Conforme a los criterios de Saber más

En la dirección deportiva de la Federación Peruana de Fútbol, también viven días de balance. Juan Carlos Oblitas reconoce que este cierre de año reúne mucho más optimismo, que el accidentado final del 2020, con Perú último en la tabla de Eliminatorias. Hoy, con la selección en puesto de repechaje, Oblitas explica que se fortalece el interés en renovarle el contrato por un periodo más (hasta el 2026) a Ricardo Gareca. Además, cuenta que aún están lejos de pensar en vacaciones. Hay que gestionar primero los partidos amistosos de enero.

—¿Cómo toman en la Federación que Ricardo Gareca diga que Perú es una prioridad para su futuro laboral?

Lo tomo como algo natural porque en estas Eliminatorias las sensaciones te van cambiando de una fecha a otra. Los cambios en las intenciones también se dan. Ricardo está en un momento de mucho optimismo al igual que todos nosotros. Para él, hace mucho tiempo, la prioridad siempre será la selección peruana. Hay momentos en los que el tema no está tan caliente y ahora el tema vuelva a estar en agenda. Lo tomo bien, desde que tengo uso de razón es la primera vez que veo un proceso de selecciones que se respete tanto. Y se seguirá respetando. Mientras menos cambios tengamos será mucho mejor. Solo Dios sabe si vamos a clasificar, pero ahora estamos más cerca. Y ese ambiente positivo te da este feeling para expresarlo en una conferencia.

—¿El contrato de toda al área deportiva vence a finales de marzo?

Sí, nuestros contratos vencen a finales de marzo. Pero si clasificamos al Mundial todos los vínculos se extienden hasta final del 2022.

—Pasamos de un final del 2020 con Gareca visiblemente incómodo a una versión doce meses después con ganas de quedarse...

Es que no es lo mismo cerrar el año último en la tabla de posiciones a cerrar como quinto con opción de repechaje. Las Eliminatorias se van a definir en la última fecha, salvo los casos de Brasil y Argentina. Ni Ecuador tiene el cupo asegurado. Dependemos de nosotros mismos y eso es fundamental.

—¿Lo que también esta entusiasmando a Ricardo Gareca es que está encontrando algunos recambios para una próxima Eliminatorias?

La base sigue siendo el equipo que fue a Rusia 2018. Pero hay jugadores que se van sumando como Sergio Peña y Christofer Gonzales, que se están consolidando recién. Lo de Lapadula es un refuerzo notable ante la ausencia de Paolo y Jefferson. Gran parte de este grupo tiene hasta para una Eliminatoria más. Y si continuamos con el mismo comando técnico, las cosas se facilitan.

—¿Para la Federación Peruana de Fútbol es una prioridad renovarle el contrato a Ricardo Gareca?

Que no te quede la menor duda, voy a ser coherente con lo que siempre he pensado. Yo me la jugué por un proyecto deportivo en selección y la cabeza de esto sigue siendo Ricardo Gareca.

—Más allá de lo que pase en las cuatro fechas que faltan de Eliminatorias ¿Gestionarías la renovación de Gareca?

Yo sí lo haría. La selección está dando un ejemplo de coherencia, de lo que es un proyecto que comenzó en el 2015 y que se ha sostenido con altas y con bajas. Cuando hay un mismo objetivo entre todos, los resultados se van dando poco a poco.

—¿No se corre un peligro con alargar tanto un proceso que se termine como el caso del ‘Maestro’ Tabárez en Uruguay?

Lo que pasa es deberíamos estar en la interna de Uruguay para entender todo lo que ha pasado con el ‘Maestro’ Tabárez. Uruguay sin él será totalmente distinto a estos 15 años con él. Tabárez es la historia de la selección uruguaya en los últimos años. Yo no concibo ver a Uruguay sin Tabárez. Desde lejos veo que Uruguay es lo que es por el ‘Maestro’ Tabárez. Pero hay que estar en esa interna para entender todo. Un hombre de fútbol debe estar preparado para estas cosas. En el caso de Perú se da todo lo contrario a Uruguay. Clasificar o no al Mundial no condiciona pensar en la renovación de Ricardo Gareca.

—¿Compartes la opinión que en estas fechas finales también comienza a pesar el tema dirigencial? Me refiero a programación de árbitros y horarios o sedes de los partidos.

Eso es algo que ya hemos conversado con el presidente de la Federación, Agustín Lozano. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Cada país dispone sus horarios, Colombia normalmente juegue a las 5 o 6 de la tarde. Pero estas cosas de localías, hay que tener cuidado, por ejemplo la mayoría de los jugadores colombianos vienen del extranjero. Lo que sí debo decir es que en los últimos meses hemos tenido arbitrajes muy correctos.

—¿Te preocupa que Argentina y Brasil estén clasificados y jueguen con los rivales directos de Perú?

Así es, estos dos países van a ser árbitros de la clasificación. Nosotros ya no jugamos con ellos, pero nuestros rivales directos sí. La grandeza de Brasil y Argentina no permite pensar cosas tontas, estas selecciones están por encima de cualquier suspicacia. La misma Venezuela, que tiene un grupo de jugadores que pudo llegar más lejos en estas Eliminatorias, también será muy relevante. Perú no está descuidando nada de lo que acabas de mencionar.

—¿Pero en el caso de Brasil y Argentina no podría pesar la competencia por meterse a la lista de convocados a Qatar 2022?

Eso es lo que quisiéramos. Estoy seguro que el espíritu competitivo de ambas selecciones van a derrumbar cualquier especulación. Dos grandes de Sudamérica tienen que jugar al nivel para ser decisivos en la clasificación de los demás equipos. Incluso, Brasil con un equipo alterno pudo empatarle de visita a Argentina. Y los futbolistas, como dices, van a querer mostrarse para el Mundial. Pero Perú, como te dije, depende de sí mismo. Tampoco hay que preocuparnos tanto por esto. Nosotros debemos ganar los partidos de local, robar puntos de visita y eso nos va a alcanzar para clasificar.

—¿Que Chile decida jugar en Calama es más preponderante en lo psicológico que en lo deportivo?

Sí, sobre todo en países como Brasil, Argentina y Uruguay. Porque ellos no juegan en altura. Pero ojo que Calama tiene una altura de poco más de dos mil metros de altura. Y dentro de los criterios de la Conmebol, no sé si pueda cambiar tan fácilmente la sede de un escenario del llano a uno de altura.

La selección peruana logró un triunfo valioso en Caracas y llegó a los 17 puntos en las Eliminatorias Qatar 2022. En el siguiente video conoce cuántos puntos necesita y los resultados que favorecerían al equipo de Ricardo Gareca para seguir soñando con el Mundial.

—¿Cuándo se programarán los próximos amistosos de la selección?

Ya se está trabajando en eso. Primero que nada debemos ver la cantidad de partidos. Se pensó en tres encuentros, pero vamos a proponer dos desde la quincena de enero. Podremos contar con los futbolistas del torneo local . Hay que coordinar con los clubes del extranjero para ver los tiempos y, sobre todo, en qué etapa de pretemporada estarán en enero. Los jugadores de la MLS podrán entrenar con nosotros, pero si queremos que jueguen deben obtener un permiso especial, porque no es fecha FIFA.

—¿Los rivales serán de Concacaf?

Sí, los rivales de los amistosos de enero serán de Concacaf o clubes de Europa donde suspenden los torneos y están viendo la opción de venir a jugar en Sudamérica. Pero básicamente serían de Concacaf y los amistosos serán en Lima.

Juan Carlos Oblitas conversando con Ricardo Gareca, a quien convenció para ser técnico de la selección peruana. (Foto: GEC Archivo)