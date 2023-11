¿Es verdad eso? DT está en condiciones de afirmar que la continuidad del técnico no está ni garantizada ni cancelada, a horas del partido con Venezuela. “No es una decisión que se vaya a tomar por WhatsApp ni en un pasillo, como quieren hacer ver. Reynoso es parte de un proyecto integral, que incluye otras selecciones, otra categorías”, dice una fuente muy cercana al entorno Lozano, quien ha decidido no dar declaraciones.

¿Entonces cuánto hay de cierto en el rumor de Latina, en voz del periodista Coki Gonzales?

Primero: de los diez miembros del Directorio de la FPF, tres de ellos sí le comentaron a Lozano que debían reunirse el viernes para sacar a Juan Reynoso. Eso es verdad, tal cual la versión del periodista. Su postura es no negociable: la selección pierde puntos, prestigio y ha roto su relación con la gente. Los tres pidieron que, post Venezuela, debían reunirse para confirmar su salida. Pase lo que pase. “Aunque gane”, habría dicho alguno de ellos.

Segundo: esa es, por supuesto, una posición. Para Lozano, según las indagaciones de DT en estas horas, el proyecto debe ser revisado “desde todos los ámbitos”. Quiere decir, lo futbolístico -puntaje obtenido en la Eliminatoria-, lo anímico -la relación de Juan con el plantel- y lo económico -la cláusula de salida-. Él no va a firmar ningún despido sin antes hablar con el propio seleccionador y el Director General de Selecciones, es decir, el Ciego Oblitas.

Tercero: es importante la versión de los jugadores. No hay uno solo, al menos públicamente, que haya dicho algo contra el trabajo, el trato o la metelodología de Reynoso. Ni cuando no se repiten equipos titulares fechas a fecha -más propio de un club del día a día que para una selección que se junta cada dos meses-, no cuando el propio entrenador crítica a la Liga 1 y luego usa hasta tres jugadores en ataque para salvar una derrota con Bolivia. De hecho, al interior de la Videna, se espera que este martes, 9 p.m., antes la sorprendente Venezuela de Soteldo, Rondón y Batista, aparezca esa rabia para declarar, esa contundencia para hablar de que “aquí somos responsables todos”, esas caras desafiantes con la gente, en dónde debe asomar: en la cancha.

Si Reynoso y su selección pierde este partido, no estaremos eliminados. Pero no habrá ninguna razón para sostener un proyecto de muy buenas intenciones y pocos resultados.