Selección peruana

Cada vez que recuerda sus últimos días como técnico de la selección a finales de los noventa, Juan Carlos Oblitas mezcla todo tipo de sentimientos. Sonríe por la generación que formó de Palacios, Maestri y Jayo, pero tampoco olvida su accidentada renuncia cuando recién comenzaba su segunda etapa con la Blanquirroja. Se fue, siempre lo repite, por falta de respaldo dirigencial. Hoy como director de la federación no quiere que se repita la situación con Ricardo Gareca. Más que un director deportivo, Oblitas quiere ser una muralla que proteja al actual comando técnico de cualquier crisis.

—¿Hay un balance positivo en estos amistosos FIFA de los últimos meses?



Sí, pues no habíamos tenido al equipo junto por varios meses y que se actúe de manera convincente ante Alemania y Holanda me ha dejado tranquilo. Solo nos faltó el tema de la eficacia y eso se resolvió con Chile. Ya ante Estados Unidos, Ricardo cambió algunos nombres del equipo habitual. Las conclusión con esos nombres también fue positiva.

—¿Gareca vive cómodos estos primeros meses de su segunda etapa como técnico de la selección?



Él está cómodo porque está trabajando con las herramientas que le proporcionamos en la dirección de selecciones. Él está bien y nosotros lo vamos a respaldar.

—¿Él tiene el respaldo que quizá no tuviste en tus tiempos de técnico de la selección?



La diferencia es muy grande, en ese tiempo había una intromisión política del régimen que tenía el poder. Yo me voy por eso, la selección y yo éramos como un caballito de batalla de los medios que estaban sujetos al régimen de turno. Yo le dije a Nicolás Delfino antes de la Copa América que si no solucionábamos eso, me iba. Juan Reynoso fue testigo de esa charla. Después nos dimos cuenta de cómo venía la mano. Eso ahora no existe.

—¿La selección de los noventa fue utilizada como cortina de humo?



Pero totalmente fue una cortina de humo. Las portadas en ese tiempo tenían un valor. Lo vivimos y fue terrible.

—¿Y los temas extradeportivos de hoy no molestan?



Seríamos un poco cínicos en decir que no nos toca un poco el tema extradeportivo en la federación. Pero la idea siempre será blindar la parte deportiva. A nosotros lo único que nos interesa es el fútbol. Fortalecer a la selección y al fútbol peruano con los cambios que aún debemos hacer y que a algunos no les va a gustar. Todavía me siento fuerte para eso.

—¿Las críticas a Ruidíaz han sido desmedidas?



Hemos sido muy duros con un jugador de un puesto crítico. Raúl aún tiene muchas cosas para darle a la selección. Yo creo que Ricardo [Gareca] le va a dar toda la confianza en la próxima convocatoria.

—¿El cambio de hotel para concentrar es un respaldo a Paolo Guerrero desde la Videna?



Así es. Antes no se pudieron dar esos cambios porque queríamos buscar qué era lo mejor para la selección. Y hoy pensamos que lo mejor es cambiar de hotel.

—¿Christian Cueva ya está sobreponiéndose de su crisis pos-Mundial?



Está recuperándose, en la selección todavía seguimos confiando en él.

—¿Crees que Andy Polo ha demostrado por qué siempre lo convocan?



Los mejores ante Estados Unidos fueron Polo y Flores. Hace tiempo estábamos convencidos sobre él. Por eso Ricardo siempre lo llama.