Algunos dicen que no es una sorpresa que José Peláez, o Peláez, así, a secas, sea el conductor más importante de la televisión peruana este año. Discrepamos, la verdad. Es una sorpresa, sí, pero es constancia y trabajo duro: desde que, adolescente aún, protagonizaba “Mañana te cuento” o en sus primeros pasos radiales junto a Joanna Boloña. Peláez, el carismático conductor de “El Gran Chef” en Latina, es un casi religioso runner (con podcast incluido), figura de la marca adidas y un hincha acérrimo de la selección peruana, a la que sigue desde hace varios años.

En 2017, el conductor viajó hasta la lejana Nueva Zelanda para acompañar a un grupo de afortunados hinchas que ganaron un concurso para ver a Perú en el repechaje rumbo a Rusia 2018. Aunque fuimos evidentemente minoría en Oceanía, Peláez fue marcado por la experiencia y desde entonces, siempre que pueda y la agenda lo permita, acompaña a Perú a todos lados. Por esa pasión futbolera que nos mueve a todos, le hicimos este breve cuestionario.

-¿Qué te genera acompañar a Perú desde el estadio?

La verdad que ver a jugar a la selección siempre es muy bonito. El ambiente que se genera en el estadio es maravilloso y es una suerte poder ver a Perú en estas Eliminatorias.

-Esta es una eliminatoria que, una vez más, será bastante larga. ¿Qué puesto firmarías para Perú?

Al final de las eliminatorias, vamos a firmar un sexto lugar. Siendo sextos pasamos directo, ¿no? Nos vamos a Estados Unidos siendo sextos. Pero espero que seamos quintos por lo menos, para pasar un poquito mejor. Ya cuartos quizá, recontra difícil, pero sería hermoso.

-¿Cómo ves a Juan Reynoso al mando de ‘la Bicolor’?

Bueno, creo que la cosa está avanzando lento, pero me da la sensación de que Gareca también empezó lento, y ahí vimos lo que pasó después (la clasificación a Rusia). Cuando Gareca llevaba ya varios partidos como que no le teníamos mucha fe, y la cosa empezó a despegar al final, justo antes del Mundial de Rusia. Todavía no estábamos clasificados, y de la nada, en ese partido contra Ecuador (victoria 2-1 en Quito, septiembre 2017) empezamos a recuperar la fe. Así que todo puede pasar, y sobre todo en este mundial, donde clasifican más países.

-¿A quién de los futbolistas peruanos ves con un desempeño sobresaliente en estas Clasificatorias? ¿Algún ‘tapadito’?

¿Un tapadito? Uy, ahí me agarraste. Yo creo que vamos a ver brillar nuevamente a nuestro capitán Paolo Guerrero. Creo que esa ilusión de ver a ese Paolo, que nos gusta ver cuando está enchufado en los partidos, cuando mete buenos goles, cuando saca la garra, yo creo que nos va a dar algunas sorpresas Paolo Guerrero nuevamente, quiero creer eso. Y si me preguntas entonces por un goleador, creo que ya sabes por dónde va mi respuesta.

-¿Ves alguna selección con menos poderío para aguantar estas Clasificatorias? ¿Alguna decepción?

Creería que los de siempre, ¿no? Bolivia, Venezuela. Ecuador, ¡cómo me gustaría que Ecuador fuese una decepción! Pero bueno, la eliminatoria sudamericana es la más difícil de todas, ¿no? Hay muy buenos equipos. Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú. Entonces es complicado. Va a ser muy difícil esta eliminatoria.

