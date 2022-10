Juan Reynoso presentó a los jugadores convocados de cara a un nuevo microciclo de entrenamiento. El entrenador de la selección peruana comentó que los citados variarán con el pasar de los días.

“Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva.”

NOTICIA EN DESARROLLO...