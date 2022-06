La selección peruana no pudo superar el repechaje ante Australia y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Debido a la derrota, la continuidad de Ricardo Gareca se puso en duda, aunque Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la ‘Blanquirroja’, aseguró que hay un panorama favorable para que el entrenador se quede.

“Ricardo Gareca es la persona indicada para seguir en los próximos cuatro o cinco años. Salí con optimismo de la reunión que tuvimos. Es normal que se tome unos días”, fueron las primeras palabras del dirigente en conferencia de prensa.

De la misma forma, Oblitas destacó el tiempo aproximado en que se podría conocer la decisión final del ‘Tigre’. “No podría dar una respuesta concreta sobre si Ricardo Gareca está con las fuerzas de seguir al mando de la selección peruana. Hemos quedado en conversar más adelante, creo que para fin de mes tendríamos una respuesta suya más concreta. Quiero ser positivo”, manifestó.

Además, Juan Carlos aclaró que el objetivo actual solo tiene que ver con la renovación del contrato del entrenador argentino. “La prioridad es que se quede Gareca, lo demás es secundario. Si bien es cierto, hay todo un grupo de trabajo alrededor del seleccionado, también sabemos perfectamente que esto viene de la mano que impuso Ricardo a lo largo de todos estos años”, explicó.

“No quiero entrar en estos temas (su propia permanencia en la FPF), que hasta cierto puntos son paralelos. Tengo un plan y ese es Gareca. Se los digo con certeza, no tengo plan B. Al igual que el cuerpo técnico, ya no tengo contrato, pero sigo por pedido de Agustín Lozano, para cerrar la continuidad de Ricardo”, sentenció Juan Carlos Oblitas.