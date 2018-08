Oblitas sobre situación de Edwin Oviedo: "Siento asco"

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, brindó una conferencia de prensa en la que se pronunció acerca del caso de Edwin Oviedo, presidente del ente máximo del balompié nacional, quien atraviesa un presente polémico lleno de cuestionamientos.

A continuación las frases que dejó Juan Carlos Oblitas sobre Edwin Oviedo y lo que se vive en el fútbol peruano:

"Siento asco. Me da mucha pena que en esto se involucre a la FPF. Pero mi presencia en la Federación es separar la parte deportiva de la administrativa y judicial. Eso es simple".

"No renuncio porque Ricardo Gareca no aceptaría [seguir] y saldría una excusa perfecta. Yo me quedo para que Ricardo acepte. Por qué no hable antes, porque le pedí al señor Oviedo que salga y de explicaciones al respecto".

Ricardo Gareca: aficionados creen que el argentino se quedará en la selección peruana. (Video: El Comercio)

“Ricardo Gareca no ha propalado ningún juicio de valor [sobre el caso Oviedo]. Está preocupado. Insisto que Ricardo tiene una prioridad y es la de Perú”.

“Tengo contrato hasta fin de año. Lógicamente que por la coyuntura que estamos viviendo no preferí hablar. Ahora las especulaciones están a la orden del día. Ricardo sabe mi situación y lo que quiero. Solo quiero blindar la parte deportiva por los próximos cuatro años. Luego no importa si sigo o no sigo. Si seguimos dependiendo de una o dos personas, significa que hemos fracasado. No se preocupen por mí. El proyecto tiene que seguir”.

“Es un tema que tiene que salir del mismo Edwin. Justamente lo que quiero es deslindar de todo eso. Yo estoy por el proyecto deportivo. A todos nos afecta. El fútbol está afectado. Yo estoy para no perder lo ganado en los últimos tres años y medio”.

"A mí me llamaron Chuquizuta y Lozano para expresarme su apoyo incondicional sobre el proyecto deportivo. Ese es un tema político. Entre ellos tienen que llegar a un acuerdo. Yo estoy con la institucionalidad de la FPF”.

"No conozco al doctor Hinostroza. Lo de las entradas y pasajes lo ve la parte administrativa. Que deslinden los que tengan que hacerlo".

“A mí me da mucha pena que después de ir al Mundial estemos hablando de cosas como audios, entradas al vestuario. Hemos tenido que estar todos tranquilos para la llegada de Ricardo. Ustedes no saben como me siento".