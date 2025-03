—Es tu segunda temporada en Platense, ¿qué objetivos tienes para este año?

Quiero sumar más minutos en Primera. Estoy trabajando de la mejor manera, preparándome para que llegue esa oportunidad.

—Platense hoy tiene cuatro delanteros contigo, ¿cómo tomas eso?

En estos momentos sé que soy el cuarto delantero del primer equipo, pero en los entrenamientos trato de hacer las cosas bien, mostrarme para seguir sumando minutos. Sé que depende de mí que me den la oportunidad.

Platense anunció el pago de la deuda por derechos de formación de Juan Pablo Goicochea a Alianza Lima:

👉 El Club Atlético Platense informa que canceló ante el máximo organismo del fútbol mundial el monto relacionado a los derechos de formación del jugador Juan Pablo Goicochea con el Club Alianza Lima de Perú 🇵🇪



✅ De este modo quedó sin efecto la restricción para inscribir… pic.twitter.com/Ai4LH4gMDk — Club Atlético Platense (@caplatense) March 14, 2025

—En este primer año en el fútbol argentino, ¿cuánto cambiaste?

En general siento que he crecido en todos los aspectos, no solo en lo futbolístico sino también como persona. En Argentina vivo solo y esa independencia me ha hecho madurar bastante. Al comienzo me costó, pero ya puedo decir que estoy adaptado. Y en lo futbolístico… en Argentina es otro ritmo, otra intensidad, otro roce. Por eso siento que he evolucionado mucho, sobre todo en el tema físico, es lo que más he mejorado en este tiempo y se pudo notar en el Sudamericano Sub 20 que jugamos, en el gol a Chile que lo conseguí a potencia.

—¿El Juan Pablo del fútbol peruano no hacía ese gol?

Yo creo que igual lo conseguía… ja, ja, ja.

—Hace un momento mencionaste lo difícil que es vivir fuera de tu país solo. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza volver al fútbol peruano?

No, en ningún momento. Con todo respeto a la liga peruana, eso sería como retroceder en mi carrera y no está en mi mente eso. Aquí (en Argentina) estoy evolucionando y eso me ayuda mucho. Si bien es cierto no estoy teniendo minutos en Primera, el nivel de entrenamiento me ayuda bastante, los partidos con el equipo de reserva también. El año pasado me tocó jugar ahí y, como decía, es otro ritmo, otra intensidad, mis compañeros corren un montón, entonces mi plan es quedarme aquí a pelear un puesto.

—¿Por qué crees que en el fútbol peruano no le dan minutos a los jóvenes? Te fuiste de Alianza Lima justamente por eso, por no tener espacio.

En Alianza lo viví con mucha pena, por eso tomé la decisión de emigrar a Platense. Creo que lo de darle importancia a los jóvenes depende de cada club, su trabajo en menores, la formación. Pero sí considero que sí deberían darle minutos a sus canteranos, por una cuestión de que no pase lo que pasó en el último Sudamericano Sub 20 donde habían compañeros míos muy buenos pero sin experiencia en Primera. Me parece que antes había la bolsa de minutos y eso hacía que juguemos, pero después la quitaron. Entonces deberían encontrarle una solución pronto.

—Óscar Ibáñez te llamó a la selección para que seas ‘sparring’ del primer equipo. ¿Cómo tomas esta experiencia?

Es muy importante para mí. Es un sueño poder entrenar con mis referentes, algo que he aspirado desde pequeño. Ya tuve la oportunidad de ser ‘sparring’ antes, pero de todos modos estoy muy feliz y emocionado por tener esta oportunidad. Intentaré hacerlo de la mejor manera porque mi ilusión, como la de cualquier futbolista, es representar a mi país, quiero vestir la camiseta de la selección mayor.

—Está también Paolo Guerrero, un referente e ídolo que tienes. ¿Qué sientes que podrías aprender de él?

Paolo Guerrero es un 9 que he seguido siempre, un referente para mí. Es un ejemplo a seguir por cómo es como persona y jugador. La carrera que ha hecho me parece impecable. Lo que busco aprender de él es su juego de espaldas, juego aéreo y definición. Quiero ser una esponja y absorber todo lo bueno que tiene. Lo miro siempre y ahora podré preguntarle cosas para que me ayude.

—¿Estás preparado para tomar la ‘9′ de Paolo en un mediano plazo, cuando decida retirarse de la selección?

Sí, sinceramente me siento listo, física, mental y técnicamente. Estoy con muchas ganas e ilusión de que eso se dé en algún momento. Es una oportunidad que estoy buscando y tengo que seguir trabajando para eso, seguir evolucionando como jugador. Sé que pronto esa oportunidad va a llegar.