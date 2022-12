Gianluca Lapadula se reencontró con el gol tras dos partidos en Cagliari y colaboró para una nueva victoria de su equipo en la Serie B de Italia. Las actuaciones del ‘Bambino’ son seguidas con atención por el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, que dio a conocer la constante comunicación que tiene con el futbolista.

En conferencia de prensa realizada este lunes, el estratega destacó el presente de Lapadula, que no pudo sumarse a la ‘Blanquirroja’ para los encuentros amistosos ante Paraguay y Bolivia de noviembre. Eso sí, el delantero tenías muchas ganas de estar.

“Con Gianluca, hablamos más de lo que ustedes piensan. La verdad, está en modo goleador, como le digo. Se quedó con muchas ganas de poder venir a colaborar en la fecha FIFA de noviembre. Él, mitad en broma mitad en serio, me decía ‘’profe’, voy a hacer goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den la autorización de poder viajar’. La verdad, no ha parado de hacer goles de aquel momento que hablamos”, comentó Reynoso.

Por otro lado, el ‘Cabezón’ valoró el compromiso de Miguel Trauco para entrenar en la Videna, pese a encontrarse de vacaciones, y también resaltó la voluntad de otros de integrantes de la ‘Bicolor’.

“Miguel viene ahora a entrenar con la Sub-20. Se da sus días, como nos las damos todos cuando estamos de vacaciones, pero veo el compromiso. Le tocó venir a Renato (Tapia), Callens, Araujo, Cartagena, Abram... Sienten ellos la Videna como su casa y nosotros tratamos de recibirlos como si fueran nuestro hijos. Estamos contentos de poder colaborar a que se mantengan”, contó.