los roles. Eso no quiere decir que no dé mi opinión. Si yo hubiera roto la relación con Renato no habría vuelto a la selección. Cuando no volvió es porque estaba lesionado y ahí volvieron las especulaciones. Ese es un tema de ustedes no mío.

-Tras su salida, ¿cual es el aprendizaje personal de su paso por la selección?

Aprender se aprende todos los días. Por mas que tenga 30 años de carrera se aprende. La conclusión es que la gran pregunta: si estaba bien en la U, ¿para qué agarraste este fierro caliente? Esa es mi respuesta. Si lo tuviera que hacer de nuevo lo haría, porque yo soy de los que pienso que la selección es lo más grande que hay, así le inculcó a los jugadores y si no pregúntale a los jugadores de la U sobre la selección cuando yo no era el técnico de la selección. Entonces, por todo lo que le dije sobre mi respeto y cariño al aficionado peruano no me arrepiento de haber dirigido a Perú durante el año 2024. No entré por la ventana y hoy puedo mirar a los ojos a los dirigentes, jugadores, personal de Videna y me parece que no es un detalle menor. Ellos me pueden mirar a mí, no tienen por qué cruzar la vereda cuando me vean. Con esa tranquilidad me voy.

-¿Cuál es su opinión de Lozano hoy? ¿Es el indicado para recuperar el futbol peruano o debe renunciar?

Sería un atrevimiento con mayúscula si yo me meto a opinar quién es el indicado para dirigir a la Federación Peruana de fútbol, quién soy yo. No tengo ese lugar, ni siquiera soy peruano, por más que lo sienta con mi corazón y le deseo lo mejor al país. Mi relación con Lozano siempre fue muy correcta, de ambos lados, y cómo gestiona el fútbol peruano, yo sería recontra atrevido si opino. Él puede opinar de la selección, porque es de los dirigentes que de 10 entrenamientos, estaba en 8.

Partidos oficiales de Fossati

Partidos Ganados Empatados Perdidos 9 1 3 5

-¿Con qué mirada se va del fútbol peruano?

Yo creo que hoy en el presente hay clubes que pueden competir a nivel internacional. Universitario es uno de ellos, me parece. Pero hay que trabajar los juveniles, que no lleguen a primera división con un montón de cosas por aprender. Me parece que hoy es el talón de aquiles a nivel de clubes. Porque por ahí se trabaja demasiado para lo inmediato, pero no con vista al largo plazo.

A falta de seis partidos, matemáticamente es viable una clasificación, ¿cómo ve el panorama desde afuera?

Lo que va a hacer la selección ahora o a quien contrate ya no es cuestión mía. Lo que yo digo, al presente, si puede y espero. Es difícil, con los dos puntos que hubiéramos conseguido era una buena campaña. Estábamos en la pelea ahí expectante más con los rivales que enfrentamos en marzo. Bueno no conseguimos lo ideal, con eso estábamos más que bien para pelear lo de marzo. Yo creo que Perú sigue en condición de pelear, porque tiene un plantel que no va a ser modificado en un 80 u 90 por ciento. Si es modificado será al revés en un 10 o 15 por ciento. El plantel está fuerte, competitivo y viene una fecha en marzo que se puede conseguir puntos determinantes contra rivales directos. Claro que si se puede clasificar. Lo demás ya no tiene que ver conmigo.