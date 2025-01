Se fue, pero aún no se va del todo: quizá el próximo 29 de enero lo veamos en el U vs Inter de Miami, el evento más importante del verano, en el Monumental. Jorge Fossati, extécnico de la selección peruana, compartió sus reflexiones sobre el fútbol peruano y el futuro del Proyecto Bicolor, especialmente en lo que respecta a la formación de jóvenes y la competitividad a nivel internacional. En una entrevista reciente con El Comercio, Fossati destacó que, aunque algunos clubes peruanos, como Universitario, tienen potencial para competir a nivel internacional, la regularidad y permanencia de esa competitividad es una tarea aún pendiente.

El técnico comparó la situación del fútbol peruano con la de Uruguay, donde, aunque los jóvenes futbolistas emigran constantemente al exterior, la falta de continuidad de estos jugadores hace que los clubes uruguayos enfrenten dificultades para formar planteles fuertes a mediano plazo. Según Fossati, el verdadero desafío radica en trabajar con una visión a largo plazo, centrada en el desarrollo de los juveniles, para que no lleguen a la primera división sin una base sólida de formación.

“Para tener una regularidad a mediano plazo, se debe hacer trabajos con miras al largo plazo y no hacer énfasis en los trabajos inmediatos. Hay que trabajar con los juveniles, que no lleguen a Primera División con un montón de cosas por aprender. Me parece que hoy es el Talón de Aquiles a nivel de clubes, ya que ahí se trabaja demasiado para lo inmediato, pero no con vista al largo plazo. Yo tengo confianza que mejorará porque tiene 5 o 6 clubes fuertes, Imagínate que la hinchada de la U es tres veces la población de mi país. Acá todos tienen que poner la mira no solo en el presente, sino pensar en el mediano o largo plazo, pero si todo queremos para mañana es muy difícil que ahora se concrete las cosas”, agregó Fossati.

Para el entrenador, la clave para lograr una mayor competitividad en los clubes peruanos pasa por cambiar la mentalidad general del fútbol del país. Fossati subrayó que el enfoque debe ir más allá de resultados inmediatos, como la contratación de entrenadores o jugadores para obtener resultados a corto plazo. En su opinión, es fundamental que los clubes y las autoridades del fútbol en Perú adopten una visión a largo plazo, donde la preparación de las futuras generaciones de futbolistas sea una prioridad.

“Lo importante no es quién esté al frente, sino cómo se trabaja en la base. Si se piensa en el futuro y se toma tiempo para preparar a los jugadores, los resultados llegarán. No se trata de milagros, sino de trabajo constante”, expresó Fossati.

El entrenador también se mostró optimista sobre el futuro del fútbol peruano, resaltando que existen varios clubes fuertes en el país, y que, con el enfoque adecuado, Perú puede lograr una mejora sustancial a nivel internacional. Sin embargo, insistió en que este cambio solo será posible si se invierte en la formación de juveniles y se establece un proceso de trabajo constante que vaya más allá de los ciclos inmediatos.

Finalmente, Fossati puntualizó que el problema no es exclusivo de Chemo del Solar o de cualquier otro nombre en particular, sino de una cuestión estructural relacionada con la mentalidad de la dirigencia. Si los clubes no cambian su enfoque y siguen buscando soluciones rápidas, el recambio generacional será una tarea difícil de lograr.

Jorge Fossati concluyó afirmando que el fútbol peruano tiene el potencial para mejorar, pero este cambio dependerá de un compromiso serio con el trabajo a largo plazo, tanto en la formación de jugadores como en la planificación de estrategias a nivel de clubes y selección.