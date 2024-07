“Puedo tener discrepancias con ellos pero desde otro ángulo, porque lo que hicieron no atenta contra su vida profesional, porque no tenían que jugar. Hacen uso de su libertad como les parezca. Después puedo estar de acuerdo o no, pero me lo guardo para mí mismo”

Sobre el 'ampay' a Christian Cueva y André Carrillo tras la Copa América