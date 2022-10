Avaí comunicó el pasado 7 de octubre que Paolo Guerrero sufrió una lesión en la rodilla y, desde esa fecha, el delantero no ha reaparecido en el club. Al respecto, el entrenador Juan Reynoso señaló que espera la recuperación completa del jugador para evaluar una posible convocatoria.

“Hay que dejarlo que se recupere bien. Mientras más minutos tenga, su recuperación va a ser más natural. Venía jugando, recayó. Por ese estrés de que no se recupera, darle más estrés no sería lo más inteligente. Seguro va a pasar por Lima y conversaré con él. No me parece hablar de una situación cuando él aún no se recupera al 100%”, señaló.

