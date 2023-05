¿Cuán importante es visitar a los jugadores en sus clubes? ¿Qué aprende el comando técnico de Perú con este contacto?

Muchísimo. Creo que la relación humana es otra. La interacción con ellos, más allá de que los conocemos y hemos entrenado y jugado, poder entablar una conversación en las comidas, el hecho de tener tiempo o un espacio en una cena o de tomarnos un café, de conocer a su familia, nos abre otras puertas. Ha sido fundamental la interacción con sus cuerpos técnicos, y el valorar dónde entrenan, cómo entrenan, cómo viajan, las horas de traslados. Creo que es una mezcla de cosas que venimos con otro chip en cuanto a cómo los debemos recibir, sobre todo en la metodología de entrenamiento estando ya en el proceso selección.

A los amistosos de Marruecos y Alemania la lista no presentó novedades. ¿Esta es la base, sumando a Cueva y Reyna, para las Eliminatorias?

Es que la coyuntura no ayudó para seguir trayendo (a Videna) jugadores del medio local y para poder verlos en la semana previa. Recuerda que el torneo ha empezado muy tarde, eso incluso nos complica para lo que es la planificación de cara a Asia (amistosos contra Corea del Sur y Japón). Entonces, por eso solo llevamos, entre comillas, a los más conocidos. No tuvimos los días previos de entrenar con 30 jugadores, solo convocamos a 17 o 18. Y hoy será más de lo mismo, realmente los que convoquemos algunos están a mitad de sus vacaciones, otros iniciando, y van a ser los que terminemos llevando a Asia (fecha FIFA 15 y 19 de junio) desde Lima. Algunos esperarán el 11 o 12 de junio para poder viajar, otros se integrarán cuando terminen sus torneos, fines de mayo o inicios de junio, y podrán darnos el alcance en Asia.

El técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, conversa con El Comercio de cara a los partidos amistosos en junio.

¿Qué otros jugadores integran el universo de seleccionados convocables? ¿Oliver Sonne pertenece a ese grupo en este momento?

Son los que están siendo seguidos por el departamento de scouting de la FPF. (Sobre Sonne) Estamos a la espera de que regularice la situación de sus papeles. Una vez que esté regularizado eso y pueda entrenar con nosotros, va a ser convocado para que conozca a los chicos y verlo también en esa interacción con ellos.

¿En este proceso se contempla el recambio generacional? ¿Con qué jugadores se podría dar este recambio?

Sí, sí. Es lo que más nos quita el sueño. Por eso, para nosotros es importante las convocatorias del medio local, porque eso nos un mapeo no solo en los partidos sino de tenerlos entrenando, saber cómo piensan, cómo interactúan, cómo comen, cómo entrenan. Esa es la inversión. Lo que pasa es que, como comenzó tan tarde el torneo, no hemos podido meter muchas convocatorias o microciclos porque no hay espacio como para poder hacerlo, pero esa es nuestra intención primaria más allá de ganar, competir e ir labrando la clasificación para el próximo Mundial.

Perú vs. Marruecos, amistosos marzo 2023 Edad Pedro Gallese 33 años Luis Advíncula 33 años Andersón Santamaría 31 años Carlos Zambrano 33 años Miguel Trauco 30 años Renato Tapia 27 años Yoshimar Yotún 32 años André Carrillo 31 años Marcos López 23 años Andy Polo 28 años Gianluca Lapadula 33 años Promedio de edad de Perú: 30.4 (Fuente: Transfermarkt)

¿El sistema táctico que vimos los primeros 25 minutos contra Alemania, el 3-5-2 (según Soccerway y Sofascore) lo va a volver a probar?

Sí, sí, cómo no. Son herramientas que tenemos que practicar. Y en algún momento nos van a sacar de apuros. Más que 3-5-2 aquel día fue 3-4-2-1.

¿Practicó ese sistema con la intención de usarlo contra selecciones del nivel de Argentina o Brasil?

Son selecciones tipo que, supuestamente, de visita van a llevar el peso del partido y nosotros no solo queremos defender sino debemos tener amplitud para jugar con el balón, que no nos encuentren. Hay situaciones tácticas y de estrategia que queremos anticipar, y que los chicos lo vayan asimilando.

Selecciones Conmebol Promedio de edad 1. Ecuador 25.4 2. Brasil 26.2 3. Uruguay 26.4 4. Colombia 26.7 5. Bolivia 27.0 6. Venezuela 28.1 7. Paraguay 28.2 8. Argentina 28.6 9. Chile 29.5