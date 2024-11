El último jueves, luego del escándalo mundial que significó la reclusión en la carceleta de la Prefectura de Lozano, Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia de prensa. El director general reconoció que lo sucedido generó un impacto dentro de la institución, aunque pidió no perder el foco en el Perú vs. Chile de este viernes 15 de noviembre. La Blanquirroja, penúltimo con seis puntos en diez fechas, se juega la vida ante el colero (cinco puntos) dirigido por un viejo conocido: Ricardo Garca.

“Anoche (miércoles) conversé con Agustín Lozano. Me llamó por el tema de la localía del partido con Chile. Hablamos un rato y hoy en la mañana (jueves), cuando despierto, me encontré con esa desagradable noticia, que a todos los inmersos en la FPF nos afecta porque se trata del presidente” , fueron sus primeras palabras ante la prensa.

Comunicado de la FPF tras la detención de Agustín Lozano. (Foto: FPF)

Los días previos del Perú vs Chile se tornan más complicados, ya que el Gobierno negó las garantías para que el encuentro se juegue en el Estadio Nacional por la cumbre APEC. El propio Oblitas había pedido públicamente que el choque se juegue en la que era denominada “la casa” de la selección peruana. “Hace un año sabíamos que se desarrollaba la APEC, sabíamos que no iríamos a concentrar al hotel donde siempre concentramos, hicimos un trabajo logístico y, ahora, una semana antes no nos dan las garantías. Es una cosa insólita”, declaró notablemente ofuscado. El partido se jugaría en el Monumental.

Aunque no quiso referirse de fondo al tema y aclaró que no renunciará porque “en este momento, más que nunca, estoy metido por este grupo de jugadores y cuerpo técnico”, Juan Carlos Oblitas señaló que la detención de Lozano podría afectar hasta la logística de la selección con miras al duelo ante el elenco sureño y luego el viaje a Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias. “Tenemos gastos y pagos que hacer. Las dos personas encargadas están con prisión preventiva. ¿Cómo haremos los gastos operativos que se vienen en la selección? Solo Dios sabe. Esto nos afecta”.

“En estos momentos hay que pensar estar junto a la selección, después ya veremos, todo cae sobre su propio peso, pero en estos momentos hay que seguir adelante”, añadió el ‘Ciego’, quien también estuvo trabajando en la federación cuando el expresidente Edwin Oviedo fue recluido en un penal por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.

La reacción de Jorge Fossati

Juan Carlos Oblitas y Jorge Fossati han entablado un lazo que va más allá de las oficinas de la Videna. El director de fútbol de la FPF y el técnico de la selección peruana han decidido, desde el día uno de este proceso, ir de la mano con el objetivo de cumplir las metas propuestas: pelear la clasificación al Mundial hasta el último suspiro.

El ‘Ciego’, por ejemplo, reveló que tuvo una charla con el ‘Nono’ después del único triunfo que tiene la Bicolor en las Eliminatorias (contra Uruguay en octubre). Y también fue uno de los primeros en conversar con el seleccionador tras lo sucedido con Lozano.

“Está cómo todos nosotros, shockeado, como es normal”, señaló Oblitas sobre Fossati. Y es que el técnico no solo estaría mortificado por el tema de la localía del duelo ante Chile, sino también por lo que viene ocurriendo a nivel dirigencial en la federación. “Acá entra la experiencia de Jorge y el manejo con los jugadores”, finalizó.