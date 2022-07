Así como Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas también brindó una conferencia de prensa tras confirmarse su alejamiento de la selección peruana. El ya exdirector deportivo de la FPF se refirió a varios temas y contó también la comunicación que tuvo con ‘Chemo’ del Solar, quien había sido voceado por la prensa para sucederlo en el cargo.

“Se tocó mucho el nombre de un posible reemplazante de Juan Carlos Oblitas es ‘Chemo’ del Solar y ya se lo habían ofrecido y todo lo demás”, comenzó diciendo Oblitas, un poco incómodo por cómo se vienen manoseando los nombre de distintos personajes.

“‘Chemo’ me llamó antes. A ‘Chemo’ le ofrecieron otro puesto en la FPF. Nos pasamos un buen rato en el teléfono explicándole lo que significaba ese puesto y que yo lo iba a respaldar en todo. Al final, ‘Chemo’ me dijo que quería seguir dirigiendo. Tengo entendido que lo mismo le dijo a la FPF, a las personas que se acercaron a él”, añadió Oblitas.

Asimismo, Oblitas dio detalles de qué lo motivó a anunciar a través de un comunicado el fin de los contactos con la FPF, quien inicialmente se acercó a él para intentar hacerle un nuevo contrato.

“Las conversaciones se truncaron, al terminar las conversaciones, ayer estuve conversando con Jean Marcel Robilliard (secretario en la FPF) y quedamos en que se enfríen un poco las cosas y el lunes o martes podíamos volver a retomar las conversaciones”, explicó.

“Cuando yo estaba en camino a mi casa, me llamó Roberto Silva explicándome que le había sido ofrecido el puesto. No me causó extrañeza, por las formas que se estaban dando. Le dije que de mi parte tenía todo el apoyo, lo conozco a Roberto, primero que nada es un tipo decente. Segundo, es un tipo súper preparado y le dije que cualquier cosa que necesite, cuente con mi apoyo. Cuando llego a mi casa, preparé un comunicado, me ayudaron y ese es el comunicado que saqué ayer. Las conversaciones se truncaron y preferí que termine de esa manera para que la FPF pueda tomar las decisiones que crea mejores”, contó el también exentrenador de la ‘Blanquirroja’.