Fossati tomará un seleccionado en ruinas. El paso de Reynoso dejó un pésimo balance en las Eliminatorias: dos puntos en seis fechas; es decir, en el primer tercio del torneo. Lo cual se reflejó en la caída en el ranking FIFA: cuando Reynoso asumió a mediados de 2022, Perú se ubicaba en el puesto 21; hoy está en el casillero 35.

El reto no solo estará en revertir los números, también en levantar a un equipo que, tras la era Gareca, no ha sabido reconvertirse, mucho menos mantener la base. Reynoso usó 30 jugadores en las seis primeras fechas, de los cuales 24 fueron titulares algunas veces. Para dimensionar lo dicho: Bolivia, que en el mismo tiempo tuvo dos técnicos, utilizó la misma cantidad de futbolistas.

Dicho cuáles serían algunos de los retos que tendrá Fossati, ahora es momento de pensar y analizar el futuro cercano. En la fecha FIFA de marzo, el uruguayo tendrá sus dos primeros amistosos preparatorios que podrían ser ante Italia y Guatemala, ambos en Estados Unidos. DT pudo conocer que el pedido del técnico siempre fue tener dos encuentros ante rivales de alto nivel competitivo y el combinado italiano, pese a no estar presente en los últimos dos mundiales, lo es.

Don Jorge tomará la palabra este miércoles. Pero en esta nota analizamos y respondemos cinco preguntas urgentes que se hace el hincha urgido de alegrías.

¿Cuándo se dará el primer contacto entre Jorge Fossati y sus nuevos dirigidos?

Luego de ser presentado oficialmente en conferencia de prensa (este miércoles al mediodía en la Videna de San Luis), Jorge Fossati dará inicio a su proyecto deportivo en la selección peruana. El técnico charrúa de 72 años sabe que estos primeros seis meses serán cruciales para lo que viene: tendrá cuatro amistosos y la Copa América para afianzar al equipo que afrontará lo que resta de las Eliminatorias (en septiembre, la Bicolor recibirá a Colombia y luego visitará a Ecuador por las fechas 7 y 8, respectivamente). Por eso, fiel a su estilo, no quiere dejar nada al azar y tiene planeado viajar hacia los países donde juegan los convocados para reunirse con ellos antes de los amistosos de marzo. Ahí se dará el primer contacto con sus nuevos dirigidos. Necesita conocerlos, decirles directamente su mensaje y hacerles partícipe del nuevo camino de Perú.

¿Cómo jugará la selección peruana? ¿Usará el 3-5-2?

Es un misterio que seguramente no sabremos hasta que lleguen los amistosos de marzo. ¿Cómo jugará el Perú de Fossati? El técnico uruguayo casi siempre se ha inclinado por un 3-5-2, el mismo con el que sacó campeón nacional a Universitario. “Me descifro como un entrenador que quiere que sus equipos sean equilibrados”, afirmó antes de llegar al cuadro crema. Su filosofía no ha variado mucho y la Bicolor podría cambiar su esquema táctico con la llegada del charrúa. Usar una línea de tres centrales no es una novedad para la selección, aunque tampoco quiere decir que nos haya ido bien. Con Ricardo Gareca, en una de las eras más exitosas de nuestro fútbol, se usó una vez y fue en semifinales de la Copa América 2021 ante Brasil: perdimos 1-0. Con Juan Reynoso, el anterior DT, también se ensayó dicho sistema en los amistosos ante Alemania (caída 2-0) y Marruecos (0-0). Una coincidencia entre ambos es que tuvieron que cambiar en el entretiempo y pasar a jugar con cuatro defensores. Fossati tendrá, entonces, el reto de hacer que la línea de tres sí funcione. Lo bueno es que hay jugadores polifuncionales para lograrlo como Renato Tapia (puede ser mediocampista o líbero) y otros que ya conocen su método como Corzo, Polo, Quispe y Valera.

El posible once que podría utilizar Jorge Fossati si decide jugar con 3-5-2.

Si hoy fuera el debut, ¿cuál sería el once titular?

Suponiendo que el técnico decida usar el 3-5-2 que lo llevó a la gloria con LDU de Quito en 2009 y con Universitario el año pasado, el once titular podría empezar a desgranarse con Pedro Gallese en el arco. La línea de tres estaría compuesta por Aldo Corzo o Miguel Araujo por derecha, Alexander Callens por izquierda y Renato Tapia como líbero, una función que ya cumplió con Reynoso. Luis Advíncula y Marcos López serían los carrileros por ambas bandas. En la mitad del campo se pararía Pedro Aquino, Piero Quispe y Yoshimar Yotún. Quispe ya debutó con la selección en La Paz ante Bolivia jugando al lado de ‘Yoshi’ y lo hizo muy bien. Arriba, en la delantera, estarían Edison Flores y Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ se encuentra lesionado, pero estaría recuperado para los amistosos de marzo. Paolo Guerrero también es una opción.

¿Quién asumirá el rol de capitán con Jorge Fossati?

“A mí no me importa si tiene 14 o 42 años, lo que me importa es que demuestre en una cancha de primera división que está para jugar”. Su mensaje es fuerte y claro: Jorge Fossati no mirará el DNI a la hora de convocar, sí se fijará lógicamente en el rendimiento con el que llegaría el seleccionado. En ese sentido, es muy probable que el dueño de la banda de capitán siga siendo Paolo Guerrero. El goleador histórico de la Bicolor cerró un 2023 como campeón de la Sudamericana y de Ecuador con LDU de Quito. Hoy, con 40 años, aún vigente, está analizando propuestas del extranjero luego de que quedara descartado un posible regreso a Alianza Lima. Eso sí, para Fossati, el capitán debe ser un jugador de campo y no el arquero. “Yo fui arquero y me otorgaron la responsabilidad de ser el capitán. Desde mi punto de vista no es lo ideal”, declaró en su presentación como técnico de la ‘U’.

1 ¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre la llegada de Jorge Fossati? “Ha sido un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento. Cambia todo, hay que tener paciencia, hay que captar la idea del entrenador y ajustar, adaptarse al entrenador”

¿Qué se sabe de los rivales de los amistosos de marzo?

“Lo de marzo lo tenemos bastante avanzado. Tenemos un par de opciones que debemos definir pronto”, sostuvo Franco Navarro (hijo del exfutbolista y ahora técnico peruano), gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, el pasado 7 de diciembre tras asistir al sorteo de grupos de la Copa América. El pedido del técnico siempre fue tener rivales de alto nivel competitivo con quienes pueda ver y analizar a sus dirigidos. De acuerdo a lo que se pudo conocer, los elegidos para los amistosos serían Italia y Guatemala, ambos en Estados Unidos.