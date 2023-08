La lista de 28 convocados de la Liga 1 no ha generado tantas sorpresas. Quizá el retorno de Aldo Corzo (34 años) o la presencia totalmente justificada de Joao Grimaldo, el extremo de Cristal que con 20 años viene siendo figura en el plano local e internacional.

Teniendo en cuenta que la lista definitiva saldrá el 31 de agosto -ya contando con los que juegan en el extranjero-, a continuación respondemos cinco preguntas urgentes que todos se hacen tras la conferencia de Reynoso.

¡𝗜𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼! 🙌🏽



Presentamos la lista de convocados de futbolistas del medio local a #LaBicolor 🇵🇪. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/VkvE4cEoGO — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 25, 2023

¿A qué se debe la inclusión de tantos jugadores Sub23?

El primer nombre que resalta sobre todos es el de Gonzalo Aguirre. Nacido en Argentina, el volante de 20 años llegó a Cristal para reforzarlos en el Clausura luego de jugar en Nueva Chicago. Hace poco se supo de él gracias al trabajo de scouting que hay en la Federación Peruana de Fútbol y, en su última gira, Reynoso lo visitó cuando fue a Argentina para hablar con Paolo Guerrero -en ese momento jugaba en Racing- y Catriel Cabellos.

La presencia de Aguirre, que tiene apenas 57 minutos en Cristal, responde a que en esta ocasión, el técnico decidió “unificar la idea de la selección mayor con la Sub 23 de Chemo”. Y es que en enero del próximo año empezará el Preolímpico y Del Solar tiene medio año para armar un seleccionado Sub 23 en busca de uno boleto a los Juegos Olímpicos París 2024.

Gonzalo Aguirre estuvo con la Selección Peruana sub 20 en el Sudamericano.

“Queremos hacer el mejor grupo de trabajo y poder ir a un Preolímpico en el que muchas selecciones no van con lo mejor porque muchos están en Europa y, al no ser fecha FIFA, seguro los clubes no los presten. Queremos que Perú presente un mejor equipo, poder competir y, Dios quiera, clasificar”, señaló el entrenador.

Los 28 convocados empezarán a trabajar este lunes hasta el 31 de agosto, cuando se anuncie la nómina final. Por lo que es probable que solo queden algunos nombres de la actual lista y ellos se sumen a los que vienen del extranjero.

“Lo que está haciendo ‘Chemo’ es para sacarse el sombrero. Esa frase de que Perú es tierra de talento es más real que nunca. Estamos ayudando a clubes que no tienen posibilidad de mandar gente, ‘Chemo’ se da el tiempo de traerlos. Se mete semanas y meses en lugares recónditos del país para hablar con los padres para convencerlos de que tienen futuro en Lima. Muchos van accediendo”, añadió Reynoso sobre el trabajo de Del Solar.

1 ¿Quiénes son los Sub 23 citados por Reynosos? Son 14. Diego Romero, el portero de la ‘U’. Los laterales derechos Marco Huamán, de Huancayo, y Emilio Saba, de ADT; los centrales Matías Lazo, de Melgar, y Rafael Lutiger, de Cristal; los laterales izquierdos Alonso Yovera, de Cusco FC, y Sebastián Cavero, de Melgar. En el medio, Kenji Cabrera, de Melgar; Adrián Ascues; Gonzalo Aguirre; Jostin Alarcón, de Cristal. Por las bandas: Joao Grimaldo, también de Cristal, y Piero Quispe, de la ‘U’. Y arriba solo cumple la edad Fabrizo Roca, de Boys.

¿Quién será el ‘9′?

Pese a que El Comercio pudo conocer que el técnico baraja la posibilidad de usar a André Carrillo como una especie de falso 9 ante la ausencia de Gianluca Lapadula, se sabe que Juan Reynoso convocará a los delanteros de mejor momento.

Y en ese bolo está Paolo Guerrero, el goleador histórico que hoy no deja de sumar minutos de juego -lo que tanto quería- en LDU de Quito. De hecho, el presidente del club ecuatoriano nos confirmó que la FPF le hizo llegar una carta anunciando la convocatoria del ‘Depredador’.

“Da gusto el presente de Paolo. Lo ves disfrutar dentro de la cancha. Hablé con él y está muy cómodo. Cada vez lo veo mejor, muy fuerte jugando en altura que para nadie es fácil y creo que nos suma a todos”, señaló Juan.

Paolo jugó el último partido de LDU por Libertadores -en la victoria 2-1 ante Sao Paulo- y se perfila a ser el conductor en ataque de la Bicolor. Aunque detrás está Raúl Ruidiaz, el delantero fetiche del seleccionador.

“Para mí sí es necesario (en la selección). Así esté Lapadula, lo hubiera estado convocado. Es un jugadorazo y no podemos darnos el lujo de dejar jugadores de ese nivel fuera de la selección”, dijo sobre el ‘9′ del Seattle Sounders.

Paolo Guerrero ha jugado 27 partidos este 2023, casi el triple de los que jugó por el Avaí en el Brasileirao el año pasado (10).

¿Qué piensa Reynoso sobre la decisión de André Carrillo de jugar en la segunda división de Arabia?

Hace algunas semanas, André Carrillo volvió a estar en medio del panorama mediático. Y es que después de cinco temporadas, la ‘Culebra’ dejó Al Hilal para jugar en el Al Qadisiyah de la segunda división del fútbol árabe. Una decisión que, según su exentrenador Jorge Jesús, fue motivada en gran parte por el millonario sueldo que recibirá: seis millones de dólares por temporada. Además de que perdió terreno tras las incorporaciones de estrellas como Neymar, Malcom, Mitrovic y otros más.

El presente de Carrillo -más allá de que no se le puede juzgar en absolutk6- llama la atención. Aunque no para Reynoso. “Si retrocedemos en el tiempo, hace cuatro o cinco años cuando fue a liga árabe, más de uno dijo ‘por qué va, es una liga inferior’. Hoy el presente marca que André no estaba muy equivocado. Pasa lo mismo con segunda división. Uno entiende las distintas posiciones”, indicó.

“Voy a cometer una infidencia, el consejo que pide André es el consejo que uno le daría a quien aprecia de verdad. Creo que ha tomado la mejor decisión. Con su inteligencia y madurez, va a seguir compitiendo y marcando diferencia como siempre, no me preocupa. Si hubiera tenido esa chance alguien que queremos, le hubiéramos dado el mismo consejo. Christofer es el mismo caso. Seguramente van a destacar, la van a romper y van a hacer lo mismo en la Selección” , añadió.

Con un gol y dos asistencias, André marcó un gran inicio en su nueva aventura en Al Qadisiyah. Con 32 años, es muy probable que la ‘Culebra’ sea convocado para las Eliminatorias. Sin la velocidad de antes, pero con la misma jerarquía de siempre.

André Carrillo y su mensaje de despedida al Al-Hilal. (Foto: Instagram)

¿Reynoso piensa en cambio de sede para Perú?

La llegada de Juan Reynoso abrió el debate: ¿Perú debe aprovechar su diversidad geográfica y llevar sus partidos de local a ciudades de altura como Cusco o Arequipa? Varios países de Sudamérica lo hacen, entonces la discusión se ha mantenido en estos meses.

Paraguay, por ejemplo, decidió que el debut en las Eliminatorias 2026 se jugará en Ciudad del Este y no en Asunción, debido a la poca confianza que hay en la capital paraguaya en su seleccionado.

Ante esta situación, Reynoso dejó en claro que hoy no piensa en el cambio de sede. “Hoy, en el corto plazo, no”. Afirmó en conferencia de prensa. De hecho, este Diario pudo conocer que la Bicolor jugará de local en el estadio Nacional. Ni siquiera se ha planeado llevar los partidos al Monumental.

¿La presencia de Joao Grimaldo está justificada?

Que hoy Cristal sea líder absoluto del Clausura con 24 puntos (tres más que la ‘U’) y le haya arrebatado la cima del acumulado a Alianza, tiene que ver mucho con Grimaldo. El extremo pasó de no anotar ningún gol en el Apertura, a llevar cinco festejos y dos asistencias en los primeros diez partidos de los celestes en este torneo. De los 26 tantos que ha marcado el elenco de Tiago Nunes, Joao participó directamente en siete anotaciones (27%).

“Es el mejor extremo de la Liga 1 y podría ser igual o mejor que Carrillo”, señaló Julinho -palabra autorizada en Cristal- sobre el jugador en una entrevista con un medio deportivo local. Y razón no le falta. De acuerdo a Transfermarkt, Joao está valorado en 750 mil dólares, 50 más que hace dos meses. Está en ascenso constante.

Denilson Barrenechea, uno de los periodistas que más sabe sobre la institución rimense, nos comentó que el habilidoso atacante, con contrato hasta fines de 2025, solo saldría de Cristal por una oferta mayor al millón de dólares. “De Portugal lo están siguiendo varios clubes”, nos afirma. Es la joya celeste con la chapa de futura venta.

En tanto, Reynoso respondió lo siguiente sobre su primera convocatoria a una prelista de la selección: “El nivel que mostró en Copa Libertdores y Sudamericana fue bastante bueno. Cuando por A, B o C motivos no vienen a la sub 20, él tuvo una lesión, no nos permite verlos en torneos internacionales con la selección. En su caso puntual y en el de Piero vienen a Sub 23 pero seguro van a quedarse hasta el final de fecha FIFA oficial”.

Joao Grimaldo Sus números en 2023 Liga 1 25 partidos (20 titular) 1793 min 5 goles 4 asistencias 23 pases claves 27 remates 16 al arco 203 duelos (74 ganados) 73.55% pases acertados (464 total)

Libertadores / Sudamericana 11 partidos (6 titular) 1 gol 2 asistencias 12 remates 5 al arco